Economía

Lamb Weston inauguró su nueva planta de producción en Mar del Plata con la presencia de Milei

Es una planta de producción de papas fritas congeladas de última generación en la Provincia de Buenos Aires para abastecer a América Latina

Ejecutivos locales y globales de la empresa, entre ellos el CEO Mike Smith, inauguraron la planta

Lamb Weston anunció hoy la apertura oficial de su planta de producción de 40.000 metros cuadrados ubicada en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La fábrica requirió una inversión de unos USD 300 millones y la compañía la definió como el desembolso más importante para la provincia de Buenos Aires de los últimos 40 años.

El acto contó con la presencia del presidente Javier Milei. Ayer, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había visitado la nueva instalación del proveedor global líder de productos de papa congelados.

“La inauguración marca la finalización de un proyecto de varios años para construir una planta de última generación destinada a satisfacer las necesidades de los clientes de productos de papa premium en el creciente mercado latinoamericano. Utilizando la tecnología más avanzada, la planta tiene la capacidad de procesar 90.000 toneladas de papas por año, produciendo más de 100 variedades de productos de papa congelados”, destacó la empresa.

El 80% de la producción será exportada a Brasil y otros mercados de América Latina

La planta ya está operativa y realizó sus primeros envíos a Brasil. En total, aproximadamente el 80% de la producción será exportada a Brasil y otros mercados de América Latina, aprovechando la ubicación estratégica del Puerto de Mar del Plata.

“Estamos entusiasmados de alcanzar este importante hito para la compañía, ya que la planta de Mar del Plata será un activo estratégico clave para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y expandir nuestro negocio en América Latina”, dijo Mike Smith, presidente y CEO de Lamb Weston.

“Esta gran inauguración marca la culminación de nuestra misión de construir una planta moderna y de última generación, estableciendo nuevos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, diseñada a medida para cumplir con los requisitos de nuestros clientes”, agregó.

“Abrir nuestras puertas en Mar del Plata es significativo para Lamb Weston y nuestros clientes, pero también para Argentina, ya que inyecta ingresos adicionales en la región, incorpora talento argentino experimentado e innovador, y nos permite abastecer con orgullo a toda América Latina con nuestras queridas papas fritas”, destacó, por su parte, Romina Broda, vicepresidente y gerente general de América Latina. “Nos complace invertir en la industria local y, juntos, llevar la calidad argentina a toda la región”, aseguró la ejecutiva local.

La empresa destacó que hasta el momento generó 250 empleos directos, incluyendo puestos administrativos, técnicos, ingenieros y operarios, y se espera que este proyecto genere aproximadamente 3.000 empleos indirectos. Además, explicó que está trabajando directamente con más de 100 productores locales para abastecerse de materias primas de la más alta calidad.

Exportación

Semanas atrás, Lamb Weston había anunciado su primera exportación de papas a Brasil, desde el puerto de Mar del Plata al estado de Santa Catarina.

En ese momento, Broda resaltó la activación económica que genera en la zona y el puerto. “Muchas compañías pesqueras están empezando a repensar su manera de hacer logística en función de lo que logramos trabajando con navieras francesas, de Estados Unidos y Holanda, a las que convencimos de que traigan barcos inicialmente con el calado más chico. Es algo además fundamental porque reduce significativamente nuestra huella de carbono”, aseguró.

