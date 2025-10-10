La Secretaría del Tesoro de EEUU inyectará dólares en el mercado cada vez que lo considere necesario para proteger la agenda política y económica de Milei

Scott Bessent y Javier Milei durante la Gala del Atlantic Council, (New York, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) La apuesta geopolítica de Donald Trump respecto a Javier Milei implica desplegar todos los recursos financieros de la administración de Estados Unidos para apoyar y proteger la agenda política y económica del gobierno libertario.

La venta de 100 millones de dólares en el mercado argentino que ejecutaron ayer los bancos Citi, JPMorgan y Santander por cuenta y orden de la Secretaría del Tesoro, tiene un sólo extraordinario antecedente que sucedió el 18 de marzo de 2011.

Ese día histórico, la secretaría del Tesoro en coordinación con el G7 gastó 312 millones de dólares para comprar yenes, tras el tsunami y el desastre de la central nuclear de Fukushima, que sucedió el 11 de marzo de 2011.

Es decir: Trump utilizó ayer un recurso para estabilizar el mercado argentino que su antecesor Barack Obama aplicó para evitar un efecto dominó global causado por la eventuales consecuencias financieras del tsunami de Japón.

Donald Trump y Scott Bessent durante un encuentro en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

El presidente republicano desea que Milei alcance la reelección en 2027, y ya trabaja en ese sentido. Trump quiere que Milei venza al peronismo en las elecciones del 26 de octubre, y puso a su disposición todo los resortes financieros que controla la Casa Blanca.

Ello significa que la Secretaría del Tesoro venderá dólares en el mercado argentino tantas veces como fuera necesario para proteger la agenda política y económica de Milei.

No es un rescate en absoluto. No se está transfiriendo dinero. El Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero. No va a perder dinero aquí. Llevo 40 años en el negocio de las inversiones, principalmente en divisas. Se supone que hay que comprar barato y vender caro, y el peso argentino está infravalorado. Tendremos elecciones en Argentina el 26 de este mes. Creemos que el presidente Milei tendrá un buen desempeño, y está dejando atrás el camino peronista", argumentó anoche Bessent.

Las declaraciones del secretario del Tesoro encendieron una luz de alarma.

Si Bessent ordenó vender al Santander, JPMorgan y Citi porque el Ministerio de Economía ya no tenía recursos para enfrentar la demanda de dólares en el mercado local, que harán estos bancos en caso de una probable liberación del tipo de cambio.

La respuesta parece lógica: saldrían a comprar los dólares vendidos ayer presionando de nuevo a la cartera de Economía que está exhausta, para evitar que la Secretaría del Tesoro/Fondo de Estabilización Cambiaria pierdan plata por la crisis argentina.

Y si no venden, y la moneda argentina pierde capacidad adquisitiva por la liberación, esa pérdida será de Estados Unidos o se debe hacer cargo el Gobierno.

Una hipótesis de difícil resolución: por qué la Argentina debería cancelar la diferencia en la cotización, si al fin y al cabo fue una decisión de Bessent.

En este contexto, hay otro interrogante que Infobae preguntó en la Casa Blanca y sólo obtuvo un silencio cauteloso: la venta de moneda estadounidense por cuenta de la Secretaría del Tesoro, tendría un techo y una cantidad de repeticiones en el tiempo, o no sería el caso.

Porque se sabe que en Argentina la demanda de dólares es elástica al infinito, y en las próximas semanas hay comicios de medio término y fuertes versiones que anticipan la liberación del tipo de cambio.

Javier Milei y Donald Trump durante su encuentro en la ONU, (New York, Estados Unidos)

Bessent había anunciado en su cuenta oficial de X que el salvataje financiero se ejecutaría a través de un swap, un standby, la compra de bonos y la participación en el mercado primario y secundario.

Pero ayer los mercados quedaron boquiabiertos cuando se conoció que la Secretaría del Tesoro había intervenido en el mercado financiero de la Argentina a través del Citi, JPMorgan y Santander.

Pablo Quirno al frente, y detrás Luis Caputo, Santiago Bausilli y José Luis Daza en la Secretaría del Tesoro, (Washington, Estados Unidos

Trump tiene sintonía personal e ideológica con Milei, y su decisión política de acompañar al país tiene una razón básica fundamental: pretende expulsar a China de los negocios estratégicos de la Argentina, como serían la energía, las comunicaciones, la tecnología y la minería.

“La Argentina es un referente en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina. El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”, advirtió Bessent en una entrevista televisiva.

El trade off está a la vista: Trump apoyará a Milei con el swap de 20.000 millones de dólares, el crédito standby y la posibilidad de intervenir con la venta dólares, si hay ruido en el mercado financiero.

A cambio, el presidente deberá enfriar la relación con China, que incluye un swap de 18.500 millones de dólares en el Banco Central y un mercado casi infinito para exportaciones agropecuarias de la Argentina.