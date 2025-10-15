Economía

Radiografía de la presencia de China en Argentina que molesta a EEUU: uno por uno, todos los programas y proyectos

La posibilidad que el país asiático expanda su influencia genera inquietud en EEUU y podría afectar, entre otras cuestiones, el respaldo financiero

Ludmila Di Grande

Por Ludmila Di Grande

Guardar
Represa hidroeléctricas de Santa Cruz,
Represa hidroeléctricas de Santa Cruz, Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (La Capital)

En el marco de la conferencia de prensa en la Casa Blanca por la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aclaró que el apoyo financiero a Argentina no está supeditado a la cancelación del swap con China sino que le preocupan otros programas y proyectos.

La semana pasada el funcionario aseguró que Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, lo que dio lugar a especulaciones sobre el canje de monedas con el país asiático por USD 18.000 millones, vigente desde 2009 y que fue renovado en abril pasado hasta mediados de 2026.

“La asistencia estadounidense no está condicionada al cierre del swap con China. Cualquier información que afirme eso es incorrecta”, señaló y agregó: “Me refería más bien a los puertos, bases militares y centros de observación que se han creado en Argentina”.

Cumbre entre los presidentes Donald Trump y Javier
Cumbre entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei. REUTERS/Jonathan Ernst

En ese contexto, vale mencionar que el stock de China en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) a nivel local asciende a USD 4.286 millones, representando solo el 2% del total y ubicándose decimocuarto en la lista. Los capitales se concentran principalmente en infraestructura, minería, agro y energía.

Entre 2021 y el primer trimestre de este año, las inversiones provenientes de Beijing llegaron a USD 3.361 millones, monto bastante menor al desembolsado por Washington en el mismo periodo (USD 9.999 millones).

Sin embargo, Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), que dirige el Observatorio China; explicó que su presencia en el país trasciende las inversiones directas, ya que abarca otras dimensiones, como el incremento de su influencia a través del financiamiento.

Por caso, bajo el mecanismo de Diálogo Estratégico para la Coordinación y Cooperación Económica (DECCE), China tiene 10 proyectos por USD 14.000 millones. En general, se vinculan al sector energético y de transporte y cuentan con diferente grado de implementación:

  1. Central Nuclear IV (Atucha III)
  2. Complejo hidroeléctrico Kirchner – Cepernic
  3. Adquisición de material rodante – Roca eléctrico
  4. Rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas Norte
  5. Rehabilitación integral del ferrocarril San Martín Cargas (etapas I y II)
  6. Proyecto de líneas de transmisión de energía eléctrica AMBA
  7. Parque fotovoltaico Cauchari Solar IV y V – Ampliación
  8. Parque eólico solar “Cerro Arauco”
  9. Gasoductos Transport.Ar – Etapa II
  10. Cierre Energético norte – Entre Ríos

Por otra parte, se encuentra la Iniciativa de la Franja y Ruta, que incluye un Memorando de Entendimiento de adhesión, 13 acuerdos de cooperación en distintas áreas y firma del “Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta”. Al momento, sin embargo, ninguno de esos acuerdos está iniciado ni se observan avances.

Base espacial de Neuquén
Base espacial de Neuquén

En el anexo del Plan de Cooperación, se presentaron 6 proyectos prioritarios para créditos: 1) Parques eólicos “El Escorial” y “Antonio Morán” (Chubut), 2) Adquisición de vehículos adicionales de Línea de FFCC Roca (antes figuraba en el DECCE), 3) Puente Paraná-Santa Fe (Entre Ríos y Santa Fe), 4) Sistema de transporte eléctrico (provincia de Buenos Aires), 5) Complejo Hidroeléctrico Potrero del Clavillo y el Naranjal (Tucumán y Catamarca), 6) Proyecto Bio Futuro Energía Regenerativa (Santa Fe). Además, existen otros 18 emprendimientos para explorar su factibilidad.

Otros acuerdos entre el Estado argentino y el chino radican en la base espacial de Neuquén, que comenzó a operar en 2017, y el Radiotelescopio CART de San Juan, aún en proceso de montaje.

Radiotelescopio CART en San Juan
Radiotelescopio CART en San Juan

Desde CERA también mencionan la comercialización de marcas chinas en el país, principalmente tecnología y autos, y las fusiones y adquisiciones (F&A) en el exterior con impacto interno.

Landa resalta que existen otras áreas de interés potenciales para Beijing, que son motivo de preocupación en la agenda con EEUU. Entre ellas, destacan la inversión en puertos de Tierra del Fuego y la participación en la hidrovía.

Sobre esta última, el Gobierno había excluido a China en la primera licitación (finalmente declarada nula) para la concesión de la Vía Navegable Troncal, al disponer que “toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”. De este modo, empresas como China Communications Construction Group (CCCC) quedaron fuera del proceso.

Temas Relacionados

eeuuchinaúltimas noticiasinversiones

Últimas Noticias

Mercados: reacción alcista de acciones y bonos argentinos en Wall Street, el día después de la cumbre Milei-Trump

Los ADR suben hasta 4% y los bonos Globales recuperan un 1,2% en promedio, para reponer en parte las fuertes pérdidas del martes

Mercados: reacción alcista de acciones

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.415 para la venta

El dólar al público es ofrecido con alza de 30 pesos o 2,2%. El blue avanza a $1.455

Dólar hoy en vivo: en

El gobierno de la Ciudad impulsa un Distrito IA con beneficios impositivos

La iniciativa aspira a que nuevas empresas del sector se radiquen en el centro porteño y contribuyan a la generación de empleo

El gobierno de la Ciudad

Pese a la baja de la pobreza, la Iglesia no ve un freno en el deterioro social

La institución se encuentra en alerta por el incremento de la demanda en comedores y hogares y la falta de capacidad para contenerla. Los riesgos del narco en los barrios

Pese a la baja de

El presidente de IDEA aseguró que el mercado sobrerreaccionó a la reunión Milei-Trump

Santiago Mignone, titular del instituto empresario que inicia hoy su Coloquio anual, explicó su posición sobre la caída de los activos locales y puso el foco en la agenda de reformas y competitividad

El presidente de IDEA aseguró
ÚLTIMAS NOTICIAS
La soledad y el aislamiento

La soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte en personas con cáncer

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

Guía para la adopción responsable de gatos: todo lo que hay que saber

La trampa de la Boleta Única: Espert candidato y el fraude elegante

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Pakistán afirmó haber acordado una

Pakistán afirmó haber acordado una tregua de 48 horas con Afganistán, pero los talibanes no lo confirmaron

Santiago Peña se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella

El momento en que el ejército de Pakistán atacó posiciones de los talibanes en la frontera con Afganistán

El Gobierno de Trump afirma que Paz y Quiroga buscan “relaciones sólidas y mejores” con Estados Unidos

La trascendencia de D’Angelo se resume en la búsqueda de un significado para la música afroamericana

TELESHOW
El contundente mensaje de Daniela

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara

Darío Barassi quedó impactado por el parecido de un participante con un conductor de tevé: “Es igual”

La advertencia de Wanda Nara a una participante con una indirecta a la China Suárez: “A Maxi no lo mires”

Valentina Cervantes llevó un amuleto de Enzo Fernández para su debut en Masterchef Celebrity: “Él es muy creyente”

“Sos el pibe más genial”: la declaración de amor de Eliana Guercio a Chiquito Romero en su despedida de Boca Juniors