Economía

Caputo se reunió con el CEO de JP Morgan antes de la cumbre con Milei y a dos días de las elecciones

El ministro de Economía mantuvo un encuentro privado con el principal directivo del mayor banco de Wall Street, mientras avanzan negociaciones para obtener respaldo financiero y se ultiman detalles de la cena oficial junto al Presidente

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Guardar
Luis Caputo y Jamie Dimon
Luis Caputo y Jamie Dimon se reunieron en Buenos Aires en el marco de las gestiones para asegurar financiamiento internacional (REUTERS)

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo esta mañana una reunión a solas con Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co., en el contexto del evento organizado por el banco en Buenos Aires. El encuentro, confirmado a Infobae por fuentes oficiales y privadas, se realizó mientras el Gobierno argentino continúa negociaciones con el gigante de Wall Street en busca de respaldo financiero para enfrentar la volatilidad financiera que azotó al mercado local en las últimas semanas.

Posteriormente, Caputo participó del evento principal de JP Morgan en la ciudad, que contó como figura central a Dimon y reunió a empresarios locales e internacionales, así como a dirigentes políticos. A dos días de los comicios decisivos para la administración libertaria, el banquero estadounidense tiene previsto reunirse a las 19:00 con el presidente Javier Milei en el Museo Nacional de Arte Decorativo, tal como anticipó este medio, durante una comida en honor al Consejo Internacional de JP Morgan, donde se espera la presencia del titular del Palacio de Hacienda.

No trascendieron detalles sobre los temas abordados entre el ministro y el director ejecutivo del banco.

avier Milei y Jamie Dimon
avier Milei y Jamie Dimon compartirán una cena en Buenos Aires, escenario clave para el diálogo entre el Gobierno argentino y Wall Street en plena búsqueda de apoyo financiero

El Gobierno nacional comunicó recientemente que JP Morgan colaborará con la Argentina en una recompra de deuda soberana en moneda extranjera, operación que contará con participación de organismos internacionales. Además, el banco intervino en las gestiones del Gobierno de Estados Unidos para frenar la escalada del dólar y participa, junto a otras entidades, en conversaciones por un paquete de apoyo financiero de USD 20.000 millones que se sumarían al swap de USD 20.000 millones firmado con el Tesoro norteamericano. Actualmente, las discusiones se centran en las garantías que el país podría ofrecer para acceder al crédito.

En el marco de su visita, Dimon recibió el miércoles a empresarios, dirigentes políticos y personalidades locales e internacionales en un exclusivo cóctel realizado en el Teatro Colón. Estuvieron presentes el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair; la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice; el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín; el presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain; el ex presidente Mauricio Macri y el empresario emiratí Khaldoon Al Mubarak, integrante del gobierno de su país.

Participaron también Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, y José Luis Daza, secretario de Programación Económica, en representación del equipo económico argentino. Caputo se encontraba junto a Milei en Rosario durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza.

El presidente de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, recibió a autoridades regionales del banco como Daniel Pinto (vicepresidente), Andrés Errázuriz (Chile), Felipe García Moreno (México), Angela Hurtado (Colombia), Lisandro Miguens (Mercados de Capital de la región) y Cassiana Fernández (research Latam), entre otros.

Entre los empresarios invitados al ágape destacaron Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Alejandro y Marcos Bulgheroni (PAE), Mariano Bosch (Adecoagro), Guillermo Cerviño (Comafi), Hugo y Martín Eurnekian (Corporación América), Bernardo Andrews (Genneia), Martin Migoya (Globant), Armando Loson (Albanesi), Juan Pablo Bagó (Bagó), Eduardo Escasany (Galicia), Federico Braun (La Anónima), Manuel Santos Uribelarrea (MSU) y Pierpaolo Barbieri (Ualá).

Entre los empresarios internacionales asistieron Amin Nasser (Saudi Aramco); Marcelo Noronha y Luiz Carlos Trabuco Cappi, CEO y presidente de Bradesco; Tarciana Medeiros, presidenta de Banco de Brasil; Guilherme Johannpeter (Gerdau); Carlos de Moraes Toledo Neto (Aurok); Iván Arriagada (Antofagasta), Eduardo Chadwick y Bernardo Larraín (Colbún), Enrique Ostalé (Falabella); Jorge Rojas Mota Velasco y Luis Cervantes Legorreta (General Atlantic); Stanley Motta (Copa) y Eduardo Hochschild (Hochschild Mining).

