El FMI le pidió al Gobierno que construya un amplio apoyo político para realizar reformas y aumentar las reservas

La posición del Fondo fue expresada por su portavoz Julie Kozack, mientras continúan las negociaciones de la Argentina con Estados Unidos para obtener un salvataje financiero y la oposición presiona en el Congreso a pocas semanas de los comicios

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Javier Milei y Kristalina Georgieva
Javier Milei y Kristalina Georgieva durante su último encuentro en New York, (Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Frente a la inestabilidad de los mercados financieros y la negociación abierta para obtener un salvataje de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclamó al Gobierno que acuerde una agenda común con la oposición política para preservar el curso del programa de ajuste económico.

“Con respecto al programa en curso, también seguimos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza", sostuvo la vocera del FMI, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa que ofreció en Washington.

Y añadió: “Creemos que la fortaleza, la confianza y el sostenimiento del enorme progreso en la reducción de la inflación seguirán requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a la reconstrucción de reservas”.

Julie Kozack, portavoz del Fondo
Julie Kozack, portavoz del Fondo Monetario Internacional

La última declaración de Kozack exhibe la preocupación más determinante en el FMI. Argentina mantiene un tipo de cambio entre bandas y el incremento de las reservas del Banco Central es una promesa que aún no cumplió el ministro de Economía, Luis Caputo.

De hecho, el gobierno no alcanzó la meta de reservas en la primera revisión del plan, y el board del FMI tuvo que conceder un waiver para dar cierto oxígeno político al Palacio de Hacienda.

En este contexto, Caputo inició una negociación con Scott Bessent -secretario del Tesoro- para lograr un rescate financiero que permita al gobierno evitar crisis permanentes en los mercados.

Hace once días, Bessent anunció que Estados Unidos respaldaba a la Argentina y hoy temprano ratificó ese apoyo con una aclaración importante: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”, dijo el secretario del Tesoro.

¿Cual es el rol del FMI ante la negociación de la Argentina con Estados Unidos?, le preguntó Infobae a Kozack.

— Primero, quiero enfatizar que seguimos trabajando estrechamente con las autoridades para apoyar a Argentina en su camino hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado. También agradecemos el apoyo anunciado por los socios de Argentina, como Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos trabajando estrechamente con todos estos socios para apoyar conjuntamente a Argentina. contestó la vocera del FMI.

Luis Caputo y Scott Bessent
Luis Caputo y Scott Bessent durante su último encuentro en el Palacio de Hacienda, (Buenos Aires, Argentina)

El FMI participa en las negociaciones de Estados Unidos y la Argentina para acordar el salvataje financiero. El Fondo respalda al programa de ajuste económico, y Estados Unidos controla las decisiones del Fondo.

Ergo: el alineamiento es total.

La última semana en Nueva York, Milei y Kristalina Georgieva se reunieron para analizar el impacto económico y financiero del swap de 20.000 millones de dólares que la administración Trump concedió a la Argentina con el objetivo de cumplir con los vencimientos de la deuda privada durante 2026 y fortalecer las reservas del Banco Central.

Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, comentó Georgieva a través de su cuenta de X, cuando se enteró que el secretario del Tesoro movía a favor del país.

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump durante su último encuentro en la ONU, (New York, Estados Unidos)

Hacia adelante resta esperar que una delegación técnica encabezada por Caputo llegue a Washington para encontrarse con Bessent y su equipo de la Secretaría del Tesoro.

Y en este escenario no se descarta que Caputo se reúne con Georgieva, que en este momento visita Medio Oriente.

Donald Trump apoya sin eufemismos a Milei, y eso implica que toda la burocracia de los Estados sostiene al gobierno de la Libertad Avanza: desde la Secretaría del Tesoro al FMI.

