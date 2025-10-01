Economía

Beneficios para jubilados: cuáles son los supermercados que ofrecen descuentos y cómo aprovecharlos

El programa ofrece promociones para comprar en distintas cadenas para siete millones de beneficiarios de Anses

Jubilados y pensionados ya pueden
Jubilados y pensionados ya pueden aprovechar rebajas de hasta el 20% en cadenas como Disco, Jumbo, Vea y Carrefour (Reuters)

Desde septiembre comenzó a regir un nuevo programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados de Anses. La medida, informada por el Ministerio de Capital Humano, busca mejorar los ingresos disponibles de más de siete millones de personas y al mismo tiempo fortalecer el consumo en los comercios. El esquema se apoya en una red de descuentos en los principales supermercados del país y en acuerdos con bancos que suman reintegros y cuentas remuneradas.

Descuentos en supermercados

El plan contempla rebajas en las compras diarias de los adultos mayores, con distintos porcentajes de descuento según la cadena. En el caso de Disco, Jumbo y Vea, el beneficio consiste en un 10% en todos los rubros, al que se añade un 20% en productos de perfumería y limpieza. En estas tres cadenas, el descuento no tiene tope, pero no puede combinarse con otras promociones vigentes.

En Coto y La Anónima, el esquema es similar, aunque se limita al 10% en todos los rubros sin diferenciación adicional y también sin límite de reintegro. Josimar ofrece un 15% general en todas las compras, siempre sin tope. En el caso de Carrefour, la rebaja es del 10% en todos los rubros con un tope de $35.000 mensuales. Una modalidad distinta aparece en la cadena Día, donde el descuento es también del 10% pero con un límite por transacción de $2.000, aunque en este caso sí se permite acumular con otras promociones.

Los descuentos abarcan rubros de
Los descuentos abarcan rubros de consumo cotidiano, con condiciones específicas según la cadena de supermercados adherida (Bloomberg)

El comunicado oficial aclaró que estos descuentos no son acumulables con otras promociones que puedan estar vigentes, salvo en el caso de la cadena Día, que permite combinarlos. También se especifica que existen exclusiones en carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas, de modo que el alcance de cada rebaja puede variar según el local.

Beneficios exclusivos por banco

A los descuentos en góndola se suman beneficios bancarios que complementan el ahorro y generan nuevas posibilidades para quienes cobran sus haberes en determinadas entidades financieras. El Banco de la Nación Argentina firmó un convenio mediante el cual los jubilados y pensionados que perciben allí sus ingresos obtendrán un reintegro adicional del 5% en las compras realizadas a través de BNA+ MODO, con tarjeta de débito o crédito. El beneficio se aplica en supermercados como Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea, y tiene un tope de $20.000 mensuales.

Además, el Banco Nación depositará de manera diaria una remuneración equivalente a una tasa nominal anual (TNA) del 32% sobre el saldo de las cuentas, hasta un máximo de $500.000. Esto significa que los jubilados no solo obtendrán un reintegro en sus compras, sino que también podrán percibir intereses por los fondos disponibles en sus cuentas de manera automática y sin necesidad de realizar operaciones adicionales.

El Banco Galicia también se sumó al esquema con una propuesta diferenciada. Los jubilados y pensionados que cobren en esa entidad acceden a un ahorro de hasta el 25% en supermercados y a la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El beneficio contempla un tope de $20.000 por mes en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas. Además, quienes dispongan de una cuenta remunerada FIMA reciben rendimientos diarios sobre el saldo acreditado, con una TNA del 33,2% y sin límites en el monto a remunerar. De este modo, cada peso acreditado en la cuenta genera intereses, lo que convierte a este beneficio en un instrumento adicional para resguardar el poder adquisitivo.

El beneficio tiene un tope
El beneficio tiene un tope de $12.000 mensuales en farmacias y ópticas

Tanto el Banco Nación como el Galicia ofrecen mecanismos distintos pero complementarios, que se traducen en ahorros concretos a fin de mes. La implementación es sencilla: en el caso de los supermercados, los descuentos se aplican de manera directa al momento de la compra, mientras que en los bancos los reintegros se acreditan en las cuentas de los beneficiarios dentro de los plazos establecidos por cada entidad.

En el caso de las cuentas remuneradas, los intereses se liquidan todos los días en función del saldo disponible, lo que permite que los jubilados vean incrementados sus haberes sin trámites adicionales.

Para conocer más detalles sobre los comercios adheridos y las condiciones de cada beneficio, los jubilados pueden consultar la sección “Beneficios Anses” en el sitio oficial del organismo, donde se actualiza la información disponible.

