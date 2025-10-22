A un año del RIGI, ingresaron 22 proyectos por más de USD 35.500 millones

Hay 8 proyectos aprobados en el RIGI. REUTERS/Alexander Manzyuk

Este miércoles se cumple un año desde la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), a partir de lo cual las empresas quedaron habilitadas para ingresar sus proyectos. Desde el 22 de octubre de 2024, se presentaron 22 proyectos por un monto total de USD 35.563 millones.

Los aspectos del RIGI que atraen a empresas extranjeras incluyen la baja del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la posibilidad de acreditar el IVA en la etapa pre-operativa y el acceso a arbitraje internacional en caso de conflictos jurídicos.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señaló que los sectores de energía y minería concentran casi la totalidad de los proyectos presentados al programa, con un peso conjunto del 98% sobre el total.

Los ya autorizados totalizan USD 15.729 y las iniciativas en evaluación agregan USD 19.834. Respecto al empleo, los aprobados contabilizan 18.399 puestos y los ingresados, 66.266.

Entre los proyectos que el Poder Ejecutivo evalúa para su incorporación al régimen de beneficios, según indicaron fuentes oficiales, aparece, en primer lugar, la inversión de Minas Argentinas SA, que propuso un plan de USD 665 millones para reactivar la mina Gualcamayo, actualmente en proceso de cierre, y explotar oro en San Juan, con la creación de 1.700 empleos directos y 2.800 indirectos.

En el sector de minería de litio, la surcoreana Posco presentó el Proyecto Sal de Oro, una inversión de USD 633 millones en Salta, que prevé generar 567 empleos directos y 5.240 indirectos, mientras que Río Tinto impulsa el Proyecto Sal de Vida en Catamarca con una inversión de USD 818 millones, que contempla 318 empleos directos y 1.086 indirectos.

En infraestructura, el Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes de Terminales y Servicio SA pretende invertir USD 290 millones en Santa Fe para una terminal con dos muelles y áreas de acopio de agro-graneles, cargas generales y líquidos, y se encuentra próximo a aprobarse.

En Salta, el Proyecto Mariana de la empresa Ganfeng estimaba una inversión de USD 273 millones, pero fue rechazado.

Dentro del sector energético, Tenaris presentó el Proyecto Parque Eólico La Rinconada, con una inversión de USD 206 millones en Olavarría, Buenos Aires, que espera abastecer la planta de Siderca y crear 441 empleos directos y 368 indirectos.

Otra propuesta en evaluación es la ampliación de la Mina Veladero en San Juan, presentada por Consorcio Minera Andina (Barrick y Shandong Gold), con una inversión de USD 380 millones, exportaciones proyectadas de USD 3.800 millones, 48 empleos directos y 1.000 indirectos.

Además, se encuentra en etapa de análisis el Proyecto Arenas de Cercanías, con USD 232 millones de inversión en Río Negro por un consorcio liderado por Minera del Mojotoro y Minera Orosmayo, que promete 800 empleos directos y 1.250 indirectos; y la Planta de Tratamiento Los Toldos, liderada por Tecpetrol en Neuquén, que contempla USD 1.006 millones de inversión y 2.200 empleos directos y 4.356 indirectos.

También se analiza la Planta de Tratamiento Pampa Energía en Neuquén, que implica una inversión de USD 295 millones y generará 900 empleos directos y 630 indirectos.

En cuanto a los proyectos mineros de mayor envergadura, resalta El Pachón de Glencore en San Juan, dedicado a cobre, molibdeno y plata, con una inversión prevista de USD 9.533 millones, y un impacto laboral que podría alcanzar los 1.600 empleos directos y 10.750 indirectos.

A esto se añade Minera Agua Rica, también de Glencore, para la explotación de cobre en Catamarca con una inversión de USD 3.806 millones y la generación de 1.450 empleos directos y 6.750 indirectos.

Asimismo, Río Tinto busca ampliar su producción de litio en Salta con el proyecto Expansión Fase 1B (Fénix), que supone una inversión de USD 670 millones y la creación de 298 empleos directos y 975 indirectos.

Finalmente, PAE proyecta construir un gasoducto dedicado en Río Negro y Neuquén para la exportación de gas natural licuado, con una inversión de USD 1.300 millones, que permitirá transportar 313 TBTU para 2029 y sumar 1.900 empleos directos y 500 indirectos.

Los proyectos aprobados

YPF: la petrolera construye “El Quemado”, un parque solar ubicado en la provincia de Mendoza. El plan, que requiere USD 211 millones, contempla un despliegue sostenido en dos fases: la primera sumará 200 MW, mientras la siguiente incrementará la potencia en otros 105 MW. YPF en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía y Pluspetrol, y las empresas internacionales Chevron y Shell: el proyecto Vaca Muerta Sur contará con una inversión inicial de USD 2.486 millones, que puede llegar a USD 3.000 millones. Se construirá la infraestructura necesaria en Neuquén y Río Negro para permitir que Argentina duplique las exportaciones de petróleo en los próximos dos años. Este oleoducto podría alcanzar exportaciones de hasta 700.000 barriles por día, es decir, 17.000 millones de dólares a un valor del barril de 68 dólares. Southern Energy - propiedad de Pan American Energy (PAE) y Golar LNG-: Instalarán una barcaza en el Golfo de San Matías, Río Negro, para producir Gas Natural Licuado (GNL). La inversión ronda USD 2.900 millones en los próximos 10 años, y llegará a USD 6.878 millones en las dos décadas de vida útil esperada. Rio Tinto: anunció una inversión de USD 2.724 millones para expandir el proyecto Rincón de Litio, radicado en la provincia de Salta. El plan contempla aumentar la capacidad de producción de hasta 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería. Implica la construcción de una planta. Sidersa: desembolsará USD 296 millones para la instalación de una planta siderúrgica de última generación con una capacidad de 360.000 toneladas anuales de aceros largos, que estará ubicada en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se busca producir acero “verde” con nuevas máquinas, “más sustentables para la ecología”. Se generarían más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos. PCR y Acindar: construirán un nuevo parque eólico en Olavarría, para lo cual se requieren USD 255 millones. Minera Galán Lithium: el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW), emplazado en la provincia de Catamarca, prevé una inversión de USD 217 millones orientada a la producción de cloruro de litio de alta calidad. Se calcula que para 2029 las exportaciones asociadas alcanzarán los USD 180 millones anuales. Proyecto Los Azules: la empresa McEwen Cooper encabeza el proyecto minero Los Azules para la exploración y explotación de cobre en San Juan. Estiman que se necesitarán unos USD 2.672 millones.