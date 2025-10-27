Economía

En EEUU esperan una fuerte reacción positiva frente a la contundente victoria de Milei en los comicios legislativos

Expertos de Wall Street pronosticaron que las acciones y los bonos argentinos "volarán" ante el triunfo del gobierno y la profunda derrota del peronismo

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Expertos de Wall Street pronosticaron que las acciones y los bonos argentinos “volarán” ante el triunfo del gobierno y la profunda derrota del peronismo

(Desde Washington, Estados Unidos) El categórico triunfo de Javier Milei en los comicios de medio término será recibido con alzas importantes en las acciones y bonos de la Argentina que cotizan en Wall Street.

Milei derrotó a la oposición peronista, y este hecho político será asumido en los mercados financieros como una señal de continuidad del programa económico que ejecuta la Casa Rosada.

“Los mercados van a volar”, pronosticó Alberto Bernal, Chief Global Strategist de XP Investment.

“Obviamente dada la sorpresa positiva, los mercados van a reaccionar con una suba importante. Las acciones y los bonos, todo para arriba", completó Diego Ferro, presidente del fondo de inversión M2M Capital.

Los bonos podrían subir entre un 10 y un 20 por ciento, mientras que las acciones argentinas subirían entre un 20 y un 30 por ciento.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

En las dos última semanas, Wall Street oscilaba en subas y bajas al ritmo de los posteos sobre Argentina que Scott Bessent -secretario del Tesoro- publicaba en su cuenta oficial de X.

Bessent es un aliado táctico del Palacio de Hacienda, y en los últimos días intervino con millones de dólares para sostener el tipo de cambio por debajo del techo de la banda.

Los constante asistencia financiera de la Secretaría del Tesoro podía menguar, si Milei perdía las elecciones de medio término. Donald Trump enunció esa advertencia durante el almuerzo que compartió con Milei en la Casa Blanca.

Pero La Libertad Avanza derrotó por casi diez puntos de diferencia al kirchnerismo, un resultado electoral que asegurará con creces la generosidad del presidente de Estados Unidos hacia su principal aliado en América Latina.

“Ellos están contentos”, respondió Luis Caputo cuando le preguntaron sobre la reacción de la administración Trump frente a la victoria del gobierno ante el peronismo.

Scott Bessent y Luis Caputo
Scott Bessent y Luis Caputo en el Tesoro de los Estados Unidos, (Washington)

La reacción positiva de la Casa Blanca no se vincula únicamente al resultado electoral.

Cayó muy bien en Washington que Milei haya convocado al diálogo tras su victoria política, un reclamo que Estados Unidos planteó en todos los encuentros bilaterales.

“Nos alegra saber que en muchas provincias las segundas fuerzas no fueron del kirchnerismo, sino del oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, pro capitalistas y a los que uno mas uno les da dos”, sostuvo el presidente.

Y concluyó: “Es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir estos acuerdos”.

Javier Milei tras conocer que
Javier Milei tras conocer que había vencido a la oposición peronista en los comicios de medio término

Entonces, la suma del triunfo electoral y la convocatoria al diálogo aseguran una reacción positiva en Wall Street. Esta reacción implicará una suba importante en bonos y acciones, y una abrupta baja en el riesgo país.

-¿Tras los resultados electorales, los mercados ahora que van a pedir?-, le preguntó Infobae a Diego Ferro

-Lo que se espera son reformas y gobernabilidad. Y el triunfo ayuda. Argentina tiene que aumentar reservas y poder bajar las tasas. Esto es un paso muy positivo que le da la oportunidad al gobierno a retomar la agenda-, contestó el presidente del fondo de inversión M2M Capital.

A su turno, Alberto Bernal sostuvo que los mercados pedirán al gobierno que “le den más espacio al PRO, y que se avance en fortalecer la gobernabilidad y hacer las reformas laboral y tributaria”.

-¿Los mercados van a interpretar que el voto implicó un respaldo a las políticas económicas que permitieron reducir la inflación y mantener el equilibrio fiscal?-, se le preguntó al Chief Global Strategist de XP Investment.

-Sí. Y el mercado tambien va a celebrar mucho la victoria del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires.

-¿Por qué?

-Porque implica que Kicillof es menos fuerte. Y Kicillof es el mayor riesgo mirando al 2027.

