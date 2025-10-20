Economía

Swap con Estados Unidos: la expectativa para esta semana y cuánto de la letra chica se va a conocer

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que esperan que se active antes de las elecciones. Los antecedentes sobre cuánto podría saberse del nuevo acuerdo. El swap con China nunca se hizo público

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

Guardar
Foto de archivo: el ministro
Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, responde preguntas en una conferencia de prensa junto al presidente del banco central, Santiago Bausili, en el ministerio de la cartera económica en Buenos Aires, Argentina. 10 ene, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

Con el equipo económico de regreso en la Argentina, la expectativa está puesta ahora en los anuncios que se puedan producir en la semana previa a la elección del próximo domingo. Sobre todo en la activación y de qué manera del swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones.

Fue el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, quien consultado por Josh Lipsky, presidente de Economía Internacional y director senior del Departamento Geo del Atlantic Council, si el swap se activaría en los próximos 14 días o antes de los comicios, respondió “eso espero”, para luego deslizar que en las negociaciones tomaron como referencia el swap con México y que pretenden concretar una versión “actualizada”.

Pero que se active o no el swap con Estados Unidos, esta semana cambia el escenario y la fuerza del Gobierno para el lunes post electoral sobre todo si el resultado es negativo para La Libertad Avanza (LLA).

No solo porque el presidente de Norteamérica, Donald Trump, dijo que la generosidad de la asistencia financiera estaba condicionada a eso, sino también por el poder de fuego del que dispondría el Gobierno para controlar el mercado.

El equipo económico desde el
El equipo económico desde el sábado se encuentra en el país luego de participar de las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

“El reflejo del swap en la contabilización de las reservas brutas va a ser importante en tanto confirma la capacidad de respaldar este esquema cambiario o el próximo”, aseguró el director de Analytica, Claudio Caprarulo.

Y agregó: “De firmarse antes de las elecciones sería ideal en vistas de si el resultado no es bien interpretado por el mercado financiero y se acelera aún más la dolarización de las carteras”. Una situación que fue reconocida por el propio Bausili en contradicción con el ya famoso “comprá, campeón” del ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el titular delBCRA, desde julio la Argentina entró en una fase de cobertura pre-electoral que hoy define como extrema y que espera que termine el próximo domingo.

Desproporción

“Hemos calculado que la demanda de cobertura en los últimos tres meses es equivalente a más de 40 puntos porcentuales de M2, que es la circulación monetaria, lo cual es una cantidad desproporcionada. Y el único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, comentó Bausili.

La misma postura que Caprarulo tuvo el economista de Eco Go, Lucio Garay Méndez, quien sostuvo que si el swap se activa durante esta semana probablemente la presión sobre el dólar se descomprima y el Gobierno llegue más holgado a las urnas. “De lo contrario, espero que veamos un dólar mucho más cerca de la banda y no descarto que el Banco Central vuelva a intervenir con ventas”, marcó.

El viernes pasado, el dólar mayorista tuvo una suba de $53 y abrirá este lunes para la venta en $1.455 a $34,09 de la banda superior, pero no se debe descartar que el Tesoro de Estados Unidos siga interviniendo esta semana para evitar que ello suceda. Según cálculos de la consultora 1816, con la participación del jueves 9 y miércoles 15 de octubre, Bessent compró pesos por el equivalente a USD 339 millones que se encontrarian depositados en el BCRA.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del BCRA aseguraron no poder dar precisiones sobre si se mantiene la misma expectativa de que se concrete el swap con Estados Unidos esta semana.

Letra chica

Pero además de que se active o no el swap, en el mercado están esperando conocer la letra chica respecto a las condicionalidades que imponga Estados Unidos y la capacidad de uso, aunque los antecedentes revelan un escenario complejo.

En el equipo económico descartan
En el equipo económico descartan que haya modificaciones en el régimen cambiario después de las elecciones del 26 de octubre.

“Conocer la letra chica para la formación de expectativas va a ser clave, sobre todo para despejar dudas sobre los tiempos y aprobaciones necesarios para el uso de la herramienta. Y también para determinar su costo”, aseguró Caprarulo.

