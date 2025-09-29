Economía

La venta de combustibles se estancó en agosto por caída en la mayoría de las provincias

De acuerdo a un informe privado en base a cifras oficiales, los despachos crecieron 0,4% versus el mismo mes del 2024 y cayeron 2,9% frente a julio

Guardar
La venta de combustibles en
La venta de combustibles en agosto mostró divergencias entre provincias, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen total de combustibles expendido en la Argentina durante agosto se ubicó en 1.420.350 metros cúbicos, de acuerdo con datos difundidos por la consultora Politikon Chaco en base a cifras de la Secretaría de Energía de la Nación. Este nivel marcó una variación positiva del 0,4% respecto al mismo periodo de 2024, aunque representó una caída del 2,9% en la comparación contra el mes anterior.

El informe confeccionado por Politikon Chaco indicó que el mapa de ventas no fue uniforme. De las 24 jurisdicciones que integran el país, ocho provincias exhibieron aumentos interanuales en el despacho de combustibles, mientras que otras dieciséis reportaron bajas, lo que muestra disparidades territoriales marcadas en el consumo. Santiago del Estero, Buenos Aires y San Juan encabezaron la lista de subas con incrementos de 10,6%, 7,0% y 6,8%, respectivamente. Al mismo tiempo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones y Santa Cruz registraron descensos especialmente pronunciados, con bajas del 11,7%, 10,6% y 6,5% en el período analizado.

La consultora explicó que del total expendido a nivel nacional, el 56% correspondió a naftas y el 44% a gasoil, ambos combustibles centrales en el mercado local. En el segmento de naftas, se produjo un incremento del 3% frente a agosto del año anterior. Este avance obedeció sobre todo al fuerte desempeño de las formulaciones premium, que aumentaron un 15,6%, mientras la nafta súper descendió un 0,9 por ciento.

En contraste con las naftas, los datos reportados muestran que las ventas de gasoil descendieron un 2,7% interanual. La evolución interna de este rubro fue dispar: el gasoil premium creció un 10%, al mismo tiempo que el común descendió un 9,3%. Estos comportamientos complejizan la composición total de la demanda energética y aportan información sobre los cambios en las preferencias de los consumidores a nivel nacional.

En cuanto a la participación de empresas, el análisis estableció que YPF retuvo el liderazgo del mercado, con una cuota del 55,1% y un crecimiento del 4,9% respecto al año anterior. La posición de YPF se mantuvo sólida ante la retracción general de la demanda en varias jurisdicciones del país. Por detrás de la petrolera estatal, la firma Shell se colocó en segunda posición con un 22,6% de cuota, aunque experimentó una disminución del 7,6% en comparación con el ciclo anual previo.

El informe también discriminó, según apuntó Politikon Chaco, la evolución entre segmentos premium y común tanto para las naftas como para el gasoil. Los consumidores apostaron con mayor fuerza por los productos premium durante el período analizado. El informe asentó que la nafta premium se consolidó como el rubro con mejor desempeño relativa, frente a la baja detectada en las versiones súper y común de ambos tipos de carburante.

Por provincias, el informe presentado por Politikon Chaco en base a datos oficiales profundizó en las diferencias internas. Ocho territorios reportaron aumentos respecto de hace un año: Santiago del Estero (+10,6%), Buenos Aires (+7,0%), San Juan (+6,8%), además de avances en Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Salta y Tucumán. En los otros dieciséis distritos, los números mostraron retrocesos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra el principal parque automotor del país, reflejó el retroceso más amplio, con una disminución del 11,7% interanual en sus ventas de combustibles. Misiones y Santa Cruz también anotaron caídas significativas, de 10,6% y 6,5%, respectivamente.

YPF lideró el mercado y
YPF lideró el mercado y consiguió ampliar su participación en el despacho nacional REUTERS/Martin Cossarini

En la comparación mensual, es decir, frente a julio de 2025, la tendencia general fue el descenso. La baja del 2,9% respecto del mes previo se extendió a la mayoría de las jurisdicciones, marcando una retracción del consumo en términos generales durante el inicio del segundo semestre del año. El reporte de Politikon Chaco en base a la Secretaría de Energía de la Nación remarcó que los comportamientos del mercado en los últimos meses se volvieron más heterogéneos, a diferencia del patrón sostenido que predominó durante etapas anteriores del año.

Temas Relacionados

combustiblesnaftasgasoilPolitikon Chacoúltimas noticias

Últimas Noticias

Subastan inmuebles, autos, alhajas y tecnología en CABA: cuáles son los bienes que estarán disponibles y cómo participar

El Banco Ciudad anunció un nuevo calendario de subastas online para octubre. Los detalles de cada lote

Subastan inmuebles, autos, alhajas y

El oro no para de subir: los motivos de un nuevo récord de precio y cuánto vale la onza

El oro subió 45% este año, marcando récords sucesivos gracias a la fuerte demanda de los bancos centrales y a la reanudación de los recortes de tasas por parte de la Fed de EEUU

El oro no para de

Dólar: por qué crecen las coberturas para después de las elecciones en el mercado de futuros

Los precios del contrato de octubre, que vence justo después de las legislativas, muestran apetito de los operadores por resguardarse ante posibles tensiones cambiarias

Dólar: por qué crecen las

¿Adios a las rotondas?: cómo podría aplicarse en la Argentina el sistema de cruces de ruta que se usa cada vez más en EEUU

Con obras mucho más simples y económicas que un puente, los cruces tipo RCUT se podrían implementar en poco tiempo en las rutas nacionales para reducir accidentes y dar fluidez al tránsito

¿Adios a las rotondas?: cómo

Cómo es el “rulito”, la maniobra para ganar con el dólar oficial y el blue que sugirió Ramiro Marra

El legislador y bróker se refirió al rentable negocio de arbitrar entre el dólar “ahorro” y el paralelo después de la restricción cruzada implementada por el BCRA para operar MEP y “contado con liqui”

Cómo es el “rulito”, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aseguran que una mujer desaparecida

Aseguran que una mujer desaparecida durante la dictadura de Pinochet en Chile estaría viva en Argentina: la historia de Bernarda Vera

Subastan inmuebles, autos, alhajas y tecnología en CABA: cuáles son los bienes que estarán disponibles y cómo participar

Triple femicidio narco, en vivo: detuvieron a la sobrina del prófugo que fue capturado en Bolivia

Triple femicidio de Florencio Varela: se negó a declarar el acusado de cavar el pozo para los cuerpos de las chicas

El oro no para de subir: los motivos de un nuevo récord de precio y cuánto vale la onza

INFOBAE AMÉRICA
Europa reduce emisiones, pero persiste

Europa reduce emisiones, pero persiste la amenaza ambiental sobre la biodiversidad y el agua

Los 20 puntos de la propuesta de Trump para terminar la guerra en Gaza

J.K. Rowling vs Emma Watson: “Ignora lo ignorante que es”

El informe clave que sentó las bases para la propuesta de Estados Unidos sobre Gaza

Benjamin Netanyahu aceptó el plan de paz de Donald Trump para Gaza

TELESHOW
Eva De Dominici arrasó en

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”

Quiénes fueron los ganadores del Martín Fierro de Oro: polémicas, sorpresas y los candidatos para este año