Sobre Jamie Dimon

Jamie Dimon es una de las personalidades más influyentes del sistema financiero internacional. Nació en Nueva York en 1956 y cursó estudios en la Universidad de Tufts y en la Harvard Business School. Inició su trayectoria en American Express y luego trabajó con Sandy Weill en Travelers Group y Citigroup. En 2004 asumió como director de Bank One y, tras la fusión con JPMorgan Chase, quedó al frente de la entidad fusionada. Desde 2005, ocupa el cargo de CEO de JPMorgan Chase.

Durante la crisis financiera de 2008, Dimon condujo el banco de manera que logró superar el colapso del mercado mejor que la mayoría de sus competidores, consolidando su reputación en Wall Street. Bajo su liderazgo, la entidad amplió operaciones, incorporó desarrollos tecnológicos y aumentó su rentabilidad.

Temas Relacionados

Jamie DimonJP MorganLuis CaputoJavier MileiEleccionesEmpresariosDólarBuenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Wall Street bate récords luego de que los datos de inflación en EEUU alentaran las apuestas para una baja de las tasas

Los precios al consumidor aumentaron ligeramente menos de lo esperado en septiembre, lo que llevó a los operadores a adelantar sus previsiones de recorte

Wall Street bate récords luego

La reacción de Canadá tras el enojo de Trump por el video de Reagan: “No podemos controlar las políticas comerciales de EEUU”

La decisión de la Casa Blanca tomó desprevenido al Gobierno de Ottawa, que había redoblado los esfuerzos para eliminar o reducir los aranceles a sus exportaciones

La reacción de Canadá tras

Un banco de Wall Street explicó por qué lo que haga Milei el lunes pesa más para el futuro de la economía que el resultado de la elección

El Citi analizó el presente económico y político del país, destacó avances fiscales y advirtió sobre la falta de reservas, la necesidad de consensos y la importancia de las decisiones inmediatas tras los comicios

Un banco de Wall Street

Mercados: las acciones operan con renovadas alzas antes de la contienda electoral

El S&P Merval gana 2,5%, en los 2.100.000 puntos, su nivel más alto desde agosto, mientras que los ADR en Wall Street avanzan hasta 5%. Los bonos en dólares negocian mixtos

Mercados: las acciones operan con

Plazo fijo: con qué tasa llega cada banco al último día hábil antes de las elecciones

Las principales entidades redujeron los rendimientos frente a la semana anterior, mientras que los bancos digitales y provinciales mantuvieron tasas más altas. La diferencia entre las entidades tradicionales y las fintech se amplió

Plazo fijo: con qué tasa
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Corte rechazó la apelación

La Corte rechazó la apelación de Fuerza Patria y dio por terminada la polémica por las listas de La Libertad Avanza

La ANMAT inhabilitó a dos laboratorios por irregularidades en su producción

Napoleón perdió su ejército en Rusia por otras bacterias y no por tifus, reveló un nuevo estudio

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 26 de octubre, el día de las elecciones legislativas 2025

INFOBAE AMÉRICA
La reacción de Canadá tras

La reacción de Canadá tras el enojo de Trump por el video de Reagan: “No podemos controlar las políticas comerciales de EEUU”

Daniel Noboa planteó que Baltra, Santa Elena y Manta podrían acoger una base militar extranjera

Napoleón perdió su ejército en Rusia por otras bacterias y no por tifus, reveló un nuevo estudio

La dictadura cubana condenó a seis manifestantes a más de cinco años de prisión por protestar con cacerolas

Francisco de la Fuente, exdirector de seguridad del Museo Thyssen, sobre el robo en el Louvre: “Siete minutos es una eternidad. Da tiempo a detenerlos”

TELESHOW
Quienes son los invitados de

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para un fin de semana marcado por la veda electoral

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop