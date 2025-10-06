JP Morgan removió a la Argentina de su índice de deuda más riguroso: cómo afecta al dato de riesgo país

El banco de inversión elabora los principales índice de bonos emergentes (Reuters)

El banco de inversión JP Morgan removió a la deuda soberana argentina de su más selecto índice de bonos emergentes, el EMBI+ que se utiliza para seguir minuto a minuto la evolución del sensible riesgo país. La decisión del banco de inversión, que no dio a conocer los criterios utilizados para la misma, implica que el riesgo país tendrá una actualización diaria en lugar de en tiempo real.

Desde el 30 de septiembre, la actualización del subíndice EMBI+ Argentina se interrumpió, según confirmaron fuentes a este medio. JP Morgan no realizó ninguna comunicación oficial sobre esta decisión, y voceros del banco no respondieron consultas respecto de la remoción ni sobre los criterios utilizados.

Una fuente con acceso a la información informó a Infobae que la deuda argentina ya no integra el Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) y ahora está incluida en el EMBI Global Diversified (EMBIGD), un índice más amplio con requisitos menos estrictos. “No miren más EMBI+”, fue la advertencia textual.

Otra fuente, conocedora de los procedimientos internos de JP Morgan, explicó que la salida se produjo durante el rebalanceo de fin de septiembre.

Una tercera confirmación de la remoción de la deuda argentina del índice llegó a través del servicio de información financiera LSEG, que confirmó a través de su mesa de ayuda que ya no recibe datos para el instrumento Argentina EMBI+ Realtime JPM después del 30 de septiembre de 2025. “Después de la remoción de Argentina del índice EMBI+ como parte del rebalanceo de fin de mes de septiembre, la fuente dejó de contribuir con datos para el instrumento consultado”, trasladó LSEG. De ahora en adelante, la información a seguir es la de cierre diario del EMBIGD. LSEG es el proveedor de datos financieros de Infobae.

Voceros de JP Morgan prefirieron no hacer declaraciones ante las consultas de este medio. Pero, según pudo saber Infobae, la razón de la remoción de la deuda está en el requisito de menos de cinco años de antigüedad para nuevas emisiones. Los títulos soberanos argentinos datan de septiembre 2020, durante la última reestructuración de deuda.

El cambio implica una modificación relevante en la publicación del riesgo país. Antes, la referencia se actualizaba de manera continua, minuto a minuto, gracias a la existencia de datos en tiempo real que brindaba el índice EMBI+. La relegación de la deuda argentina lleva al EMBIGD reduce la actualización a una sola cifra al día, correspondiente al dato de cierre del día anterior.

Diferencias entre el EMBI+, el EMBI Global y el EMBI Global Diversified

El EMBI+ poseía reglas de admisión más estrictas que los otros índices de JP Morgan. Solo permitía bonos soberanos y excluía emisiones cuasi-soberanas, municipales y provinciales. Además, requería que cada instrumento tuviera al menos USD 1.500 millones en circulación y que el país emisor alcanzara un stock mínimo de USD 10.000 millones en la serie EMBI Global. El índice rebalanceaba mensualmente y ponía requisitos adicionales de liquidez y tamaño para mantener a los países en su composición.

Por su parte, el EMBI Global admite tanto bonos soberanos como cuasi-soberanos, con un umbral mínimo de USD 500 millones por emisión y reglas más flexibles de inclusión. El EMBI Global Diversified introduce, a diferencia del EMBI Global, límites de peso por país para evitar concentraciones excesivas, al tiempo que distribuye de modo más equilibrado la representación de los distintos emisores. Ambos últimos índices comparten criterios generales de elegibilidad menos restrictivos que el EMBI+.

Estos criterios y diferencias surgen de la documentación oficial de JP Morgan.

¿Qué es el EMBI+ y por qué importa para la Argentina?

El EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) es un indicador elaborado por JP Morgan que mide el rendimiento de los bonos emitidos por países emergentes. Su función principal es servir de referencia para los inversores globales que buscan colocar capital en deuda soberana de economías en desarrollo.

El índice incluye bonos emitidos en dólares bajo legislación extranjera y contempla países de América Latina, Europa del Este, Asia y África. Su valor se actualiza diariamente y refleja, entre otros factores, el nivel de riesgo que los mercados asignan a cada país.

Los índices son utilizados por fondos pasivos con cotización de mercado (conocidos como exchange traded funds o ETF) que replican su ponderación y son una alternativa de inversión en cartera. Esto es, en lugar de tener que comprar bono por bono, los inversores pueden elegir apostar por deuda emergente poniendo dinero en un ETF que replique al índice.

El EMBI+ y el EMBIGD sirven además para comparar el rendimiento de los bonos emergentes con los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo más seguro del mundo. La diferencia entre ambos retornos se denomina spread o riesgo país.

Por ejemplo: si un bono argentino rinde 12% anual y un bono del Tesoro norteamericano rinde 4%, el diferencial es de 800 puntos básicos (8 puntos porcentuales). Ese es el número que se observa habitualmente cuando se habla de “riesgo país”, y proviene directamente de los cálculos del EMBI+ o el EMBIGD.