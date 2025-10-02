El Gobierno simplificó otro trámite para facilitar la importación de autos

Importar autos será un poco menos costoso con la nueva desregulación de certificados de emisiones contaminantes. REUTERS/Anderson Cohelo/File Photo

El Gobierno aceptará certificaciones de organismos internacionales para gestionar y obtener una Licencia de Configuración Ambiental (LCA), medida que permite completar los requisitos exigibles para patentar un automotor importado en Argentina. Así quedó establecido en la resolución 546/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión busca facilitar y abaratar el costo de importación que tienen los autos en Argentina, con el fin de permitir que requiera menores recursos para los importadores, y a la vez que sea una operación posible para la importación de autos por parte de personas físicas particulares.

El proceso de simplificación había comenzado con el otro documento exigible para que un vehículo importado pueda ser utilizado en la vía pública, la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que establece las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva que deben tener los rodados, y que anteriormente se emitía únicamente por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La Licencia de Configuración Ambiental, en cambio, es una certificación que se obtiene por medio de la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deportes de la Nación, organismo que dirige Daniel Scioli. Involucra tanto emisiones contaminantes de gases de escape como las de sonido; por ese motivo, es una documentación que debe extenderse desde esa área específica y no desde el INTI.

Federico Sturzenegger lleva adelante la desregulación de requisitos para importar autos. Ya lo había hecho con estándares de seguridad y ahora con los ambientales. REUTERS/Elizabeth Frantz

“Hasta ahora, cada importador debía presentar por su cuenta un trámite completo, incluso si otro ya lo había hecho para ese modelo. Y lo peor: aunque el vehículo ya estuviera aprobado en países con normas más estrictas que las nuestras (como Estados Unidos o la Unión Europea), igual te pedían volver a hacer todo en laboratorios locales”, comentó este jueves Federico Sturzenegger en su cuenta de X, dentro de su extensa descripción del significado de esta decisión.

La nueva manera de homologar autos en el aspecto ambiental admite los certificados de ensayos, emitidos por Laboratorios Acreditados ISO/IEC 17025, y/o EN 45:001-89 a los efectos del otorgamiento de nuevos Certificados de emisiones gaseosas y sonoras.

En cambio, para aprobar certificaciones de emisiones gaseosas y sonoras ya existentes, se tomarán válidas que se hayan emitido por parte de organismos diferentes.

En el caso de las emisiones gaseosas de escape se aceptarán las provenientes del Laboratorio de Control de emisiones Gaseosas Vehiculares de la República Argentina (LCEGV); la Compañía de Tecnología de Saneamiento Ambiental del Estado de Sao Paulo (CETESB) y para los laboratorios reconocidos por CETESB los certificados bajo supervisión por norma ISO 17020; la Japan Vehicle Inspection Association (JVIA) de Tokio; el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) de la Comuna de Maipú, de Santiago de Chile; y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA).

La contaminación ambiental que generan los autos puede ser de gases de escape pero también a nivel sonoro. Cada gobierno establece sus estándares mínimos aceptables (Peter Macdiarmid/Getty Images)

En cambio, para las emisiones sonoras, tendrán validez las que hayan emitido el Centro de Investigación y Desarrollo de Física (CEFIS) del INTI; del Centro de Investigación y Transferencia enacústica (CINTRA) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la provincia de Córdoba; del Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad industrial (INMETRO) de Sao Pablo, Brasil; de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (conforme Resolución SAyDS N° 1076/09); de la Dirección General de Asesoramiento y Servicios tecnológicos (DAT) del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe; y nuevamente de la Japan Vehicle Inspection Association (JVIA).

Para solicitar la obtención, extensión o actualización de las LCA, se crearon formularios en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), para tres distintos tipos de registros:

Licencia para Configuración Ambiental Vehículos Livianos.

Licencia para Configuración Ambiental Motores Pesados.

Licencia para Configuración Ambiental Vehículos Pesados.

Estas presentaciones revestirán el carácter de declaración jurada.

Asimismo, se estableció que los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados si así lo exigiere la autoridad administrativa, quedando facultada la Subsecretaría de Ambiente de solicitar su traducción al español.

La resolución faculta, pero no exige, a la Subsecretaría de Ambiente a publicar una base de datos con la marca, modelo, país de origen y números de Certificación de todas las Licencias para Configuración Ambiental (LCA) otorgadas desde la entrada en vigencia de la medida.

“Pasamos de una lógica de ‘trabar hasta entender’ a una de ‘habilitar y confiar’. Es menos costos y más competencia lo que esperamos redunde en autos más baratos”, afirmó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.