Economía

La venta de combustibles cayó en septiembre por segundo mes consecutivo

Las cifras oficiales mostraron una tendencia dispar entre regiones y productos, con una caída generalizada de 3,1% en la comercialización de los fluidos

La venta de combustibles cayó
La venta de combustibles cayó en septiembre por segundo mes consecutivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La venta de combustibles en Argentina anotó en septiembre un retroceso mensual de 3,1%, según datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación recabados por la consultora Politikon Chaco. Se trata de la segunda contracción consecutiva, ya que en agosto el indicador había descendido 2,9%.

A lo largo del noveno mes de 2025, se comercializó un volumen total de 1.376.837 metros cúbicos. Si bien la demanda se contrajo en la comparación desestacionalizada, el mercado mantuvo una tendencia positiva frente a septiembre de 2024. En efecto, la comercialización de fluidos creció 4,8% con relación a igual período del año anterior.

Hacia adentro del reporte, el 57% de las ventas correspondió a naftas y el 43% a gasoil. Las primeras presentaron un incremento interanual del 7%, impulsado principalmente por el segmento premium, que creció 16,2%, mientras que la súper anotó un avance de 4,1%. En el caso del gasoil, el aumento fue de 2% en la comparación con el mismo mes de 2024, aunque con diferencias notables entre sus variantes: el segmento premium subió 12,6%, pero el común se redujo 4%.

En cuanto al desempeño de las empresas del sector, YPF mantuvo su liderazgo en el sector con una participación del 55% en el total de ventas y un crecimiento interanual del 5,1%. Shell se ubicó en segundo lugar, con el 22,6% del mercado y una variación interanual marginal del 0,1%. Axion, perteneciente a PAE S.L., alcanzó el 12,1% de las ventas y mostró una suba del 7,3%.

Otras compañías como Puma Energy (Trafigura Argentina S.A.) lograron el 5,5% del mercado y un alza del 3,6%, mientras que DAPSA y Gulf Combustibles registraron crecimientos interanuales del 18% y 47,7% respectivamente. Por su parte, Refinor cerró el mes con una participación del 0,9% y una baja del 4%.

La venta creció en el 75% de las provincias

El análisis regional revela disparidades significativas. De las 24 jurisdicciones subnacionales, 18 mostraron subas interanuales en septiembre. Santiago del Estero, Catamarca y Buenos Aires encabezaron el crecimiento, con aumentos del 10,8%, 10,5% y 10,2% respectivamente, siendo las únicas provincias con incrementos de dos dígitos.

En el extremo opuesto, seis distritos anotaron caídas, destacándose Río Negro, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con los descensos más pronunciados. En la mayoría de las provincias, la nafta fue el combustible más vendido, con CABA alcanzando una concentración del 77,4% del total, mientras que en Mendoza y La Pampa predominó el gasoil.

La venta de combustibles cayó
La venta de combustibles cayó por segundo mes consecutivo. (Maximiliano Luna)

Al desglosar por tipo de combustible y jurisdicción, 21 provincias registraron aumentos en la venta de naftas, con Catamarca (11,7%), Buenos Aires (11,0%) y Tucumán (10,1%) a la cabeza. La nafta súper creció en 20 distritos, liderada por Buenos Aires (8,3%), y la premium avanzó en todas las jurisdicciones, con Catamarca mostrando el mayor salto (28,4%).

En contraste, la venta de gasoil solo aumentó en diez provincias, con Formosa (13,3%), Santiago del Estero (12,1%) y San Juan (9,7%) en los primeros lugares, mientras que Jujuy registró la mayor caída (-10,9%). El gasoil común solo creció en cinco provincias, encabezadas por Formosa, y el premium mostró incrementos en 23 distritos, con Catamarca nuevamente al frente.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, las ventas totales de combustibles en el país alcanzaron los 12,6 millones de metros cúbicos, lo que representa una variación positiva del 1,2% respecto al mismo período de 2024. Este desempeño se ubica por debajo de los niveles de 2023 y 2022, pero supera los registros de 2021, 2020 y 2019. En este contexto, la nafta acumuló un crecimiento del 4,2% en el año, mientras que el gasoil mostró una retracción del 2,4%.

