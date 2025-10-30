El BICE duplicó financiamiento vía leasing a pymes hasta alcanzar los $50.000 millones

El avance registrado por BICE se enmarca en un acuerdo estratégico con más de 100 fabricantes de equipamiento y proveedores

El impulso de la tecnificación y modernización logística de las pequeñas y medianas empresas argentinas tiene un aliado clave en el leasing, una herramienta financiera que, según datos de BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), permitió canalizar más de $50.000 millones en financiamiento durante los primeros nueve meses de 2025.

Este volumen representa un crecimiento del 100% ajustado por inflación respecto al mismo período de 2024, consolidando al leasing como un motor para la inversión en bienes de capital y la mejora de la competitividad del sector privado.

El avance registrado por BICE se enmarca en un acuerdo estratégico con más de 100 fabricantes de equipamiento y proveedores, cuyo objetivo es facilitar la renovación tecnológica y la modernización logística de las empresas. Entre los bienes más demandados destacan los camiones, semirremolques y acoplados, que concentraron el 54% de las operaciones, seguidos por la maquinaria vial (16%) y el equipamiento industrial y general (13%). Esta tendencia evidencia la prioridad que otorgan las empresas a la actualización de su flota y a la incorporación de tecnología para optimizar sus procesos productivos y logísticos.

El financiamiento otorgado por BICE se caracterizó por un plazo promedio de cuatro años, diseñado para permitir la maduración y el repago de las inversiones. El 90% de las operaciones tuvo como destinatario al segmento pyme, lo que subraya el papel central de estas empresas en la economía nacional. En cuanto a la distribución geográfica, la mayor parte de los fondos se concentró en el centro del país, seguido por la región patagónica, reflejando la dinámica productiva de estas zonas.

La tendencia observada por BICE coincide con los registros de la Asociación de Leasing de Argentina, que reportó en la primera parte del año un crecimiento del 150% en las operaciones de leasing a nivel nacional respecto al mismo período del año anterior. Este dato refuerza la percepción de que el leasing se ha consolidado como una alternativa financiera preferida por las empresas, especialmente por las pymes.

Las razones detrás de la creciente adopción del leasing por parte de las pequeñas y medianas empresas radican en las facilidades que ofrece frente a otras opciones de financiamiento. Las compañías pueden disponer del equipamiento desde la primera cuota del contrato, sin necesidad de realizar una inversión inicial significativa, y al finalizar el plazo, cuentan con la opción de compra. Además, el esquema no exige garantías adicionales al bien financiado y otorga beneficios impositivos: la posibilidad de deducir las cuotas del impuesto a las ganancias y diferir el IVA durante todo el período contractual.

BICE financia a través de leasing hasta el 100% del valor de los equipos, tanto nuevos como usados, con un plazo máximo de hasta cinco años. Los montos alcanzan hasta $3.500 millones para pymes y $6.500 millones para grandes empresas. Además, el banco dispone de una línea especial de leasing inmobiliario destinada a la adquisición de plantas en parques industriales, galpones, edificios y otros inmuebles con fines productivos.

La evolución positiva de esta herramienta financiera se vio potenciada por el proceso de digitalización que BICE implementó para agilizar la gestión y mejorar la eficiencia del servicio. Este año, el banco lanzó un aplicativo electrónico que permite a los proveedores de bienes adheridos realizar la calificación crediticia de las empresas de manera instantánea, optimizando así los tiempos y facilitando el acceso al financiamiento.