La venta de combustibles se estancó en agosto por caída en la mayoría de las provincias

La venta de combustibles en agosto mostró divergencias entre provincias, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen total de combustibles expendido en la Argentina durante agosto se ubicó en 1.420.350 metros cúbicos, de acuerdo con datos difundidos por la consultora Politikon Chaco en base a cifras de la Secretaría de Energía de la Nación. Este nivel marcó una variación positiva del 0,4% respecto al mismo periodo de 2024, aunque representó una caída del 2,9% en la comparación contra el mes anterior.

El informe confeccionado por Politikon Chaco indicó que el mapa de ventas no fue uniforme. De las 24 jurisdicciones que integran el país, ocho provincias exhibieron aumentos interanuales en el despacho de combustibles, mientras que otras dieciséis reportaron bajas, lo que muestra disparidades territoriales marcadas en el consumo. Santiago del Estero, Buenos Aires y San Juan encabezaron la lista de subas con incrementos de 10,6%, 7,0% y 6,8%, respectivamente. Al mismo tiempo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones y Santa Cruz registraron descensos especialmente pronunciados, con bajas del 11,7%, 10,6% y 6,5% en el período analizado.

La consultora explicó que del total expendido a nivel nacional, el 56% correspondió a naftas y el 44% a gasoil, ambos combustibles centrales en el mercado local. En el segmento de naftas, se produjo un incremento del 3% frente a agosto del año anterior. Este avance obedeció sobre todo al fuerte desempeño de las formulaciones premium, que aumentaron un 15,6%, mientras la nafta súper descendió un 0,9 por ciento.

En contraste con las naftas, los datos reportados muestran que las ventas de gasoil descendieron un 2,7% interanual. La evolución interna de este rubro fue dispar: el gasoil premium creció un 10%, al mismo tiempo que el común descendió un 9,3%. Estos comportamientos complejizan la composición total de la demanda energética y aportan información sobre los cambios en las preferencias de los consumidores a nivel nacional.

En cuanto a la participación de empresas, el análisis estableció que YPF retuvo el liderazgo del mercado, con una cuota del 55,1% y un crecimiento del 4,9% respecto al año anterior. La posición de YPF se mantuvo sólida ante la retracción general de la demanda en varias jurisdicciones del país. Por detrás de la petrolera estatal, la firma Shell se colocó en segunda posición con un 22,6% de cuota, aunque experimentó una disminución del 7,6% en comparación con el ciclo anual previo.

El informe también discriminó, según apuntó Politikon Chaco, la evolución entre segmentos premium y común tanto para las naftas como para el gasoil. Los consumidores apostaron con mayor fuerza por los productos premium durante el período analizado. El informe asentó que la nafta premium se consolidó como el rubro con mejor desempeño relativa, frente a la baja detectada en las versiones súper y común de ambos tipos de carburante.

Por provincias, el informe presentado por Politikon Chaco en base a datos oficiales profundizó en las diferencias internas. Ocho territorios reportaron aumentos respecto de hace un año: Santiago del Estero (+10,6%), Buenos Aires (+7,0%), San Juan (+6,8%), además de avances en Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Salta y Tucumán. En los otros dieciséis distritos, los números mostraron retrocesos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra el principal parque automotor del país, reflejó el retroceso más amplio, con una disminución del 11,7% interanual en sus ventas de combustibles. Misiones y Santa Cruz también anotaron caídas significativas, de 10,6% y 6,5%, respectivamente.

YPF lideró el mercado y consiguió ampliar su participación en el despacho nacional REUTERS/Martin Cossarini

En la comparación mensual, es decir, frente a julio de 2025, la tendencia general fue el descenso. La baja del 2,9% respecto del mes previo se extendió a la mayoría de las jurisdicciones, marcando una retracción del consumo en términos generales durante el inicio del segundo semestre del año. El reporte de Politikon Chaco en base a la Secretaría de Energía de la Nación remarcó que los comportamientos del mercado en los últimos meses se volvieron más heterogéneos, a diferencia del patrón sostenido que predominó durante etapas anteriores del año.