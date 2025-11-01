Economía

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales

La agencia dio a conocer las fechas de pago de haberes previsionales y otras percepciones correspondientes a noviembre, salvo las del Plan de Desempleo 2, de octubre, que se empezó a pagar el pasado jueves

La Agencia Nacional de Seguridad Social, Anses, informó el calendario de pagos del mes de noviembre de jubilaciones y pensiones, tanto para quienes no superen el haber mínimo como para quienes cobren más, además del pago de las “Asignaciones” de tipo “familiar” y de tipo “universal” por hijo, de la Asignación por Embarazo, ,la Prenatal y por Maternidad, además de otras de pago único, por Matrimonio, Adopción y Nacimiento.

El calendario de pagos de la agencia previsional también incluye las fechas de pago de pensiones no contributivas y por Desempleo según tipo de Plan. En la mayoría de los casos, los días de pago dependen del número de terminación del documento de quien lo percibe.

El calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)
  • Martes 11: Documentos terminados en uno (1)
  • Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)
  • Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)
  • Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)
  • Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)
  • Martes 18: Documentos terminados en seis /6)
  • Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)
  • Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)
  • Viernes 21: Documentos terminados en nueve (9)

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

  • Jueves 20: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)
  • Martes 25: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)
  • Miércoles 26: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)
  • Jueves 27: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)
  • Viernes 28: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)
  • Martes 11: Documentos terminados en uno (1)
  • Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)
  • Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)
  • Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)
  • Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)
  • Martes 18: Documentos terminados en seis /6)
  • Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)
  • Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)
  • Viernes 21: Documentos terminados en nueve (9)
ANSES

Asignación por Embarazo

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero (0)
  • Martes 11: Documentos terminados en uno (1)
  • Miércoles 12: Documentos terminados en dos (2)
  • Jueves 13: Documentos terminados en tres (3)
  • Viernes 14: Documentos terminados en cuatro (4)
  • Lunes 17: Documentos terminados en cinco (5)
  • Martes 18: Documentos terminados en seis /6)
  • Miércoles 19: Documentos terminados en siete (7)
  • Jueves 20: Documentos terminados en ocho (8)
  • Martes 25: Documentos terminados en nueve (9)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)
  • Martes 11: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)
  • Miércoles 12: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)
  • Jueves 13: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)
  • Viernes 14: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9)

Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • 12 de noviembre al 10 de diciembre: Todos los documentos primera quincena
  • 26 de noviembre al 10 de diciembre: Todos los documentos segunda quincena

Pensiones No Contributivas

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)
  • Martes 11: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)
  • Miércoles 12: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)
  • Jueves 13: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)
  • Viernes 14: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Lunes 10 de noviembre a 10 de diciembre: Todas las terminaciones de DNI

Desempleo Plan 1

  • Jueves 20 de noviembre: Documentos terminados en cero y uno (0 y 1)
  • Martes 25 de noviembre: Documentos terminados en dos y tres (2 y 3)
  • Miércoles 26 de noviembre: Documentos terminados en cuatro y cinco (4 y 5)
  • Jueves 27 de noviembre: Documentos terminados en seis y siete (6 y 7)
  • Viernes 28 de noviembre: Documentos terminados en ocho y nueve (8 y 9)

Desempleo Plan 2 (Pagos correspondientes a octubre)

  • Jueves 30 de octubre a lunes 10 de noviembre: Todas las terminaciones de DNI

