Economía

Tres novedades movieron el mercado y ahora estas son las 10 SUV más vendidas en Argentina

Es la categoría de autos que más creció en los últimos tres años y también la que mayor cantidad de nuevos modelos. Los tres históricos ganará el año, pero habrá cambios en 2026

Guardar
Los SUV son la categoría
Los SUV son la categoría de autos que más crece en todo el mundo, pero en Argentina más aún por la eliminación de impuestos que dejaron de pagar desde 2025 (Foto: Shutterstock)

Durante los últimos tres años, dos modelos argentinos y uno brasileño predominaron en el ranking de ventas de los SUV en el mercado local. Fueron el Chevrolet Tracker, el Volkswagen Taos y el Toyota Corolla Cross.

La evolución de esos tres automóviles fue marcando cómo crecieron incluso más que el propio mercado hasta 2024, cuando la oferta era limitada por las restricciones a la importación primero y la carga impositiva después. Sin embargo, en 2025, con esas variables despejadas sustancialmente, el escenario cambió por completo.

En 2022, los tres modelos representaron cerca del 6% de las ventas totales del año. En 2023, el mercado creció un 11% y esos tres vehículos lo hicieron en un 8%. Pero en 2024, con una caída general de ventas de un 8%, los mismos autos crecieron un 10% respecto al año anterior.

El Toyota Corolla Cross y
El Toyota Corolla Cross y la pick-up Hilux. Los SUV empezaron a ganar terreno a las pick-ups traas la quita del impuesto PAIS y la escala 1 del impuesto al lujo

Sin embargo, en los primeros diez meses del ejercicio actual el Corolla Cross, Tracker y Taos solo subieron un 9,3% mientras el mercado lo hizo en un 34%, lo que marca que la mayor competencia actual está impactando directamente en el predominio de los históricos referentes del segmento de SUV.

De hecho, como muestra de ese cambio de escenario, por segundo mes consecutivo SUV más vendido es el Ford Territory, un modelo de segmento C importado desde China por la filial local de la marca americana, lo que ya le permite ubicarse como el quinto modelo con mayores patentamientos en el acumulado del año.

Si bien está lejos, a unos 3.500 patentamientos de distancia del tercer lugar que tiene Taos, el camino hacia un lugar en el podio tiene un obstáculo adicional en otro SUV nacional, el Peugeot 408, que ya alcanzó las 14.071 unidades y está a 1.400 del modelo de Volkswagen que ya no se fabrica en Argentina y volverá al mercado en 2026 con una nueva versión importada desde México.

El Ford Territory repitió la
El Ford Territory repitió la performance de septiembre y quedó como el SUV más vendido del mercado

Los diez SUV más vendidos de octubre

  1. Ford Territory: 1.709 unidades
  2. Chevrolet Tracker: 1.532
  3. Volkswagen Tera: 1.347
  4. Toyota Corolla Cross: 1.339
  5. Peugeot 2008: 1.251
  6. Volkswagen Taos: 1.141
  7. Renault Kardian: 934
  8. Jeep Compass: 889
  9. Baic BJ30: 778
  10. Jeep Renegade: 771

En los cómputos del mes publicados por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), se destacan otros dos modelos de reciente lanzamiento y que alcanzaron volúmenes de ventas significativos.

El primero es el nuevo Volkswagen Tera, que en su segundo mes completo quedó en tercer lugar en la categoría y segundo B-SUV; y el segundo es el BAIC BJ30, el mejor modelo de una marcha china en el mercado argentino, que llegó a 778 unidades, superó al Jeep Compass, y se metió en el Top Ten de ventas de vehículos SUV.

El BAIC BJ30 entró al
El BAIC BJ30 entró al Top Ten de los SUV más vendidos de octubre.

Evolución de los SUV en el mercado

Desde que a comienzos de año el Gobierno eliminó el impuesto PAIS primero y la escala 1 del impuesto al lujo después, el mercado automotor argentino empezó a recorrer un camino similar al de la mayoría de los países, donde los SUV toman cada vez más protagonismo, en detrimento de los sedanes, las rurales y las coupé deportivas.

