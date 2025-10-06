Marcelo Mindlin quedó a un paso de convertirse en uno de los dueños del gigante brasileño que controla Loma Negra

Loma Negra, fundada en 1926, mantiene su liderazgo y red operativa en el mercado argentino del cemento

La asamblea de acreedores de InterCement aprobó por mayoría casi absoluta un Plan de Reestructuración que permitirá la entrada de Marcelo Mindlin, a través de la sociedad LATCEM, y de los fondos Redwood Capital Management y Moneda – Patria Investment como nuevos accionistas principales de la gigante brasileña que controla Loma Negra. Este plan, aprobado por el 99,99% de los acreedores, aún depende de la homologación judicial por parte del Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Estado de São Paulo para avanzar en la transferencia de la propiedad.

Según un comunicado de los accionistas al que accedió Infobae, la operación posibilitará una “reducción considerable” del pasivo de la compañía e incluirá la inyección de una nueva línea de crédito aportada por los nuevos titulares accionariales. Esta inyección pretende fortalecer el capital de trabajo y afrontar los costos del proceso de reestructuración, situando a InterCement con “una sólida estructura de capital”.

Marcelo Mindlin lidera el ingreso de capitales argentinos junto a grandes fondos internacionales en el sector cementero

El proceso de reconfiguración se gestó en un contexto de retiro progresivo del grupo Camargo Correa, actualmente conocido como Mover, de sus negocios cementeros internacionales. Mover controla el 54% de Loma Negra en Argentina y gestiona el 15% del cemento en el mercado brasileño a través de InterCement. En 2024, la firma brasileña se desprendió de sus filiales africanas, Mozambique y Sudáfrica, que pasaron a manos del grupo Huaxin Cement Co, de capitales chinos.

Durante el último año, Mover intentó un acuerdo de exclusividad con Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para la venta de la cementera, pero ese intento terminó en diciembre sin un acuerdo definitivo tras siete meses de negociaciones, auditorías y contratos de confidencialidad.

InterCement y su filial argentina atravesaron en los dos años previos un periodo de desequilibrio financiero. “De homologarse el plan y cumplirse todas las condiciones previstas, la situación de estrés financiero finalizará y la empresa podrá retomar su rol estratégico dentro del sector cementero en Brasil y Argentina“, informaron los nuevos accionistas.

InterCement ocupa una posición prominente en el negocio cementero regional y es dueña de Loma Negra, que representa cerca del 45% del mercado argentino de cemento. Esta participación la ubica como la líder en producción y comercialización de cemento en el país. La empresa argentina tiene ocho plantas radicadas en Buenos Aires, Neuquén, San Juan y Catamarca, además de una flota de plantas hormigoneras móviles para proyectos específicos.

Loma Negra es la cementera más grande de la Argentina y está próxima a cumplir 100 años

Por medio de su subsidiaria Cofesur, Loma Negra controla a Ferrosur Roca, empresa operadora de la red ferroviaria de cargas del ramal Roca. Ferrosur Roca es una sociedad conformada junto con el Estado Nacional argentino y con participación de sus empleados vía fideicomiso. Esta compañía obtuvo en 1993 la concesión para administrar la red, con la última prórroga extendida por el gobierno hasta septiembre de 2024, y el grupo evaluó escenarios para la continuidad en la operación de la red.

Loma Negra se fundó en 1926 cuando Alfredo Fortabat identificó el potencial productivo de la caliza en Olavarría, provincia de Buenos Aires. En una fase posterior, la compañía permaneció bajo dirección de Amalia Lacroze de Fortabat. El traspaso al grupo brasileño se concretó en 2005 y desde entonces la empresa sostuvo su perfil industrial y su integración en el sector logístico, a través de Ferrosur y de Recycomb, dedicada al reciclado y tratamiento de residuos industriales.

En el núcleo de los nuevos accionistas figura LATCEM, la sociedad ligada a Marcelo Mindlin, empresario conocido por fundar y presidir Pampa Energía, una de las compañías energéticas más grandes en Argentina, además de controlar SACDE (construcción) y participar en la aseguradora Orígenes Seguros. Redwood Capital Management, gestionado desde Nueva York y Miami, administra activos superiores a 10.000 millones de dólares y estuvo vinculado a múltiples procesos de fortalecimiento financiero en Brasil y Argentina. Moneda Patria Investments pertenece a Patria Investments, una firma latinoamericana de gestión de activos alternativos con más de 48.000 millones de dólares bajo administración, con una tradición de participación en reestructuraciones empresariales en la región y presencia relevante en financiamiento corporativo.

“La operación marca el inicio de una nueva etapa, en la que la compañía contará con una estructura de capital sólida y sostenible, sin vencimientos significativos por los próximos cinco años, además de capacidad de inversión y visión estratégica enfocada en el desarrollo y crecimiento”, según el comunicado difundido. El texto remarcó que la continuidad operativa está asegurada y que los estándares de calidad, empleo y relaciones institucionales se mantendrán sin alteraciones a lo largo del proceso de transición.