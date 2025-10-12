Fin de semana largo: viajaron más turistas, pero con presupuestos más austeros

La estadía promedio pasó de 2,4 noches en 2024 a 2 este año - Crédito: gentileza Municipalidad de Nono

El fin de semana largo reflejó cambios en el comportamiento de los turistas a la hora de planificar sus escapadas. Durante el último año se registró un importante descenso en la cantidad de argentinos que viajaban por el país en este tipo de fechas. En esta oportunidad, se observó un aumento, aunque con una reducción en la estadía dado que los presupuestos son más austeros.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural se desplazaron 1.440.000 turistas por la Argentina, 2,1% más que en el mismo feriado de 2024. De todos modos, no se lograron recuperar los niveles de 2023, cuando se movilizaron 1.518.000 personas.

La estadía promedio pasó de 2,4 noches en 2024 a 2 este año. Así, se dio una caída del 16,7%, con viajes más cortos y planificados a último momento, “que permitieron seguir viajando aun en un contexto económico de menor poder adquisitivo”, explicó CAME.

El gasto promedio diario de cada turista alcanzó los $91.190, cifra que representa una disminución real del 1,5% respecto al año anterior. La tendencia indica un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

Comparación de resultados con el mismo feriado de años anteriores (CAME)

El gasto total de los turistas fue de $262.627 millones, lo que implica una caída real del 16,2% en comparación con los $228.479 millones de 2024. Esta disminución se atribuye a una reducción en la duración de las estadías.

En tanto, “en general, se observó una buena distribución del turismo interno, con ocupaciones destacadas en destinos naturales, termales y culturales, especialmente en Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Villa Elisa, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, que se mantuvieron entre los más elegidos”, detalló CAME.

Seis finde largos, 10,3 millones de turistas

En lo que va del año, se registraron seis fines de semana largos, en los que 10.270.940 turistas recorrieron diferentes destinos del país. Estos desplazamientos generaron un movimiento económico estimado en $2.366.419 millones, equivalentes a USD 1.670 millones. El impulso provino del feriado de Carnaval y Semana Santa principalmente.

Por otro lado, CAME señaló que en los últimos días se registró un importante flujo de argentinos hacia Chile, con largas filas en los pasos fronterizos y un marcado incremento en los viajes de compras. Los pasos internacionales Sistema Cristo Redentor (Mendoza) y Cardenal Samoré (Neuquén) concentraron la mayor cantidad de tránsito vehicular, con demoras de varias horas y controles reforzados por parte de Migraciones.

En los últimos días se registró un importante flujo de argentinos hacia Chile

“El tipo de cambio favorable, la diferencia de precios en indumentaria y tecnología, y las promociones en supermercados chilenos motivaron a miles de familias y grupos de amigos a cruzar la Cordillera”, sostuvieron.

De cara al verano, CAME consideró: “Aunque el contexto económico condicione el gasto, hay una intención clara de planear viajes y asegurar alojamiento con anticipación”.

Por provincia

En cuanto a los destinos que se destacaron durante este fin de semana largo, en primer lugar se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tuvo una ocupación hotelera promedio del 70% y la llegada de más de 100.000 visitantes, según el Observatorio del Ente de Turismo porteño.

El movimiento generó un impacto económico estimado en $25.500 millones, convirtiéndose en el segundo mejor registro del año, sólo superado por el fin de semana del Día de la Memoria. Resaltan que la Ciudad ya superó los 770 mil visitantes acumulados en los fines de semana largos de 2025, superando los casi 760 mil registrados durante todo 2024, aún con dos recesos por delante en los próximos meses.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo una ocupación hotelera promedio del 70%

“Estos resultados son un ejemplo de la importancia que tienen los fines de semana largos para dar a conocer la variada oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento que tiene nuestro destino durante todo el año”, manifestó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo.

Por su parte, asegura CAME, el fin de semana mostró a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país, con presencia de turismo nacional y regional, alentado por las condiciones climáticas favorables y la variada oferta serrana.

La provincia registró un promedio general de ocupación del 85%, con una estadía de tres noches y un gasto estimado en $185.000 por persona, incluyendo alojamiento, gastronomía y compras

Jujuy registró un promedio general de ocupación hotelera del 73,5%, con una estadía promedio de 1,9 noches y un gasto diario estimado de $100.836 por turista. El movimiento turístico se concentró especialmente en los principales destinos del norte provincial, que ofrecieron una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza.

Secretaria de turismo de Jujuy

En el resto de las jurisdicciones, la ocupación se mantuvo en torno al 60% en promedio, aunque con diferencias significativas al interior de cada una de ellas.

Por ejemplo, en lo que respecta a San Juan, en Calingasta, la ocupación rondó el 80%, con gran demanda en la localidad de Barreal, que ofreció alojamientos en posadas, cabañas y hostels, junto con actividades gastronómicas y visitas a bodegas. Pero en Valle Fértil, las reservas oscilaron entre el 45% y el 50%.