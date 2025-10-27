Economía

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street saltan hasta 35% en el premarket

Empresas locales avanzan con fuerza en operaciones previas a la apertura del mercado neoyorquino, tras la victoria oficialista en las legislativas y un cierre semanal que sirve de comparación

Guardar
El salto en los papeles
El salto en los papeles argentinos responde a un movimiento único iniciado tras el cierre de las urnas y extendido en el arranque de la semana (Reuters)

Durante la rueda previa a la apertura de Wall Street, las operaciones de los American Depositary Receipts (ADR) argentinos mostraron subas de relevancia. El ajuste de precios comenzó tras el cierre de las urnas y se extendió por el “overnight”, alcanzando su pico en la primera mañana del premarket. La referencia para medir las variaciones sigue siendo el cierre del viernes anterior, lo que permite observar sin superposiciones el fenómeno financiero del momento. El mercado respondió así a la victoria oficialista en las elecciones legislativas del domingo.

La aceleración en la cotización de los títulos argentinos tomó como única base el cierre del viernes pasado, cuando los valores reflejaron expectativas previas a los resultados electorales. Desde las primeras horas del lunes, los ADR registraron alzas de doble dígito, con algunos papeles marcando picos que superan el 30% frente al cierre anterior.

La reacción del mercado se reflejó especialmente en papeles del sector bancario y energético. Banco Galicia (GGAL) se ubicó como uno de los protagonistas, luego de que su ADR pasara de 35,43 dólares el viernes a 47,82 dólares en el premarket, lo que representa una suba de 12,39 dólares, equivalente a 34,97%. También Banco Macro (BMA) tuvo una jornada destacada, con un salto desde 57,48 dólares hasta 77,57 dólares; la diferencia significa una mejora del 34,95% respecto al último precio de cierre semanal.

Las acciones de BBVA (BBAR) subieron 34,82%, tras avanzar de 10,11 a 13,63 dólares. Supervielle (SUPV) confirmó la tendencia con un incremento de 32,39% y un precio de 8,91 dólares frente a los 6,73 dólares del viernes. El sector financiero mostró un volumen destacado y fue motor principal de los aumentos colectivos que protagonizaron los títulos argentinos.

La energía acompañó la tendencia alcista del sistema bancario. YPF, histórica petrolera nacional, cotizó en 33,96 dólares tras cerrar el viernes en 26,95 dólares, lo que representa una suba de 7,01 dólares, es decir, 26,01%. En el mismo sector, Pampa Energía (PAM) pasó de 62,62 a 78,19 dólares, es decir, una suba de 15,57 dólares o 24,86%. Central Puerto (CEPU) también avanzó 2,22 dólares y finalizó en 11,67 dólares, acumulando una mejora de 23,49%. Edenor (EDN) se sumó a los incrementos al marcar 24,30 dólares frente a los 19,38 del último cierre, un alza de 25,39%.

La constructora Loma Negra (LOMA) avanzó 1,46 dólares (18,60%), alcanzando un precio de 9,31 dólares en el premarket. En la misma línea, Cresud (CRESY) subió de 9,37 a 10,83 dólares (15,58% más), y Corporación América Airports (CAAP) sumó 3,00 dólares, ubicándose en 21,44 dólares, una mejora del 16,27%.

Con menor intensidad, pero siempre en territorio positivo, Mercado Libre (MELI) subió 98,89 dólares hasta situarse en 2.260,00 dólares (4,58%). Globant (GLOB) registró una diferencia positiva de 1,61 dólares (2,69%) y Tenaris (TS) avanzó 0,46 dólares, llegando a 36,25 (1,29%).

La singularidad del fenómeno se expresó en el hecho de que las subas de las negociaciones nocturnas (overnight) no se sumaron a las observadas en el premarket de la mañana. Ambas se consideraron parte de una misma rueda de ajuste, por lo que el movimiento completo se midió desde el cierre semanal previo. El consenso del mercado apuntó a que la noticia electoral actuó como disparador. Las alzas por la noche superaron el 15% en algunos papeles y luego cobraron mayor dinámica en las primeras operaciones del lunes.

El precio del ADR de Telecom Argentina (TEO) reflejó una suba de 1,54 dólares (19,44%), pasando de 7,92 dólares a 9,46 dólares en las operaciones previas a la apertura. El panorama se replicó en papeles como Agrometal (AGRO), que avanzó 0,64 dólares y alcanzó los 8,45 dólares (8,19%), y en Vista (VIST) que sumó 8,57 dólares y anotó una suba del 21,41% hasta los 48,60 dólares. El caso de Bioceres Crop Solutions (BIOX) evidenció una mejora de 0,15 dólares, hasta 1,99 dólares (8,15%).

Los datos reunidos muestran que las empresas ligadas a energía, finanzas y servicios mantuvieron la tendencia de alzas superiores al 20%.

El valor de los títulos de IRSA (IRS) ilustró un alza de 2,21 dólares, para ubicarse en 14,00 dólares, lo que implicó una suba del 18,74%.

El seguimiento de los precios permite ubicar desde un mínimo de aumento en torno al 2% o 4% —como ocurrió en MELI y GLOB—, hasta máximos del 34,97% en bancos orientados al segmento doméstico.