En el caso del swap con China, que se firmó en 2009 durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero que recién se activo en 2014 y se renovó con Javier Milei, poco se sabe. "Hay que tener en cuenta que el acuerdo del swap de monedas entre los Bancos Centrales de Argentina y China nunca se hizo público, por lo que no se conocen los detalles de lo firmado, si hubo cláusulas de cross-default o alguna estipulación de carácter político“, destacaron en el informe del Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Pero en el caso, por las características de la contraparte, el director de Eco Go, Sebastian Menescaldi espera mayores detalles del acuerdo. “Quizás Estados Unidos esta más obligado que China a dar cuenta de la letra chica. Aunque hay una parte que es geopolítica que probablemente no lleguemos a conocer”, sostuvo.

Temas Relacionados

Santiago BausiliSwapEstados UnidosEleccionesLuis CaputoEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ajuste fiscal: el gasto público crece menos que la economía y se profundizan los recortes en subsidios y empleo estatal

En los primeros nueve meses de 2025, las erogaciones indexadas, como jubilaciones y pensiones, tuvieron un aumento real moderado, mientras que las partidas no ajustadas -salarios públicos, obra pública y asistencia energética- bajaron

Ajuste fiscal: el gasto público

Dólar: la pulseada entre el Tesoro de EEUU y el mercado queda con final abierto

La ventas a cuenta de la administración Trump en la plaza local no consiguieron frenar la suba de precios de la divisa. Los interrogantes después del 26 de octubre

Dólar: la pulseada entre el

Donald Trump dijo que Estados Unidos comprará más carne argentina para bajar los precios en EEUU

El jefe de la Casa Blanca dijo que eso ayudaría a reducir el precio de la carne en su propio país. Es una primera indicación del tipo de mejora comercial que podría obtener el gobierno de Javier Milei y aseguró que “Argentina está luchando por su vida”

Donald Trump dijo que Estados

De Tratado de Libre Comercio a “posiciones comerciales”: las cambiantes expectativas sobre la parte no financiera de la ayuda de EEUU

La narrativa oficial sobre las negociaciones con Estados Unidos por un acuerdo comercial se fue diluyendo en las últimas semanas. Ahora el presidente Javier Milei aseguró que estamos en los pasos preliminares.

De Tratado de Libre Comercio

La canasta de servicios públicos en el AMBA supera los 170.000 pesos, pero se redujo respecto de septiembre

La reducción se debe a menor consumo, pues las tarifas aumentaron. En lo que va del año, la quita de subsidios explica 42% del superávit fiscal. En una reunión en Diputados un funcionario del área energética expuso las metas para 2026

La canasta de servicios públicos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ajuste fiscal: el gasto público

Ajuste fiscal: el gasto público crece menos que la economía y se profundizan los recortes en subsidios y empleo estatal

Dólar: la pulseada entre el Tesoro de EEUU y el mercado queda con final abierto

Flavia Royón: “Argentina necesita senadores que defiendan sus provincias, no levanta-manos por orden del Gobierno”

A pesar de haber ganado tiempo, al Gobierno le espera una espinosa agenda en el Senado post elecciones

La interna en el Gobierno deja también una incógnita sobre el futuro de las relaciones con el PRO

INFOBAE AMÉRICA
EEUU felicitó a Rodrigo Paz

EEUU felicitó a Rodrigo Paz y dijo que está dispuesto a colaborar con Bolivia “tras dos décadas de mala gestión”

El Gobierno de Ecuador suspendió el diálogo con los movimientos indígenas ante el incumplimiento de acuerdos y bloqueos continuos

“No, no, no, no y no”: Horacio Jaunarena cuenta qué le respondió a Aldo Rico cuando se sublevó en Campo de Mayo

Jafar Panahi, el cineasta iraní que filmó en secreto tras la prisión y triunfó en Cannes

Anthony Bourdain, en una defensa a Mary Mallon, la cocinera asesina

TELESHOW
Julián Weich cuenta cómo cambió

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025: la despedida y sus palabras finales

Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y a pura emoción contó los motivos: “Estoy triste”

El motivo por el que Wanda Nara y Evangelina Anderson pidieron un aplauso para Maxi López en MasterChef Celebrity

El homenaje que Susana Roccasalvo le rindió a Luis Pedro Toni: “Un personaje entrañable de los que ya no quedan”