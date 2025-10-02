La canasta de jubilados superó los $1.500.000 en octubre

Medicamentos es el principal gasto de los jubilados

La Canasta Básica de los Jubilados alcanzó los $1.514.074,13 en octubre de 2025, quedando muy por encima de los haberes mínimos. Esa cifra evidencia un incremento del 26,12% en comparación a los $1.200.523 que costaba en abril pasado.

Este cálculo lo realiza la Defensoría de la Tercera Edad cada 6 meses tomando en cuenta la estructura de consumo definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), adaptada para reflejar los gastos específicos de quienes conforman este segmento de la población.

La medición incluye gastos de vivienda que contempla un licuado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones.

Puntualmente, el rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado.

Evolución de la canasta de jubilados

El relevamiento se desarrolla en regiones urbanas con altos índices de residentes de la tercera edad, incluyendo la Ciudad de Mendoza, Córdoba capital, Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense.

Del total de la canasta, $348.000 corresponde al gasto en alimentos, $107.444 a limpieza, $402.880 a medicamentos, $294.000 a vivienda, $85.200 a transporte, $57.500 a vestimenta, $96.000 a recreación y $123.050 a servicios.

Canasta básica de jubilados según rubros

Vale destacar que dicho monto para la canasta de jubilados se da en un contexto en el que cuatro millones y medio de jubilados cobran una mínima de $279.121,71, más un bono de $70.000. Los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) cobran $223.297,36, más el bono. El monto de Pensiones No Contributivas, para personas con discapacidad es de $265.385,19, más el bono de $ 70.000.

“Los nuevos datos de la Canasta Básica de los Jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector“, manifestó Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad.

“El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar”, agregó.

“No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, ¿cómo puede salir adelante un país cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población? La deuda sigue siendo con ellos", concluyó.

En diálogo con Infobae, Semino sumó: “Venimos planteando la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional de las personas mayores, por lo que vemos que están sufriendo una crisis humanitaria”.

Semino: "Los adultos mayores están sufriendo una crisis humanitaria”

Mientras tanto, varios jubilados continúan marchando todos los miércoles al Congreso para exponer la crisis que sufren y siguen sin ser escuchados, a la vez que la policía aplica protocolos antipiquetes en manifestaciones pacíficas.

En agosto pasado el oficialismo consiguió que la Cámara de Diputados avalara el veto del presidente Javier Milei a la ley que preveía un incremento de 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, así como la suba del bono de $70.000 a $110.000. Al requerirse el rechazo de ambos cuerpos legislativos para anular un veto, la resolución del Poder Ejecutivo permanecerá vigente.

Por ahora, el único ofrecimiento es nuevo programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados de Anses. El esquema incluye descuentos en los principales supermercados del país y acuerdos con bancos que suman reintegros y cuentas remuneradas.

La iniciativa contempla descuentos para adultos mayores en sus compras diarias, con distintos porcentajes según la cadena. Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% en todos los rubros y suman un 20% en productos de perfumería y limpieza. En estas cadenas, no hay un tope para el descuento, pero no se puede combinar con otras promociones.

Coto y La Anónima aplican un 10% en todos los rubros, sin diferenciaciones adicionales y sin límite de reintegro. Josimar otorga un 15% general en todas las compras, también sin tope. Carrefour ofrece una rebaja del 10% en todos los rubros, con un límite mensual de $35.000.

En el caso de Día, el descuento es del 10% con un límite de $2.000 por transacción, y se permite la acumulación con otras promociones.

El comunicado oficial indicó que los descuentos no pueden combinarse con otras promociones vigentes, excepto en la cadena Día, donde sí es posible acumularlos. Además, se detalló que hay exclusiones en carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas, lo que implica que el alcance de cada rebaja puede variar según el local.