“Soy optimista”: tras el triunfo electoral de Milei, Cavallo propone restaurar la convertibilidad y el curso legal del dólar

El ex ministro de economía, Domingo Cavallo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, planteó la necesidad de avanzar hacia la convertibilidad plena del peso y el reconocimiento del dólar como moneda de curso legal. Su propuesta surge tras el contundente triunfo del presidente Javier Milei en las elecciones de medio término.

Cavallo sostiene que el nuevo escenario político abre posibles condiciones para dos años de “estabilidad, reactivación y crecimiento sostenidos”, en particular por el respaldo de actores internacionales y los primeros gestos de diálogo del Gobierno.

Según el escrito publicado en su blog personal, Cavallo remarcó el impacto de las señales enviadas por Donald Trump y Brett Bessent, quienes, a su juicio, facilitan la reapertura del acceso argentino a los mercados internacionales de capitales.

“Trump y Bessent tratan de ayudar a que caiga el riesgo país, para lo cual estarán disponibles recursos y gestiones enderezados a convencer a empresas, bancos y fondos soberanos que provean financiamiento e inversiones directas en áreas críticas de la economía argentina”, señaló el economista.

Pese a valorar este apoyo internacional, Cavallo observa contradicciones en la continuidad de intervenciones sobre el mercado cambiario. Destacó que la utilización de recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria para controlar el valor del peso frente al dólar sigue estando en línea con la “estrategia del equipo económico argentino de mantener el cepo cambiario a las empresas y asegurar que el tipo de cambio no llegue al techo de la banda de flotación”.

Explicó que este enfoque solo buscó evitar un salto devaluatorio antes de las elecciones, pero anticipó que “va a dejar de existir más temprano que tarde”.

El exministro aportó detalles de la presentación que realizó Vladimir Werning frente a inversores en Washington, difundida por el Banco Central tras las elecciones. Allí, se planteó que la política macroeconómica futura prevé la compra de reservas con emisión monetaria sin esterilización.

Sostuvo además que esta recomendación coincidía con los planteos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la mayoría de los economistas, aunque fue resistida por el Ministerio de Economía y el Banco Central bajo el argumento de que pondría en riesgo la desinflación.

Por qué no hay confianza

Cavallo atribuyó gran parte de la falta de confianza inversora a las trabas vigentes al movimiento de capitales y a que “al dólar se le niega el carácter de moneda de curso legal”.

Advirtió: “Es muy difícil que quienes tienen que tomar decisiones de inversión en la economía real se convenzan de que la libertad avanza en la economía argentina si la convertibilidad del peso sigue siendo limitada”.

Recordó que la competencia de monedas y dolarización total fueron ejes del discurso de campaña de Milei, aunque definió el manejo del sistema como “poco liberal” desde 2002.

El economista rememoró la experiencia de la Ley de Convertibilidad de la década del 90, destacando que en ese contexto “existió plena convertibilidad del peso desde diciembre de 1989, aún antes de que se sancionara la ley”, y que el instrumento normativo le dio “virtual carácter de moneda legal al dólar”.

Para Cavallo, ese marco normativo permitió transmitir seguridad jurídica a todos los agentes económicos.

Precisó que no considera imprescindible fijar el tipo de cambio para construir un sistema en el que convivan ambas monedas. “El tipo de cambio fijo no es un ingrediente esencial de un sistema bimonetario en el que compitan la moneda local convertible y el dólar de curso legal”, explicó.

Su propuesta operativa radica en garantizar la eliminación total de restricciones cambiarias y la libertad de movimiento de capitales, además de sancionar una ley que promueva y blinde este esquema.

Para ilustrar los beneficios de este sistema, Cavallo sostuvo: “La convertibilidad del peso y darle al dólar curso legal, ayuda a que se re-monetice la economía, tanto en pesos como en dólares, permitiendo una rápida expansión del crédito al sector privado y una drástica caída de la tasa de interés”.

Sostuvo también que el respaldo institucional debería decidirse en el Congreso “en forma simultánea con el proyecto de presupuesto para 2026”.

“No debe deducirse que tengo una visión pesimista del gobierno de Milei para los próximos dos años. Yo creo que las discusiones con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y la renegociación del acuerdo con el FMI, unido a lo que haya quedado en la mente del presidente Milei de las ideas monetarias que predicaba en la campaña electoral de 2023, llevarán al gobierno a organizar un sistema monetario, cambiario y financiero que se base en la convertibilidad del peso y el curso legal del dólar”, resumió Cavallo.

Afirmó que, si se avanza en esa dirección de inmediato, podrían alcanzarse resultados similares a los del gobierno de Carlos Menem a comienzos de los años 90.