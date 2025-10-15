Economía

El cerebro detrás de Duki y Bizarrap se quebró y emocionó a los empresarios de IDEA: “Aprovechemos a estos chicos, nos necesitan”

Frente a líderes del encuentro empresario, Federico Lauría, de la productora Dale Play, apeló a la sensibilidad del sector privado y reclamó colaboración para potenciar a la generación de artistas argentinos que logró trascender fronteras, con un mensaje enfático sobre el impacto global de su trabajo

Guardar
Federico Lauría, de la productora
Federico Lauría, de la productora Dale Play (Christian Heit)

El auditorio del Coloquio de IDEA fue testigo de un momento poco frecuente entre ejecutivos y referentes del sector privado argentino: Federico Lauría, fundador y CEO de Dale Play, se emocionó hasta las lágrimas al reivindicar a la generación de artistas argentinos que triunfa en el mundo. Lauría, principal responsable detrás del ascenso internacional de figuras como Duki, Bizarrap y Nicki Nicole, reclamó unión y acompañamiento para potenciar a este grupo de jóvenes que, según sus palabras, “nos necesita más que nunca”.

“Despertémonos porque está acá, está pasando. Esta generación vino a romper un montón de paradigmas. Vino a decirnos: ‘Che, se puede, no le tenemos miedo al mundo’. Muchas veces nos hicieron creer que desde Argentina no se podía, que desde el fin del mundo era muy difícil. Ellos lo están haciendo. Está pasando todos los días. Artistas tocando en Japón, en París, son aspiracionales en el mundo. Son una llave que las podemos, de nuevo, colaborar, usar, retroalimentar”, afirmó.

Durante su exposición, Lauría repasó su historia personal y los inicios de Dale Play, y subrayó la magnitud del fenómeno: la compañía produce más de 400 shows al año en 18 países y distribuye canciones que reúnen 30.000 millones de reproducciones globales. El empresario recordó que “después de mucha pasión, lidero una compañía que este año va a hacer más de cuatrocientos shows en dieciocho países, más de 87 ciudades, y treinta mil millones de streams, o sea, de alguien que escuchó alguna canción de nuestros artistas en el mundo”.

“Esta generación llegó a donde
“Esta generación llegó a donde llegó por el bien común. Ellos se ponen felices por el éxito de su amigo", dijo Lauría

El fundador de la productora Dale Play enfatizó la transformación cultural que impulsa la generación Z: “La primera cara que me encontré fue la de Duki, ahí empezó mi proceso de deconstrucción. Fue la primera vez que un artista en estos años me dijo ‘te amo’. Un artista que se preocupó si yo había descansado, si no estaba estresado. Los valores que descubrí, primero con él y después con muchos más, son hermosos, y este es el propósito para compartírselos”.

Ya sobre el cierre de la charla, Lauría centró su discurso en la sensibilidad y autenticidad del recambio generacional: “Mal llamada o bien llamada, como dice Wos, generación de cristal, son totalmente transparentes. Son transparentes como el cristal, sí, es verdad. Muestran su vulnerabilidad, no la ocultan, no la esconden. Son genuinos, 100 por ciento”. Añadió: “Es fundamental que los acompañemos en sus casas, en sus compañías. Es clave que acompañemos a esta generación en ese sentido”.

En uno de los pasajes más emotivos, Lauría dejó un mensaje explícito para los empresarios: “Los invito, y por eso estoy acá, a que no se pierdan la oportunidad de conocer y a esta generación extremadamente talentosa”.

A lo largo del encuentro, Lauría insistió en la importancia de la colaboración y la comunidad como motores del crecimiento artístico: “Esta generación llegó a donde llegó por el bien común. Ellos se ponen felices por el éxito de su amigo, el de al lado, o incluso con quien compiten, porque en definitiva también compiten entre ellos. El logro colectivo es enorme, es más grande de lo que pensamos. Tiene que ver con algo cultural de crear el movimiento”.

Al concluir, visiblemente conmovido, Lauría remarcó: “Son globales, son soñadores y nos necesitan. Nos necesitan mucho para seguir creciendo y para seguir cumpliendo sueños. Y la oportunidad está ahí, está delante de los ojos. Aprovechémosla”.

Temas Relacionados

Coloquio IDEA 2025Federico LauríaDukiBizarrapEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

IDEA: los CEOs, entre el ruido de la coyuntura, la presión por ser más eficientes y el pedido de un país más “adivinable”

Los número uno de YPF, Globant, la UIA y GDM fueron parte del panel “Argentina sala a la cacha”

IDEA: los CEOs, entre el

Jornada financiera: las ventas del Tesoro de EEUU tuvieron efecto parcial en el mercado y el dólar volvió a subir

En la plaza cambiaria se negociaron USD 851 millones, el monto más alto de octubre. El dólar mayorista subió 20 pesos, a $1.380, y en el Banco Nación cerró a $1.405. Los ADR ganaron hasta 11% en Wall Street luego que Bessent informó que el paquete de ayuda alcanzaría los USD 40.000 millones

Jornada financiera: las ventas del

Coloquio de IDEA: las definiciones de dos expertos internacionales sobre el nuevo orden mundial y su impacto en la región

Los especialistas abordaron el desplazamiento del centro de poder hacia Asia y las consecuencias políticas y económicas para América Latina

Coloquio de IDEA: las definiciones

La deuda total del sector público nacional cayó en septiembre por quinto mes consecutivo

El saldo de obligaciones de la administración central descendió en USD 1.023 millones respecto de agosto, impulsado por amortizaciones y canjes que superaron las nuevas emisiones, según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas

La deuda total del sector

Los empresarios de IDEA tienen expectativas favorables por el respaldo de EEUU y ven volatilidad hasta las elecciones

La primera jornada del tradicional Coloquio que se celebra en Mar del Plata coincidió con la visita de Milei a Washington y los últimos anuncios de Scott Bessent sobre el rescate a la Argentina. Impacto de las tasas y actividad estancada

Los empresarios de IDEA tienen
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adorni: “Hay que convencer a

Adorni: “Hay que convencer a la gente de que es la dirección correcta, aunque no sea un camino de rosas”

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

El Consejo de la Magistratura definió ternas y avaló convenios educativos y previsionales en un plenario de cinco horas

Un estudio de fósiles muestra cómo sobrevivieron algunas especies ante cambios climáticos extremos

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador: “Cuando se considere volver a penalizar el aborto, estaré a favor de la vida”

INFOBAE AMÉRICA
Entre leyendas, mitos y temores:

Entre leyendas, mitos y temores: los lobos vuelven a Dinamarca y encienden un debate nacional

Hallan documentos inéditos de los primeros castigos capitales y reconstruyen el significado social de esta pena en la Edad Media

Dirigentes indígenas iniciaron diálogo con el gobierno ecuatoriano tras 24 días de bloqueos

Geopolítica grande, y la de cañería

Crisis política en Francia: el primer ministro Lecornu impulsa la suspensión de la reforma de pensiones bajo la amenaza de dos mociones de censura

TELESHOW
Rocío Oliva festejó el cumpleaños

Rocío Oliva festejó el cumpleaños de Néstor Ortigoza con una romántica declaración: “Te amo, mi capitán”

El relato que emocionó a todos: una mujer contó por qué fue al recital de Soledad Pastorutti en medio del peor dolor

Nicki Nicole causó furor al llevar a Lamine Yamal al entrenamiento del Barcelona en su propio auto

Los 8 Escalones: la llamativa respuesta de Pampita cuando le preguntaron si tendría otro hijo

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa a casi veinte días de hacer oficial su romance