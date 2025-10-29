Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla con los periodistas en la Casa Blanca en Washington, D.C. 22 de octubre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Luego de que el Tesoro nacional se quedó sin poder de fuego en la segunda semana de octubre, el Tesoro de Estados Unidos a cargo de Scott Bessent comenzó a vender dólares para comprar pesos para que el tipo de cambio mayorista no toque el techo de la banda y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vea obligado a vender reservas. La intervención fue equivalente a USD 2.100 millones, según cálculos del mercado.

La novedad es que esos pesos se encuentran fuera del sistema bancario y en letras en moneda local emitidas por el BCRA, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento del tema que prefirieron no revelar su identidad por tratarse de información confidencial. No precisaron si el instrumento tiene tasa de interés o si esta vinculada a la evolución del tipo de cambio (dollar linked).

El rumor comenzó a circular este martes a partir de la publicación del balance diario de la autoridad monetaria que mostraron un crecimiento grande de ese stock, hasta superar los $3 billones. La información fue recogida por los informes de dos consultoras.

Ante la consulta de Infobae, el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no dieron respuesta.

Un informe de la consultora Econviews expuso que desde el 7 de octubre se registró una suba fuerte en el stock de letras emitidas en moneda nacional (equivalente a USD 2.082 millones). “En el último balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA) parece confirmar a dónde quedaron los pesos del US Treasury. En principio no son dollar-linked. En el pdf figuran como letras de liquidez”, escribió el economista, Alejandro Giacoia en X.

“El stock de Letras y Notas emitidas en Moneda Nacional del BCRA que se informa en el Balance Semanal del Central dejó de coincidir con el stock diario sumado de LEGAR y LEMIN, que son las Letras dollar linked colocadas por la autoridad monetaria al agro y a las mineras. Los stocks dejaron de coincidir a partir de que Bessent anunció la primera intervención de EEUU en el Peso y nosotros tomamos esto como prácticamente una confirmación de que los Pesos del Tesoro norteamericano están fuera del sistema bancario y en Letras emitidas por el BCRA”, escribió la consultora 1816 en un informe especial.

“El total de Letras en Pesos del BCRA alcanzó los $3,05 billones al cierre del jueves 23 de octubre (según informó el BCRA esta tarde), mientras que el stock sumado de LEGAR y LEMIN era de $293 mil millones ese mismo día . La diferencia, de $2,75 billones, que equivale a USD 1.855 millones, se explica , según creemos, por los pesos que tenía Estados Unidos en el Banco Central al cierre del jueves. Esos $2,75 billones son los que figuraban para el mismo día en la línea OTROS pasivos en Pesos del Informe Monetario Diario (en esa jornada e l BCRA ni tomó Pesos en Simultáneas ni entregó Pesos en la rueda REPO al final del día, por lo que pensamos que todo se explicaba por el stock de EEUU). ConsiDerando el dato de OTROS pasivos del viernes pre elección, todos los números van en línea con lo que estimamos a fin de la semana pasada: Bessent habría comprado Pesos por alrededor de USD 2.100 millones”, detallaron.

“Hace unos minutos se hizo público el dato de OTROS pasivos en Pesos de ayer lunes y, como hubo un crecimiento marginal respecto al viernes, nos hace prácticamente descartar la posibilidad de que las Letras que tiene Estados Unidos sean dollar linked (si lo fueran, ayer el stock de OTROS debería haber caído sensiblemente, considerando que el A3500 bajó 7,2% respect o al viernes). Esto significa que, salvo que EEUU tenga Letras del BCRA estilo Duales, para que el trade de Bessent sea ganador en el corto plazo parece ser necesario que las bandas continúen”, concluyó 1816.

Los rumores fueron mayores luego de que ayer lunes, el dólar mayoristas arrancó la jornada con una baja de $1.330 y luego tuvo un alza en torno a los $1.435, lo que hizo correr la versión de que Bessent podría estar vendiendo lo pesos que compró en las semanas previas a la elección. Algo que no se verificó por el momento.