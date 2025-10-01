Oficializaron el aumento en la tarifa de luz para octubre: de cuánto será la suba en las boletas

Oficializaron los aumentos en las tarifas de luz y gas para octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una decisión que impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó este miércoles los nuevos cuadros tarifarios para EDESUR y EDENOR, que entrarán en vigencia a partir de hoy.

Esta medida responde a la política de actualización de precios impulsada por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, en el marco de la emergencia energética y económica que atraviesa el país desde diciembre de 2023.

La Resolución 694/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece un aumento del 3,07 % en el Costo Propio de Distribución (CPD) de EDESUR S.A. respecto a septiembre de 2025.

Por otro lado, la Resolución 695/2025 señala que para los usuarios de EDENOR S.A. el incremento será de un 3,13 % respecto del mes pasado.

Este ajuste surge de la aplicación de una fórmula de indexación mensual que pondera en un 67 % el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en un 33 % el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según los datos oficiales, en agosto de 2025 el IPIM registró un 1,88 % de variación y el IPC un 3,10 %, lo que determinó un ajuste del 2,70 % en el CPD, al que se suma el incremento mensual ya previsto.

Las nuevas actualizaciones comenzaron a regir desde este miércoles, tras una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Economía justificó la necesidad de continuar con la “corrección de los precios relativos de la economía”, incluyendo los sectores de gas natural y energía eléctrica.

La cartera que conduce el ministro Luis Caputo sostuvo que el Precio Estacional de Energía (PEST) debe reducirse en un 0,22 %, mientras que el Precio Estacional del Transporte en Alta Tensión debe ajustarse en un 7,12 %.

Además, se dispuso que las tarifas de transporte y distribución eléctrica se incrementen según los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales realizadas por el ENRE.

El Ministerio de Economía justificó la necesidad de continuar con la “corrección de los precios relativos de la economía” (REUTERS)

La resolución también contempla el esquema de segmentación tarifaria vigente. Para los usuarios residenciales de Nivel 2 (menores ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios), se mantendrán las bonificaciones y topes de consumo establecidos por la Secretaría de Energía.

En cuanto a los clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, las resoluciones aprueban tarifas específicas que deberán aplicarse desde el 1 de octubre.

Asimismo, el Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio), que sirve de referencia para la valorización de sanciones y otros conceptos, se fijó en $48,223 para los usuarios de EDESUR y en $52,202 para los de EDENOR.

El ENRE fundamentó la actualización tarifaria en la necesidad de “mantener en términos reales la remuneración que percibe la distribuidora durante todo el período tarifario de cinco años”.

El organismo recordó que el mecanismo de actualización mensual fue aprobado en abril de 2025 y que su objetivo es evitar el deterioro de los ingresos de las empresas frente a la inflación.

Aumento en la tarifa del gas

Tal como adelantó Infobae, la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) avanzaron en la formalización de los nuevos cuadros tarifarios de gas, una medida que redefine los valores aplicados a usuarios residenciales, comerciales, industriales y entidades de bien público. La medida, vigente desde octubre de 2025, representa una actualización relevante para consumidores en toda la red de distribución.

Con este anuncio, los cuadros tarifarios aprobados establecen los cargos fijos mensuales y los cargos variables por consumo, segmentados por nivel de usuario y tipo de abastecimiento.

La Resolución 382/2025, publicada este en el Boletín Oficial, establece un incremento 2,6 % respecto del valor vigente hasta septiembre

El incremento se da en un marco de emergencia energética, según el Gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se incorpora las “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA) resultantes de ajustes previos, una novedad metodológica que incide directamente en el cálculo tarifario.

El nuevo marco tarifario incorpora los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), actualizados en dólares por millón de BTU sobre la base de los contratos vigentes del Plan Gas.Ar y el tipo de cambio promedio publicado por el Banco de la Nación Argentina. Esta metodología apunta a reflejar en la tarifa final los costos reales del abastecimiento y transporte del gas.

El Gobierno estableció un recargo del 7 % sobre el precio del gas natural en el PIST.