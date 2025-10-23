El dólar bajó 10 pesos y el Tesoro de EEUU volvió a vender en el mercado sobre el final de la jornada

El dólar llega a las elecciones controlado dentro de las bandas cambiarias.

Está claro que el dólar va a llegar a las elecciones debajo del techo de la banda cambiaria, con las posturas vendedoras del Tesoro de los EEUU, que este jueves intensificó la oferta a dos pesos del límite superior establecido por el Banco Central.

Las ventas a cuenta del Tesoro de los EEUU en el tramo final de la rueda mayorista presionaron a una baja del tipo de cambio oficial a $1.479, diez pesos o 0,7% menos que el miércoles, en la segunda rueda seguida de baja.

El dólar mayorista operó a un mínimo de $1.478 por la mañana y a un máximo de $1.490 pasadas las 14.30 , cuando se activaron las ventas institucionales, a solo 2,05 pesos o 0,1% del techo superior de las bandas cambiarias del día.

El movimiento del dólar mayorista durante el día.

En el segmento de contado se operaron unos USD 677,1 millones, unos USD 100 millones o 14% menos que en la rueda anterior, aunque igualmente un monto elevado para esta época del año.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula un alza de 29 pesos, muy cerca de los 30 pesos de aumento registrado en la semana anterior”, consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“A diferencia de los últimos días, aparecieron ofertas en distintos momentos, lo que aportó cierto alivio a la demanda y permitió un desarrollo más equilibrado del mercado. Durante gran parte de la jornada, la cotización se mantuvo operando entre $1.483 y $1.490, con movimientos en ambos sentidos y sin concentrarse casi todas las operaciones en la zona del techo de la banda como venía ocurriendo", explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Hacia el tramo final, se habrían registrado más ventas del Tesoro norteamericano que le operaron a buena parte de las posturas compradoras, lo que llevó al tipo de cambio a retroceder sobre el cierre y finalizar en $1.479, marcando una baja de $10 respecto del día anterior", acotó Merino.

Fuentes del mercado indicaron que dada la tendencia bajista del dólar en los distintos contratos de futuros, hubo inversores que vieron una oportunidad de vender dólares en el segmento de contado mayorista y cubrirse con la compra de contratos a futuro.

Los contratos de dólar futuro -en pesos, atados a la evolución del tipo de cambio oficial- terminaron con caídas generalizadas del orden del 1% a 2,1%, con negocios equivalentes a USD 1.292 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas más negociadas, con vencimiento a fin de este mes, quedaron a $1.479 (baja de 15 pesos o 1%), debajo del techo de las bandas cambiarias, a 1.501 pesos. Los contratos para meses subsiguientes quedaron por encima de las bandas de flotación del BCRA.

“El tenor de toda la rueda de hoy fue mucho mas favorable que las anteriores. Los dólares estuvieron muy ofrecidos durante toda la jornada”, señaló Nicolás Cappella, analista de IEB.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 418 millones (+1%), a USD 40.988 millones, con el porte de la suba de cotización del oro (+1,7%).

El precio minorista del dólar restó diez pesos o 0,7% este jueves, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar al público quedó a $1.518,07 para la venta (baja de 2,83 pesos o 0,2%) y a $1.464,36 para la compra.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el lunes, luego de las elecciones de medio término, no habrá cambios en el plan económico y ratificó las bandas cambiarias en los límites actuales, frente a las especulaciones de un cambio de esquema. A su vez, señaló que está “más que cómodo” con el dólar en 1.500 pesos. Criticó a aquellos que afirman que el tipo de cambio se encuentra bajo, al considerar que si fuera así no habría exportaciones récord. “Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500″, aseguró por LN+.

“En un escenario adverso, en el que La Libertad Avanza pierda por más de 5 a 6 puntos porcentuales, un ajuste del régimen cambiario probablemente se volvería inevitable en algún momento, aunque creemos que el esquema actual podría mantenerse sin modificaciones en escenarios de paridad o positivos”, estimó Max Capital.

“De acuerdo con los últimos datos oficiales, existe la posibilidad de hacer frente a la demanda de divisas a partir de las reservas del Tesoro (USD 3.000 millones) y del Banco Central (USD 13.000 millones); sin embargo, los dólares que se destinen a ello dejarían de estar disponibles para efectuar pagos de deuda en el futuro (USD 4.300 millones en enero de 2026), incrementando las dudas acerca de la capacidad de honrar los compromisos asumidos en moneda dura”, puntualizó un informe de CREA.

“Si sacamos nuestros ahorros en pesos y compramos dólares por temor, desfinanciamos la economía. Por eso, si el domingo surge un apoyo al rumbo a ser un país normal, esos recursos volverán al mercado local haciendo bajar el tipo de cambio y recuperando el financiamiento del nivel de actividad”, afirmó Aldo Abram, director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.