Primeras compras del Tesoro: a qué cotización entró Caputo, ¿encontró el piso para el dólar?

El tipo de cambio que primará durante los próximos meses tiene impacto directo en las cuentas de la soja. Es un punto a descubrir (Free photo)

La victoria en las elecciones de medio término, por amplia diferencia sobre Fuerza Patria (FP), para los economistas despejó las dudas sobre el régimen cambiario al menos en el cortísimo plazo. Y en esa ventana de oportunidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó para realizar un movimiento que podría marcar el futuro del dólar.

En las semanas previas a los comicios, Caputo se mantuvo firme en la postura de que no iba a haber modificación en las bandas después del domingo 26 de octubre independientemente de cuál sea el resultado, pero en una de las tantas entrevistas deslizó que se siente cómodo con un dólar a $1.500.

“Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500″, afirmó Caputo. Y si bien, el lunes siguiente a la victoria del Gobierno en las urnas, el dólar mayorista bajó hasta $1.435, en el correr de la semana llegó a valor $1.470 y la cerró en $1.445. Y es en ese sube y baja, que el equipo económico aprovechó para realizar su primer movimiento: comprar reservas internacionales.

Entre los economistas hay consenso de que el ministro tiene que empezar a acumular dólares, al menos los que perdió los días previos de la elección para controlar el tipo de cambio. Desde la derrota en la provincia de Buenos Aires, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió un total de USD 1.155,5 millones, mientras que el Tesoro Nacional lo hizo por USD 653 millones.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminaron la semana en USD 39.382 millones.

“Yo intentaría mantener el dólar estable y comprar todo lo que se vendió en los últimos meses cuando es probable que haya oferta de dólares, que actuó más como una cobertura”, destacó el director de la consultora Orlando Ferreres, Fausto Spotorno.

El jueves pasado, cuando el dólar mayorista cerró a $1.430 para la venta, el Tesoro Nacional habría comprado USD 700 millones. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía no existió una respuesta al cierre de esta nota. Se habría tratado de una operación directa con el BCRA.

Y si bien en el mercado comentan de forma positiva la compra de Tesoro remarcan que se trató de una operación chica. “Que el tipo de cambio no haya caído con todos los activos volando marca lo ajustado que está el mercado de cambios”, comentó una importante fuente de la city porteña con la baja oferta del campo luego de la medida de retenciones cero que apenas duró tres días y tanto enojo generó entre los productores.

“La apertura financiera es una expectativa, pero los dólares aún no entran”, deslizó. Y remarcó que en las próximas semanas habrá más emisiones de deuda de empresas y menos dolarización de carteras, pero no de la magnitud para que la cotización se aleje del techo de la banda.

La confirmación de que el Tesoro haya comprado o no los USD 700 millones estará mañana lunes luego de las 17 horas cuando el BCRA realice la publicación de la serie diaria ya que viene con dos días de demora. Pero de tratarse de una operación directa entre el Tesoro y el BCRA, para el socio de Audemus, Gonzalo Guiraldes, no debería tomarse como que Caputo encontró el valor para comenzar a comprar reservas.

“Para mí los pasos a seguir son anuncio canje deuda y despejar dudas sobre vencimientos 2026 y 2027, baja encajes bancos y recién después hay que ver si el Tesoro empieza a comprar en el mercado de cambios”, destacó.

La estrategia de no comprar reservas hasta que no llegue al piso de la banda, para privilegiar la desaceleración de la inflación, fue un punto de cuestionamiento al equipo económico, pero que tuvo una explicación por parte de Caputo. “No es que hay un precio,$1.180,entonces voy a comprar USD 2.000 millones acá, no podes comprarlo porque el mercado opera USD 500 millones por día. Donde vos te pones a comprar el precio empieza a subir“, afirmó en una entrevista con LN+.

Los vencimientos

Si bien los compromisos más duros están en enero de 2026, en los dos meses que restan del año, Caputo tiene que realizar pagos por más de USD 1.500 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a Otros multilaterales y bilaterales según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Aunque los economistas le restan preocupación, para Spotorno no son muchos los USD 1.212 millones de noviembre y que en su mayoría corresponden al FMI. Lo mismo planteó el director de Eco GO, Sebastián Menescaldi, para quien el Tesoro utilizará los depósitos disponibles y le comprará dólares al BCRA.