Si bien Argentina siempre tuvo un mercado distinto al común, con una predilección mayor por las pick-ups y una ausencia casi total de modelos familiares, también conocidos como rurales o Station Wagon, había también dos variables que influían decisivamente en que más allá de los usuarios que utilizan sus vehículos en el campo, las montañas o las playas, muchas personas compraran una camioneta de alta gama como auto para su uso mayormente urbano.

Estos vehículos no están alcanzadas por el impuesto interno por ser consideradas vehículos destinados a la producción, lo que automáticamente les baja su precio un 25% en comparación con un SUV de segmento C equivalente que sí lo pagaba. La otra razón era que, por la misma circunstancia, las pick-up no perciben el 21% de IVA sino sólo el 10,5%.

Durante todo 2025 tanto el impuesto interno y el impuesto PAIS desaparecieron, favoreciendo la competitividad de precios de los SUV, especialmente los importados desde países fuera de la región, que ya están alcanzados por el arancel extrazona del 35%.

Temas Relacionados

mercado automotorLos 10 SUV más vendidosToyota Corolla CrossFord Territory

Últimas Noticias

Caputo designó a Alejandro Lew como secretario de Finanzas

El flamante funcionario ya había sido director y vicepresidente 2° del BCRA. Ocupará el puesto que hasta la semana pasada ejercía Pablo Quirno

Caputo designó a Alejandro Lew

Caputo enfrenta hoy el último pago del año al FMI y se prepara para salir a los mercados o activar el swap con EEUU en 2026

Este lunes, Argentina tiene que hacer un giro de USD 825 millones en concepto de intereses al organismo internacional. Cómo siguen los vencimientos y cuál es el plan para 2026-2027

Caputo enfrenta hoy el último

Fitch dijo que la Argentina debe acumular reservas para mejorar su calificación, a pesar del respaldo electoral y de EEUU

El reporte de la calificadora subrayó la importancia de la estabilidad cambiaria y la necesidad de recursos monetarios propios para afrontar la volatilidad financiera

Fitch dijo que la Argentina

El presidente de YPF participó de un encuentro organizado por la OPEP: demanda mundial de petróleo, IA y GNL argentino

Horacio Marín compartió en Abu Dabi una mesa de diálogo con Haitham al-Ghais, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El potencial de Vaca Muerta y el posible ingreso de un gigante al proyecto “Argentina LNG”

El presidente de YPF participó

El Gobierno lanzó la segunda etapa concesiones de rutas y autopistas: qué tramos van a ser operados por privados

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de dos nuevos tramos que llevarán a que más de 1.800 kilómetros sean gestionados por el sector privado

El Gobierno lanzó la segunda
DEPORTES
Se confirmó la lesión de

Se confirmó la lesión de Facundo Colidio en River: el rompecabezas que deberá armar Gallardo para el Superclásico con Boca

La contundente sentencia de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Lionel Messi era mejor que él

Las tiernas fotos que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron del cumpleaños de su hijo Thiago: el guiño al Barcelona

Huracán vence a Defensa y Justicia y da pelea en la batalla por los boletos a los octavos de final del Clausura

Cuáles son los jugadores que han salido de Pumas por situaciones extracancha

TELESHOW
Melody Luz mostró en video

Melody Luz mostró en video cómo controla su “zoológico” casero con varios animales: “Soy la Pachamama”

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no lo que tenías que decir!”

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

Wanda Nara y Maxi López se sinceraron sobre su exrelación de pareja: “En un ataque de ira, rompiéndole el auto”

INFOBAE AMÉRICA

La contaminación del aire incrementa

La contaminación del aire incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, incluso en no fumadores

Israel abatió a dos presuntos terroristas de Hezbollah en ataques en el sur de Líbano

Con una novela sobre femicidios, la mauriciana Nathacha Appanah ganó el Premio Femina de Francia

Expectativa por el Premio Goncourt 2025: Emmanuel Carrère lidera la lista de finalistas

Cómo funciona el método de estimulación eléctrica experimental que ayudaría a reparar tejidos y controlar la inflamación