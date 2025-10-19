Ni el Tesoro americano logró frenar al dólar: el mercado apuesta a la finalización del esquema de bandas cambiarias

El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, habla mientras él y el Representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, celebran una rueda de prensa al margen de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, D.C., EE.UU., 15 de octubre de 2025. REUTERS/Ken Cedeño

La voracidad de los argentinos por cobertura cambiaria le ganó la pulseada al gigante. Ni siquiera la intervención del Tesoro norteamericano logró frenar la presión alcista sobre el dólar. Tampoco fue efectivo el posteo en redes sociales de su titular, Scott Bessent, reafirmando su apoyo a la Argentina, incluso anunciando que también comenzó a intervenir en el contado con liquidación.

El cierre del mercado el viernes resultó elocuente. El dólar mayorista finalizó a $ 1.450, cada vez más cerca del techo de la banda cambiaria, que ahora llega a 1.490. Los dólares financieros volvieron a superar los $ 1.500 con comodidad y el CCL (donde ya interviene el gobierno norteamericano) terminó la semana en $ 1.539.

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que el Tesoro habria vendido en total unos USD 400 millones. Se trata a todas luces de una cifra ïnfima para el Gobierno norteamericano, pero a su vez insuficiente para dominar al mercado local.

En octubre la demanda de divisas podría batir todos los cálculos previos y con USD 5.000 millones marcar un récord histórico

No hace falta mucha imaginación para proyectar que todo se pondrá mucho peor esta semana, la previa a las elecciones legislativas. La demanda de dólares viene batiendo récords y es esperable que en estos cinco días se llegue a niveles históricos de demanda.

Las estimaciones que circulan en consultoras privadas hablan de una demanda de divisas que habría batido todos los cálculos previos en octubre: USD 5.000 millones, un récord histórico.

Pablo Quirno, en primer plano, y una "selfie" del equipo económico en Washington

Luis “Toto” Caputo volvió ayer de Washington, tras participar con su equipo económico en varias conferencias con inversores, en el marco de la reunión anual del FMI y Banco Mundial. La ayuda financiera conseguida sería incluso superior a los USD 40.000 millones, contando el swap de monedas con el Tesoro y los préstamos que facilitarían una serie de bancos norteamericanos.

Porcentaje “inusual”

Pero ni la promesa de nuevas ayudas financieras ni la intervención directa del Tesoro logró apaciguar la demanda de dólares. La incertidumbre preelectoral tiene mucho que ver con este comportamiento, que sorprendió incluso al presidente del Banco Central. Santiago Bausili consideró como algo “inusual” que el equivalente a más de 40% del agregado M2 (que incluye al circulante y los depósitos a la vista) se haya aplicado a la compra de dólares.

La contrapartida es una alarmante escasez de pesos, con tasas de corto plazo que esta semana tocaron el 190% anual. El Tesoro no tuvo otro remedio que refinanciar solo el 45% de los vencimientos de letras que afrontó esta semana para volcar un poco más de pesos y aflojar las tasas. No pudo evitar, eso sí, que parte de ese dinero se destine a la compra de dólares.

El equipo económico está convencido, y a su vez lo convencieron a Bessent, que todo es parte de un fenómeno transitorio que se revertirá una vez superadas las elecciones legislativas. La demanda de dinero, que cayó a valores mínimos en los últimos meses, debería recuperarse poniendo en marcha un círculo virtuoso: estabilización cambiaria, aumento del crédito y recuperación de la economía.

El equipo económico está convencido, y convenció a Bessent, de que todo es parte de un fenómeno transitorio y se revertirá pasadas las elecciones

Pero nada asegura que el proceso vaya a suceder de esta forma. El banco de inversión Morgan Stanley aseguró que incluso en un buen escenario electoral para el Gobierno el tipo de cambio a fin de año no bajaría de los 1.700 pesos. Y si la elección es regular o mala no bajaría de los $ 2.000. Esa misma cifra es la que estimó Carlos Melconian, que esta semana advirtió sobre los serios problemas estructurales que presenta el esquema cambiario implementado por el Gobierno. “Es insostenible que la demanda de dólares haya sumado USD 30.000 millones desde abril para atesoramiento y viajes con este tipo de cambio”, aseguró.

Incluso en caso de una buena elección del oficialismo Morgan Stanley contempla un dólar superior al actual techo de la banda cambiaria REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Es claro que el mercado piensa lo mismo y actúa en consecuencia. El consenso de los pequeños ahorristas y también de los grandes operadores es que el sistema de bandas cambiarias tendría sus días contados, más allá de las promesas oficiales y de las propias declaraciones de Bessent apoyando el mismo.

Tres motivos de “cobertura”

La cobertura en moneda dura puede obedecer en realidad a tres grandes aspectos: por un lado quedar dolarizado en la previa a las elecciones y esperar con mayor tranquilidad el resultado. Luego está también el temor a un flojo resultado electoral del Gobierno, que complique la gobernabilidad en los próximos dos años. Pero a esto se le suma la perspectiva de un cambio de sistema cambiario.

Si efectivamente se opta por una mayor flotación junto a una salida total del cepo, entonces el peligro es que el tipo de cambio de equilibrio sea mucho más alto que el actual. Al respecto, Lucas Llach consideró que sería el mejor momento para avanzar en esa dirección: “El peligro de una liberación cambiaria es que se produzca un overshooting del tipo de cambio que complique el proceso de baja de la inflación. Pero con el Tesoro americano presente ese riesgo es mucho menor, porque es la mejor oportunidad para hacerlo”

Cálculos electorales

Un informe de la consultora Delphos plantea cuál sería la situación del Gobierno de cara a las elecciones legislativas: “La Libertad avanza (LLA) habría dejado atrás el peor momento en el sentir público, remontando algunos puntos desde su piso electoral, que estimamos se encuentra en 30%. Creemos que hoy LLA se encuentra a más de 5pp debajo de FP+aliados genuinos, pero les queda aún una semana de campaña”.

Este razonamiento resume bien el pesimismo que hoy impera entre los inversores, que esperan una elección relativamente floja del Gobierno. Se trata más bien de una presunción a partir del flojo resultado obtenido en provincia de Buenos Aires, ante la falta de encuestas creíbles.

En las filas oficiales insisten con su optimismo para después de las elecciones, incluyendo una apreciación cambiaria sino también por una fuerte reducción del riesgo país a partir de los próximos anuncios que realizará el Tesoro americano. El objetivo es dejar la incertidumbre electoral atrás y encarar una nueva etapa que incluya recuperación económica, mejora de ingresos y reformas estructurales.

El Gobierno argentino y el Tesoro americano están decididos a demostrar que es posible mejorar la competitividad de la economía argentina sin una nueva devaluación.