Economía

Calendario de ANSES: quiénes cobran hoy, 8 de octubre

El calendario de pagos de ANSES para octubre abarca jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden consultar fechas, montos y recibos en la plataforma mi ANSES durante todo el mes

Por Nicolás Sturtz

Los beneficiarios pueden consultar fechas,
Los beneficiarios pueden consultar fechas, montos y recibos de sus prestaciones en la plataforma mi ANSES durante todo el mes (ANCCOM)

El calendario de pagos de ANSES para octubre 2025 establece diferentes fechas según el tipo de prestación y la terminación del DNI de los beneficiarios.

Los haberes correspondientes a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y otros beneficios sociales comenzarán a acreditarse desde el 8 de octubre y se extenderán hasta fin de mes. Desde el inicio del cronograma, cada titular puede consultar la liquidación y el detalle de sus pagos a través de la plataforma mi ANSES.

Quiénes cobran hoy, 8 de octubre

El calendario de pagos de ANSES comienza hoy, 8 de octubre, en Argentina. Esta jornada representa un momento clave para millones de personas, ya que reciben sus prestaciones, fundamentales para la organización de la economía familiar. Hoy cobran:

  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos: DNI terminados en 0.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0.
  • Titulares de la Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.
  • Titulares de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): DNI terminados en 0.

El cronograma de pagos varía según la prestación y la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden consultar su recibo y liquidación mensual en la plataforma mi ANSES. El acceso temprano a estas consultas permite planificar el uso de los haberes de cada titular.

El calendario de pagos de
El calendario de pagos de ANSES para octubre 2025 inicia el 8 de octubre y abarca jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del DNI (ANSES)

De cuánto son las jubilaciones y pensiones de octubre 2025

En octubre, la jubilación mínima asciende a 326.266,36 pesos. A este monto se suma el bono previsional de 70.000 pesos, lo que eleva el total percibido a 396.266,36 pesos. La jubilación máxima es de 2.195.463,70 pesos, conforme a la última actualización mensual de haberes dispuesta por ANSES.

El bono previsional se acredita automáticamente junto con los haberes mensuales y está dirigido principalmente a quienes cobran el haber mínimo, las pensiones no contributivas y la PUAM. Las personas con jubilaciones por encima del mínimo reciben el bono de forma proporcional, hasta un máximo de 396.266,36 pesos. Esta medida busca compensar el efecto de la inflación y reforzar el consumo de los grupos más vulnerables.

La consulta de fecha y
La consulta de fecha y lugar de cobro se realiza en el sitio oficial de ANSES, facilitando el acceso a los beneficios sociales para más de siete millones de personas (ANSES)

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para octubre es de 261.013,09 pesos, más el bono de 70.000 pesos, alcanzando un total de 331.013,09 pesos. Esta prestación se destina a quienes no pueden acceder a una jubilación ordinaria, siempre que cumplan con los requisitos de edad y residencia definidos por ANSES.

De cuánto son la AUH y la Asignación Familiar por Hijo en octubre 2025

Para octubre de 2025, ANSES fijó un nuevo valor para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 117.252 pesos. Aquellos que perciben la AUH por Hijo con Discapacidad reciben 381.791 pesos en este periodo.

En cuanto a la Asignación Familiar por Hijo, el monto para quienes integran el primer rango de ingresos familiares se mantiene en 58.631 pesos. Estas actualizaciones se aplican conforme a la ley de movilidad y los indicadores de inflación, garantizando que las prestaciones acompañen la evolución del costo de vida. Los titulares pueden consultar la liquidación mensual y detalles del recibo en la web oficial de ANSES.

La Asignación Universal por Hijo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se fija en 117.252 pesos y la AUH por Hijo con Discapacidad en 381.791 pesos para octubre 2025

De cuánto son las pensiones no contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez perciben 228.386,45 pesos, más el bono de 70.000 pesos, sumando un total de 298.386,45 pesos.

Las asignaciones familiares vinculadas a las PNC se acreditan desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Quienes necesiten verificar la fecha y el lugar de cobro pueden hacerlo ingresando al sitio oficial de ANSES (www.anses.gob.ar). Luego de completar los datos requeridos (número de beneficio o CUIL), el sistema proporciona la información actualizada y detallada de cada liquidación.

La publicación del calendario y la actualización de los montos buscan facilitar el acceso a los beneficios sociales y mejorar el ingreso de más de siete millones de personas en Argentina.

"En Suiza te haces autónomo

El Gobierno pausó las retenciones

Roemmers compró el laboratorio Sidus

La suba del dólar ya

Las verduras más demandadas aumentaron
