Ante la baja del dólar, los analistas apuestan a que Caputo retome las compras y empiece a acumular reservas

Tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) por 40,66% en las elecciones legislativas del domingo, con una diferencia de cerca de 10 puntos porcentuales (p.p.) sobre Fuerza Patria (FP), el dólar mayorista tuvo una baja de $112 y cotiza para la venta en $1.380. Un escenario que adelantó el informe de la consultora 1816, al augurar que habría una “sobrerreacción cambiaria” que solo el Gobierno podría frenar si decidiera salir a comprar dólares luego de las pérdidas que tuvo las semanas antes de los comicios.

“La reacción del tipo de cambio, en caso de no ser frenada por el Gobierno, podría ser incluso más importante que la de esas dos ocasiones”, precisó el informe, en referencia a la baja que tuvo la divisa cuando se anunció la medida de retenciones cero al campo y el primer tweet del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la compra de pesos. Y rápidamente argumentó: “Por la fuerza de la noticia de ayer, por el hecho de que todo el mercado llegó muy dolarizado a las elecciones (vía spot, futuros y USD linked) y porque, salvo que el BCRA se ponga a imprimir pesos en estas próximas jornadas, la falta de liquidez en el mercado será total”, explicaron.

Así, para la consultora 1816, entre este lunes y el martes, el Gobierno se enfrentará a la disyuntiva de ponerle piso al tipo de cambio (para evitar una sobrerreacción y empezar a acumular reservas que necesita por la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI)) o castigar a quienes apostaron en contra de la continuidad de las bandas.

El Gobierno se comprometió a tener reservas negativas por USD 2.600 millones a diciembre, pero las consultoras privadas estiman que está a USD 7.000 y USD 8.000 millones de la meta.

Frente a estas dos opciones, los economistas consultados por Infobae aseguraron que el Gobierno debería inclinarse por la segunda alternativa: intentar recuperar todo lo perdió en término de reservas.

“Hay que ver qué prioriza el Gobierno. Yo intentaría mantener el dólar estable y comprar todo lo que se vendió en los últimos meses cuando es probable que haya oferta de dólares, que actuó más como una cobertura”, destacó el director de la consultora Orlando Ferreres, Fausto Spotorno.

Desde la derrota en la provincia de Buenos Aires, por 13 puntos, el BCRA vendió un total de USD 1.155,5 millones, mientras que el Tesoro Nacional lo hizo por USD 653 millones; y tras quedar con apenas USD 40 millones de poder de fuego, en la segunda semana de octubre, le dio paso al Tesoro de Estados Unidos.

En esa línea, Spotorno marcó que va haber más interés en invertir en tasa en pesos que seguir dolarizando las carteras. Lo que puede ser una oportunidad para el Gobierno para salir a comprar reservas, bajando a su vez la tasa y forzando una estabilidad del tipo de cambio.

El ministro Caputo aseguró, luego de votar, que el dólar se iba a mantener dentro de la banda, pero no quiso apostar por una tendencia a la baja.

Una postura similar tuvo el socio de Outlier, Gabriel Caamaño, aunque aseguró que los primeros días el Gobierno se lo va a tomar con calma para que el tipo de cambio encuentre un equilibrio solo, o al menos empiece a buscarlo. “Después de eso, con esa información, tendría que empezar a ver dónde comprar”, destacó.

Para el analista, es la única alternativa que tiene el equipo económico dados los vencimientos que enfrenta en noviembre la Argentina. “Si no quiere usar lo del FMI ni lo del swap con Estados Unidos, va a tener que comprar”, afirmó. Luego de las últimas intervenciones que llevo a cabo el Tesoro Nacional, en la semana del 6 de octubre, en la consultora 1816 estimaban que restándole los compromisos de octubre, solo le quedaban USD 40 millones.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre si el Tesoro va a llevar a cabo compra de dólares en bloque no existió una respuesta al cierre de esta nota. Aunque no hay incentivos para adelantar está operación.

“Este es el Gobierno que más dólares compró en la historia, en estos 20 meses compramos USD 29.000 millones (...). Es verdad que no hemos podido conservar la mayor parte de esas reservas porque hemos tenido que cancelar deuda. El Gobierno anterior hizo una reestructuración tal que la cuota de cancelación de capital no entraba en su gobierno sino en el nuestro", sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo en recientes declaraciones.

Y en esa misma entrevista, sostuvo que quienes lo critican por no haber comprado más cuando salieron del cepo no entienden cómo funcionan los mercados. “No es que hay un precio, $1.180, entonces voy a comprar USD 2.000 millones acá, no pódes comprarlo porque el mercado opera USD 500 millones por día. Donde vos te pones a comprar el precio empieza a subir“, destacó.

La meta de reservas

Pese a que la victoria le da una bocanada de aire, con la consecuente baja de la cotización, lo que complica la continuidad del régimen de flotación entre bandas es lo lejos que está Caputo de poder cumplir con la meta de acumulación de reservas que pactó con el FMI. A diciembre de 2025, tiene que tener netas por -USD 2.600 millones y hoy el mercado calcula que esté entre USD 8.000 millones y USD 7.000 millones por debajo.

Más aún, porque con la baja transitoria de las retenciones a cero ingresaron por anticipado poco más de USD 7.000 millones del agro que comúnmente se liquidan en los últimos meses del año.

“La meta hoy es imposible de cumplir (de no considerar el swap con el Tesoro de Estados Unidos) si no se cambia el esquema cambiario y monetario”, aseguró el socio de la consultora Audemus, Gonzalo Guiraldes. El economista prevé que luego de las elecciones habrá una renegociación con el FMI de los dos préstamos y se definirán nuevas metas de acumulación de reservas.