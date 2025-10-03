Economía

El Tesoro de Estados Unidos y el FMI ya están dialogando sobre las opciones de ayuda financiera que tienen para Argentina

Las negociaciones giran en torno a un paquete de asistencia que rondaría los USD 20.000 millones, aunque aún resta definir cómo se implementará y las posibles condiciones

Guardar
La directora gerente del Fondo
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva (Reuters)

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, compartió en su cuenta de X una publicación que atañe a la Argentina. La referente del organismo contó que mantuvo una conversación con el Secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante la cual se discutieron las opciones de asistencia financiera para el país.

“Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EEUU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, señaló en el posteo.

Esta noche el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a DC junto a José Luis Daza, viceministro; Santiago Bausili, presidente de Banco Central; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas.

El posteo de Georgieva
El posteo de Georgieva

De esta manera, se dio un paso más en el marco de las negociaciones por la asistencia financiera de Estados Unidos, que sería de unos USD 20.000 millones.

Si bien no se dieron a conocer detalles aún del mecanismo de auxilio económico, Bessent adelantó en una entrevista con CNBC que el instrumento elegido sería una línea de swap, o intercambio de monedas. “No estamos poniendo dinero en la Argentina”, manifestó el funcionario de Donald Trump.

A su vez, aclaró que la ayuda podía incluir la compra de bonos en dólares. Lo mismo ratificó el presidente Javier Milei horas atrás, al señalar que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias. Y en una entrevista radial agregó que también existe la posibilidad de que Washington compre deuda argentina en el mercado primario.

El diálogo bilateral

El 1° de octubre, Bessent mantuvo conversaciones con el equipo económico del gobierno argentino. En concreto, se trató de un diálogo entre el secretario del Tesoro y el ministro de Economía, Luis Caputo, para establecer una hoja de ruta que permita activar el salvataje financiero prometido por Donald Trump a Milei.

Pero el debate técnico entre Bessent y Caputo encalló porque aún la Casa Rosada no puso en marcha las reformas políticas y geopolíticas que solicitó Washington para desplegar el swap de 20.000 millones de dólares, el crédito standby y la eventual compra de bonos y títulos públicos frente a un shock en los mercados.

El Secretario de Tesoro de Estados Unidos adelantó la posibilidad de enviar una delegación técnica a Buenos Aires o la instancia de recibir a una misión argentina para continuar las negociaciones. Sin embargo, cualquiera de estas dos alternativas quedaron en suspenso ante la ausencia de definiciones políticas.

El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que se negocia un swap con Argentina

Por otro lado, durante la conversarión Caputo hizo una descripción descarnada sobre los actuales vaivenes del mercado y Bessent ratificó la voluntad de la administración Trump de apoyar al gobierno de la Libertad Avanza.

En el actual nivel de negociación, es poco probable que se haga un anuncio puntual vinculado a un desembolso inmediato para fortalecer las reservas del Banco Central, o que haya una compra de bonos para evitar que crezca el riesgo país.

En lo concreto, Bessent está dispuesto a transferir 5.000 millones de dólares para cumplir con el vencimiento de enero de 2026, pero antes de eso tiene que haber una hoja de ruta ya definida para cada uno de los recursos que integran el salvataje de la Secretaría del Tesoro.

De cualquier manera, el mensaje fue claro desde Washington: es necesario llegar con todo resuelto para la cumbre Milei-Trump, que sucederá en 11 días. Se espera así, que sea en ese encuentro donde se terminen de dar las definiciones para el acuerdo.

Temas Relacionados

FMITesoroBessentDólaresÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Tras el temporal que afectó a una de sus plantas, Toyota reanudará la fabricación de autos en Brasil en noviembre

Luego de 45 de actividad industrial paralizada por el temporal que afectó la planta de motores de Sao Paulo, la producción de los modelos brasileños volverá con un esquema progresivo el 3 de noviembre

Tras el temporal que afectó

AmCham respaldó a la Argentina en la causa YPF y advirtió sobre riesgos para la economía y la seguridad jurídica

La cámara de comercio norteamericana en el país se presentó como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de EEUU con motivo del litigio por el 51% del control estatal de la petrolera. También otras entidades y países apoyaron

AmCham respaldó a la Argentina

Mientras se enfría la economía, se modera el crecimiento de los préstamos al consumo y el uso de tarjetas de crédito

Un informe privado reveló que el universo de préstamos registró un aumento de 2,8% en septiembre, que representa un alza de 0,6% por encima de la inflación prevista del período

Mientras se enfría la economía,

Las empresas podrán monitorear la exportación en forma remota: de qué se trata la medida que anunció ARCA

Es una nueva metodología digital que permite la fiscalización a distancia en empresas del sector productivo. Buscar reducir costos logísticos

Las empresas podrán monitorear la

De cuánto es la PUAM de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrá una actualización

De cuánto es la PUAM
ÚLTIMAS NOTICIAS
Secuestraron la computadora que tenía

Secuestraron la computadora que tenía Makintach en su despacho y analizarán sus discos rígidos

El peronismo acelera en la campaña nacional y Kicillof les pidió a los intendentes “no bajar los brazos”

Martín Lousteau apuntó contra José Luis Espert y desafió a debatir a Alejandro Fargosi

Tras el temporal que afectó a una de sus plantas, Toyota reanudará la fabricación de autos en Brasil en noviembre

El Subte tendrá horario extendido durante el fin de semana y el lunes cerrará una estación por obras

INFOBAE AMÉRICA
El cambio climático multiplica los

El cambio climático multiplica los episodios de enfermedades cardíacas, advierte un estudio global

El grupo terrorista Hamas aseguró estar listo para liberar a todos los rehenes israelíes y discutir detalles del plan de Trump

“No te creemos, Lecornu”: el primer ministro francés fracasó en su primer intento de negociar con la oposición

Hong Kong ampliará la vigilancia con cámaras de reconocimiento facial impulsadas por IA

Cancelaron una rueda de prensa del partido de la NBA por el tiroteo contra el Coliseo de Puerto Rico

TELESHOW
Se conoció qué dice el

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”

La reacción de Alex Caniggia ante una reflexión de Marta Fort sobre el dinero: “Capa, lo sabe”

El enojo de Cecilia Milone al recordar su relación con Nito Artaza: “Me tratan como si yo fuera una botinera”

Marcelo Tinelli reivindicó el poder inquebrantable de la televisión: “Nunca se va a morir”

Melody Luz respondió con dureza a quienes criticaron a Alex Caniggia por ostentar en las redes en lugar de ayudarla con dinero