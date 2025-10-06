Jornada financiera: los bonos en dólares volvieron a subir a la espera de un blindaje de EEUU

Los bonos en dólares de Argentina alcanzaron sus precios más altos en un mes.

La firme expectativa por novedades acerca de las negociaciones que encabeza el ministro Luis Caputo en los EEUU, para dar curso a una suerte de blindaje financiero para la Argentina, mantuvo al mercado doméstico en un compás de espera, que decantó en oscilaciones marginales para los precios de las acciones, en contraste con un apreciable rebote para los bonos en dólares.

A la vez, la protagónica presencia del Tesoro en el mercado de cambios, donde aportó más de la mitad de las divisas negociadas, mantuvo controlada la suba del dólar, que avanzó cinco pesos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó un marginal 0,1%, en los 1.802.570 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- mejoraron un 1,8% en promedio. El riesgo país de JP Morgan se asentó debajo de los 1.100 básicos para la Argentina.

El economista Gustavo Ber atribuyó la mejora de precios de los títulos públicos “ante la positiva expectativa que despierta el viaje del equipo económico a EEUU en busca de definir los detalles para poder avanzar en la implementación del respaldo financiero de EEUU, crucial a fin de intentar normalizar el riesgo país e impulsar un roll-over”.

Max Capital enfatizó que los bonos en dólares subieron “impulsados por las noticias sobre el apoyo estadounidense, y los inversores parecen ahora convencidos de que efectivamente se otorgará algún tipo de asistencia financiera. Los precios se ubican casi en los niveles previos a las elecciones en Provincia de Buenos Aires, reflejando altas probabilidades de pago en 2026-2027 bajo el respaldo de EEUU. No obstante, el riesgo político aún podría interferir con el rally: el Gobierno enfrentó críticas mediáticas por el presunto origen ilícito de aportes a la campaña de José Luis Espert hace algunos años".

El Merval acumula en lo que va del año una pérdida del 29 por ciento. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street hubo cierre mixto: del lado ganador destacó Loma Negra (+1,7%), y entre los perdedores, Cresud (-1,8%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

En la plaza cambiaria, el dólar interbancario ganó 5,50 pesos o 0,4%, a $1.430, con negocios que fueron abastecidos con ventas de contado a manos del Tesoro, a través de la oferta de dólares en bloque para frenar una mayor depreciación de la moneda.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, describió una “jornada nuevamente marcada por la presencia del Tesoro como principal oferente. Desde el inicio de la rueda, el organismo fijó su ya habitual postura de venta en torno al precio de apertura, estableciendo así el límite diario para el tipo de cambio”.

“La dinámica intradiaria fue acotada, con escasa volatilidad y operaciones concentradas en torno al nivel fijado por el Tesoro, que volvió a ser prácticamente el único vendedor del mercado. Según estimaciones del sector, durante la semana pasada el Tesoro habría vendido cerca de USD 2.000 millones para contener el avance del dólar”, comentó Merino.

“Sin novedades desde el norte pero con la ilusión intacta, hoy el mercado opero estable con el único dato de color de la venta de dólares del Tesoro que estimamos que hoy fue alta, superando los USD 400 millones”, indicó Nicolás Cappella, analista de IEB.

El volumen operado en el segmento de contado de la plaza cambiaria alcanzó los USD 652,5 millones, donde el dólar mayorista cerró con una suba de 5,50 pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta. El techo de la banda cambiaria que establece el BCRA hoy es de 1.483,67 pesos, un 3,8% por encima del mayorista.

El precio del dólar al público avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue extendió la suba a diez pesos o 0,7%, a $1.450, en sintonía con el incremento del dólar minorista.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa se comercializó a $1.460,20 para la venta (alza de 5,34 pesos o 0,4%) y a $1.407,66 para la compra.

Los dólares financieros tuvieron cierre dispar. Mientras que el “contado con liquidación” mediante bonos cedió unos siete pesos o 0,5%, a $1.511,35, lo que redujo la brecha con el mayorista a 5,7 por ciento. El dólar MEP quedó a $1.497,86 (+0,5%).

Los contratos de dólar futuro operaron con alzas generalizadas en un rango de 1% a 1,8%, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de mes, pasadas las elecciones, quedaron a $1.468, con ganancia de 15 pesos o 1%, y debajo del techo de la banda de flotación cambiaria, previsto en 1.501 pesos.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central descontaron USD 70 millones, a USD 42.628 millones, a pesar de un importante salto de 2% en el precio del oro, que se acercó a USD 4.000 la onza.

“Pese al shutdown que mantiene parcialmente paralizado al gobierno federal norteamericano, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, envió una señal positiva a la Argentina. En paralelo, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, reveló que mantiene conversaciones con Bessent para coordinar una asistencia conjunta al país", afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.