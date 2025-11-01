Economía

Cómo se prepara Caputo para la próxima misión del FMI: reservas, swap con Estados Unidos y las señales del dólar

En febrero, el ministro de Economía tendrá que reunirse con Kristalina Georgieva para ver cómo sigue el acuerdo. El swap con Estados Unidos, el supuesto piso al dólar y las dos metas que ya no preocupan

Para la fecha pactada para la revisión del acuerdo, entre el ministro Luis Caputo y la directora gerente del FMI -Kristalina Georgieva- se conocerá si Argentina debió activar algún tramo o logró acceder a los mercados internacionales de deuda.

En la agenda del ministro de Economía, Luis Caputo ya está pactada la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En febrero, si no hay ningún cambio, deberá sentarse frente a la directora gerente del organismo internacional, Kristalina Georgieva, para analizar la evolución del programa desde agosto a diciembre 2025 y las expectativas para el corto plazo.

El ministro va a llegar al encuentro con algunas herramientas claves. La principal, y por ahora la única confirmada,es el swap por USD 20.000 millones gestionado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Para la fecha pactada para la revisión, se conocerá si Argentina debió activar algún tramo o logró acceder a los mercados internacionales de deuda.

Con la victoria en las elecciones de medio término por 40,66% en diputados y 42,03% en senadores, la reacción del mercado fue positiva: el lunes 27 de octubre los bonos en dólares subieron hasta un 24% y el riesgo país bajó al terreno de los 600 puntos básicos (p.b.). Siendo esta una de las variables claves para el plan de Milei-Caputo para acceder a los mercados internacionales frente a los vencimientos de enero.

Metas y pago de deuda

La meta más complicada que tiene Caputo sobre la mesa de revisión es la de acumulación de reservas. A pesar del recorte del objetivo en la primera misión técnica, en donde pasó de una exigencia de tener netas positivas USD 2.400 millones a negativas por USD 2.600 millones a diciembre de 2025, para los analistas es imposible que se cumpla ya que octubre terminó con una distancia de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares para alcanzarla.

La activación de un tramo del swap de EEUU no resultaría de ayuda para aumentar las reservas netas, ya que, en caso de ser necesario, se usaría para el pago de los vencimientos de enero

La activación de un tramo del swap no resultaría de ayuda para aumentar las reservas netas del Banco Central de la República Argentina, ya que, en caso de ser necesario, se usaría para el pago de los vencimientos de enero próximo.

Sin embargo, en el equipo económico se argumenta por qué la entidad que conduce Santiago Bausili no pudo acumular más reservas internacionales. “Este es el Gobierno que más dólares compró en la historia, en estos 20 meses compramos USD 29.000 millones (...). Es verdad que no hemos podido conservar la mayor parte porque hemos tenido que cancelar deuda. El Gobierno anterior hizo una reestructuración tal que la cuota de cancelación de capital no entraba en su Gobierno sino que empezaba a caer a partir del Gobierno nuestro", afirmó Caputo.

“Este es el Gobierno que más dólares compró en la historia, en estos 20 meses compramos USD 29.000 millones (...). Es verdad que no hemos podido conservar la mayor parte porque hemos tenido que cancelar deuda", destaca a menudo el ministro Caputo (Foto Reuters)

Así, el ministro sostuvo que la gestión del presidente Milei es la primera en que se baja deuda consolidada en más de USD 55.000 millones. “Nos hicimos cargo de todas esas deudas que nos dejó el Gobierno anterior con cero recursos, no es verdad que no compramos reservas compramos más que ninguno”, destacó el ministro.

No obstante, los analistas cuestionaban antes de la elecciones la regla autoimpuesta por el equipo económico de no comprar reservas hasta que el dólar mayorista no toque el piso de la banda de flotación para prevalecer la desaceleración de la inflación. El FMI permitía operar en el medio de laa banda de flotación.

Ahora tras la victoria en las urnas, los economistas sugieren que Caputo active compras en bloque vía el Tesoro. “Hay que ver qué prioriza el Gobierno. Yo intentaría mantener el dólar estable y comprar todo lo que se vendió en los últimos meses cuando es probable que haya oferta de dólares, que actuó más como una cobertura”, dijo a Infobae el director de la consultora Orlando Ferreres, Fausto Spotorno.

Yo intentaría mantener el dólar estable y comprar todo lo que se vendió en los últimos meses cuando es probable que haya oferta de dólares (Spotorno)

Según pudo saber Infobae, el informe diario del BCRA, el jueves el Tesoro compró USD 7 millones. Una cifra insignificante frente a las pérdidas que tuvo desde el 9 de septiembre hasta el 26 de octubre, pero que puede marcar que el equipo económico le encontró un piso al valor del dólar mayorista ($1.430) para empezar a intervenir.

Otra de las ayudas para cumplir la meta de reservas vendrá por el campo, si bien en el sector hay enojo por la medida de retenciones cero que duró menos de tres días y habría beneficiado a las grandes cerealeras, según un informe de RIA Consultores, entre octubre y febrero/marzo sería esperable un ingreso de divisas por entre USD 5.050 y 7.250 millones en función de cómo termine la campaña de exportación de maíz.

Según un informe de RIA Consultores, entre octubre y febrero/marzo sería esperable un ingreso de divisas por entre USD 5.050 y 7.250 millones en función de cómo termine la campaña de exportación de maíz (Foto: Reuters)

Sin embargo, para el último trimestre -el que concentra la atención Luis Caputo por la meta-, el campo aportaría USD 650 millones en octubre por varios cultivos y otros USD 650 millones en noviembre, mientras que en diciembre comenzaría la liquidación de una parte de trigo y cebada (USD 1.760 millones).

“Las ayudas van a venir del ingreso de inversiones financieras del exterior. No de los flujos de cuenta corriente. Es esperable que volvamos a tener empresas colocando obligaciones negociables en dólares y que haya ingreso de capitales financieros de corto plazo”, sostuvo el economista de Audemus, Gonzalo Guiraldes.

Es esperable que volvamos a tener empresas colocando obligaciones negociables en dólares y que haya ingreso de capitales financieros de corto plazo (Guiraldes)

Resta definir cómo se concretará el canje de deuda que despejaría los vencimientos de 2026 y 2027. “Si es importante, el Gobierno puede volver a emitir Bontes o un instrumento similar y conseguir dólares”, comentó Guiraldes.

Datos positivos: inflación y superávit

Como dato positivo Caputo prevé llegar a febrero con dos: la inflación y el superávit fiscal. A pesar de que en octubre continuaría la tendencia de aceleración del ritmo de suba de los precios que se inició en septiembre y el indicador estaría más cerca del 2,5% por la suba de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, para enero habría retornado en el sendero de la baja.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), entre octubre y diciembre la tasa de inflación oscilaría entre 2% y 2,1%, pero ya en el primer mes del 2026 volvería a perforar ese piso para en febrero y marzo bajar al terreno de 1,7 por ciento.

Por otro lado, la meta fiscal dejó de ser una preocupación prioritaria para Caputo. “El frente fiscal para este Gobierno es inquebrantable. Aun cuando la exigencia es alta, en los primeros nueve meses ya acumula un superávit primario de 1,3% del PBI”, dijo a Infobae Florencia Iragui, economista de LCG Consultores.

