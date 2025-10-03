El Tesoro de Estados Unidos y el FMI ya están dialogando sobre las opciones de ayuda financiera que tienen para Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva (Reuters)

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, compartió en su cuenta de X una publicación que atañe a la Argentina. La referente del organismo contó que mantuvo una conversación con el Secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante la cual se discutieron las opciones de asistencia financiera para el país.

“Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EEUU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, señaló en el posteo.

Esta noche el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a DC junto a José Luis Daza, viceministro; Santiago Bausili, presidente de Banco Central; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas.

El posteo de Georgieva

De esta manera, se dio un paso más en el marco de las negociaciones por la asistencia financiera de Estados Unidos, que sería de unos USD 20.000 millones.

Si bien no se dieron a conocer detalles aún del mecanismo de auxilio económico, Bessent adelantó en una entrevista con CNBC que el instrumento elegido sería una línea de swap, o intercambio de monedas. “No estamos poniendo dinero en la Argentina”, manifestó el funcionario de Donald Trump.

A su vez, aclaró que la ayuda podía incluir la compra de bonos en dólares. Lo mismo ratificó el presidente Javier Milei horas atrás, al señalar que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias. Y en una entrevista radial agregó que también existe la posibilidad de que Washington compre deuda argentina en el mercado primario.

El diálogo bilateral

El 1° de octubre, Bessent mantuvo conversaciones con el equipo económico del gobierno argentino. En concreto, se trató de un diálogo entre el secretario del Tesoro y el ministro de Economía, Luis Caputo, para establecer una hoja de ruta que permita activar el salvataje financiero prometido por Donald Trump a Milei.

Pero el debate técnico entre Bessent y Caputo encalló porque aún la Casa Rosada no puso en marcha las reformas políticas y geopolíticas que solicitó Washington para desplegar el swap de 20.000 millones de dólares, el crédito standby y la eventual compra de bonos y títulos públicos frente a un shock en los mercados.

El Secretario de Tesoro de Estados Unidos adelantó la posibilidad de enviar una delegación técnica a Buenos Aires o la instancia de recibir a una misión argentina para continuar las negociaciones. Sin embargo, cualquiera de estas dos alternativas quedaron en suspenso ante la ausencia de definiciones políticas.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que se negocia un swap con Argentina

Por otro lado, durante la conversarión Caputo hizo una descripción descarnada sobre los actuales vaivenes del mercado y Bessent ratificó la voluntad de la administración Trump de apoyar al gobierno de la Libertad Avanza.

En el actual nivel de negociación, es poco probable que se haga un anuncio puntual vinculado a un desembolso inmediato para fortalecer las reservas del Banco Central, o que haya una compra de bonos para evitar que crezca el riesgo país.

En lo concreto, Bessent está dispuesto a transferir 5.000 millones de dólares para cumplir con el vencimiento de enero de 2026, pero antes de eso tiene que haber una hoja de ruta ya definida para cada uno de los recursos que integran el salvataje de la Secretaría del Tesoro.

De cualquier manera, el mensaje fue claro desde Washington: es necesario llegar con todo resuelto para la cumbre Milei-Trump, que sucederá en 11 días. Se espera así, que sea en ese encuentro donde se terminen de dar las definiciones para el acuerdo.