Los analistas consultados por Infobae insistieron en que el eje para comparar las subas siempre fue el cierre del viernes. Desde la publicación del resultado electoral hasta el comienzo de la actividad formal en Wall Street, el rango de crecimiento en los papeles argentinos se mantuvo como uno de los puntos más visibles del inicio de la semana financiera internacional.

El efecto fue más claro en empresas expuestas al mercado local, como los bancos nacionales y las compañías energéticas. Tanto las entidades financieras como los jugadores de la industria petrolera y de servicios públicos consolidaron un avance, en algunos casos, en torno al 25%.

Algunas empresas, como Ternium (TX), mantuvieron sin cambios significativos sus valores, repitiendo los 36,15 dólares, mientras otras, como TS, apenas avanzaron 0,46 dólares (1,29%). Transportadora de Gas del Sur (TGS) se estabilizó en 22,48 dólares, igual que el cierre anterior, con la cifra de -0,97% en la rueda semanal pasada.

El desempeño de Despegar (DESP) no registró información relevante en la comparación entre ambas jornadas, mientras que la serie de papeles nucleados bajo los servicios, agroindustria y logística mostró mejoras en línea con la tendencia general, aunque en porcentajes más contenidos respecto a bancos y energía.

En total, el universo de ADR argentinos presentó una de las mejores sesiones no regulares —previas a la rueda oficial— en los últimos ciclos electorales. Los movimientos se vincularon directamente a la reacción inmediata a los resultados, con operaciones concentradas en bancos y en empresas relacionadas con la infraestructura crítica y el consumo interno. Las primeras lecturas de operadores consultados por Infobae ubicaron la respuesta como “una consecuencia directa de la valoración política, antes de la apertura formal del mercado”.

La jornada incluyó también subas en menor proporción en valores como Cresud, Corporación América, IRSA, BioCeres y Agrometal. Las cifras, que se mantuvieron por encima del 8% en esos casos, reforzaron la idea de que la amplitud del efecto alcanzó tanto a compañías vinculadas a materias primas como a tecnológicas y servicios.

El alza más saliente en términos absolutos la protagonizó Banco Macro, al sumar poco más de 20 dólares para cerrar el premarket en 77,57 dólares. Por su parte, Banco Galicia finalizó con una mejora superior a los 12 dólares, y BBVA con 3,52 dólares de incremento en sus ADR.

Papeles como Mercado Libre y Globant reflejaron una suba contenida, acorde a su exposición regional y a los drivers propios de la economía internacional más que a la coyuntura local inmediata. Por su peso, ambos títulos siguieron la tendencia positiva aunque la magnitud de los cambios se ubicó lejos de los máximos anotados por los bancos.

Temas Relacionados

MercadosADRsÚltimas noticiasElecciones 2025 ArgentinaEconomía-Argentina

Últimas Noticias

El Secretario del Tesoro de EEUU felicitó a Milei por la victoria electoral

El funcionario norteamericano destacó el nuevo escenario político argentino y el fortalecimiento del vínculo bilateral luego de las legislativas, en un mensaje junto al mandatario

El Secretario del Tesoro de

Las señales de reactivación del empleo en el interior contrastan con la caída sostenida que se registra en el Gran Buenos Aires

La Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo revela una divergencia en las expectativas de las empresas para las contrataciones netas en el trimestre septiembre-noviembre. Impacto sobre pyme y salarios

Las señales de reactivación del

¿Punto de inflexión?: hasta la elección de ayer, los bonos en pesos fueron los más favorecidos en la batalla por el dólar

La falta de liquidez y las ventas de divisas institucionales para frenar el salto cambiario posicionaron a los títulos en moneda nacional con rendimientos atractivos para el corto plazo

¿Punto de inflexión?: hasta la

Las entidades empresarias y la victoria oficial: varias eligieron no decir nada y otras esperan que el Gobierno “no se la crea otra vez”

Tras el triunfo de LLA gran parte del sector productivo eligió la prudencia. Qué piden para que no cometa el mismo error que Macri tras las legislativas de 2017

Las entidades empresarias y la

En EEUU esperan una fuerte reacción positiva frente a la contundente victoria de Milei en los comicios legislativos

Expertos de Wall Street pronosticaron que las acciones y los bonos argentinos “volarán” ante el triunfo del gobierno y la profunda derrota del peronismo

En EEUU esperan una fuerte
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Secretario del Tesoro de

El Secretario del Tesoro de EEUU felicitó a Milei por la victoria electoral

Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, paso a paso

Cuándo se celebra Halloween: historia y origen de la Noche de Brujas

IV Cumbre CELAC-UE, un momento de inflexión estratégica

Una victoria tan sorpresiva como contundente

INFOBAE AMÉRICA
Trump habló sobre un posible

Trump habló sobre un posible encuentro con Kim Jong-un: “Si quiere una reunión, estaré en Corea del Sur”

Donald Trump calificó de “no apropiado” el anuncio de Vladimir Putin sobre la prueba del misil nuclear Burevestnik

El régimen chino intensificó la presión militar sobre Taiwán con maniobras cerca de la isla a días de la reunión entre Xi y Trump

Donald Trump llegó a Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi y continuar su gira por Asia

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional

TELESHOW
Valeria Lynch: “A esta edad

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”

Thiago Medina compartió una conmovedora reflexión junto a sus hijas tras su recuperación: “No me quería ir sin verlas crecer”

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello