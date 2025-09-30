Presupuesto porteño: Macri busca bajar Ingresos Brutos para los no profesionales y empezará a construir la línea F del subte

La Avenida 9 de Julio desde el Obelisco (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El gobierno porteño que encabeza Jorge Macri presentó el proyecto de presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires, con foco en la inversión pública y la reducción de la carga tributaria para prestadores de servicios no profesionales. Para el próximo año también se prevén cambios en el ABL.

Como referencia para la planificación, se tomaron las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional. En ese sentido, se calcula un crecimiento del 5%, un nivel de precios del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año.

Con respecto a las proyecciones presupuestarias de CABA, los gastos totales se estiman en $17 billones 341 mil millones, en tanto que los recursos se prevén en $17 billones 347 mil millones. Por lo tanto, se espera un resultado financiero superavitario de $6.000 millones.

Ingresos y gastos del presupuesto 2026 de CABA

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, destacó que “se trata de un presupuesto equilibrado por quinto año consecutivo, que hace foco en un plan de obra pública que cuadruplica la inversión en transporte y movilidad”.

El proyecto, que podría ser tratado por la legislatura en noviembre, plantea cinco ejes estratégicos: Metro Cuadrado, Movilidad, Cuidado, Ciudad Atractiva y reforma del Estado. “La simplificación será el criterio que oriente las decisiones de gobierno, con la intención de lograr una gestión más clara, eficiente y accesible, que elimine trabas innecesarias y facilite la vida de los vecinos", indicaron fuentes oficiales.

Al respecto, señalaron que la mayor parte de los ajustes respecto del año pasado surgen de la incorporación de tecnología que reduce costos. Asimismo, precisaron que desde el inicio de la gestión se redujo en 10.000 empleados la plantilla, aunque, a diferencia del gobierno nacional, se están centrando en mejorar los salarios de los profesionales que ya forman parte de la nómina.

Jorge Macri

Gastos

Los servicios sociales, entre los que se incluyen Educación, Salud y Promoción y Acción Social, concentran la mayor parte de la inversión prevista para 2026: el 61,7% del presupuesto, con un crédito de $10 billones 688 mil millones.

Dentro de este grupo, Educación es el área con mayor participación, al absorber el 20% del total, equivalente a $3 billones 469 mil millones. En cuanto a escuelas, está prevista la refacción o reestructuración de las ya existentes.

Salud representará el 16,5% del gasto, con $2 billones 861 mil millones. El plan es sumar nuevos Centros de salud y Acción Comunitaria (CESAC) y tecnología en el caso de los hospitales.}

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo

Promoción y Acción Social contará con el 9,3%, unos $1 billón 616 mil millones.

En materia de Seguridad, se prevé una asignación del 15% del presupuesto, lo que implica un crédito de $2 billones 605 mil millones. Por su parte, los intereses y gastos de la Deuda Pública tendrán una participación del 1,5%, con $253 mil millones proyectados para 2026.

Inversión en obra pública: la Línea F como eje central

El gasto de capital alcanzará el 20% del presupuesto en 2026, por encima del promedio histórico del 16%. Transporte será la función más relevante, con 5,9% del total, cifra que cuadruplica la inversión de 2023.

El proyecto más significativo será el inicio de la Línea F de subterráneos, que unirá Barracas con Plaza Italia, con 12 estaciones y una demanda estimada de 300.000 pasajeros diarios a lo largo de 8 barrios de 5 comunas.

El presupuesto contempla $285.164 millones para las primeras etapas de ingeniería, obra civil y equipamiento, que se desarrollarán en cinco años, con un costo total estimado en 1.500 millones de dólares. La licitación nacional e internacional se abrirá en octubre. Se espera que las obras comiencen en el segundo semestre del año que viene.

A su vez, en 2026 se avanzará con el Plan de Movilidad Urbana, que incluye:

Renovación total de los vagones de la Línea B, para lo cual está avanzado un crédito con la CAF por USD 300 millones

Renovación de unidades en las líneas A y C.

Modernización de la Línea D.

Trambús, etapa 1 (electromovilidad).

Ampliación de la Autopista Dellepiane (AUSA).

Tres pasos bajo nivel: García Lorca, Irigoyen y Álvarez Thomas (AUSA).

Puente Anillo Pampa (AUSA).

Puente de la Innovación (AUSA).

Principales 10 obras para el 2026 en CABA

La asignación del 20% también contempla obras en distintos sectores:

Educación: Plan Sigma de mantenimiento de edificios escolares.

Salud: implementación de la historia clínica electrónica y adquisición de equipamiento médico de alta complejidad.

Deportes: renovación total del Autódromo Gálvez, con vistas al Moto GP.

Seguridad: obras en el Centro Penitenciario de Marcos Paz.

Impuesto inmobiliario/ABL

Respecto al impuesto inmobiliario/ABL, el gobierno porteño señaló que el esquema implementado durante el 2025 (inflación + zona geográfica) logró que este tributo que grava el patrimonio recupere progresividad en el sistema tributario.

Pero debido a las diferencias en las valuaciones que convivían entre los distintos barrios se decidió hacer modificaciones.

El impuesto inmobiliario se actualizará sólo por la inflación. Aclararon que por una cuestión de procesos administrativos vinculados tanto al momento en el que se toma la valuación de los inmuebles como al momento de la emisión de las boletas, para la primera cuota correspondiente a enero 2026 se tomará el incremento del costo de vida registrado en agosto pasado y así sucesivamente mes a mes.

En tanto, la tasa del ABL también ajustará por el índice de precios en aquellos inmuebles con una valuación fiscal igual o inferior a $32 millones (1.044.667 partidas, 63% del padrón).

En el caso que el valor fiscal sea superior a ese monto, el mecanismo será inflación más 1% mensual (618.133 partidas, el 37% del total).

Impuesto a la patente vehicular

El esquema vigente de este año, remarcaron en la Ciudad, reestructuró el cálculo del impuesto automotor mediante nuevas escalas y alícuotas, con el objetivo de dar mayor progresividad y equidad entre vehículos de similar valuación.

En 2026 continuará aplicándose este sistema, que determina el tributo según la valuación de octubre de 2025. Del total de 1.115.726 vehículos alcanzados, el 92% se ubica en los tres tramos más bajos, con una alícuota máxima del 3,5%.

Esquema de patentes para 2026 en CABA

Autos eléctricos e híbridos

Autos eléctricos: continuarán exentos del impuesto.

Autos híbridos: se mantiene el régimen vigente, con exención durante los dos primeros años y una reducción gradual del beneficio a partir del tercero, hasta alcanzar el pago pleno del impuesto en el sexto año.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Una de las novedades más relevantes del proyecto es que se busca la exención total o la reducción gradual de la carga tributaria para prestadores de servicios no profesionales inscriptos en el Régimen Simplificado, lo que representa un universo de 142.235 contribuyentes.

Alcanzaría a los sectores de plomería, electricidad y gas, además de peluquería, centros de estética, administración de consorcios, fotografía y limpieza, entre otros.

“Se propone eximir del impuesto a los trabajadores que presenten una facturación anual hasta el límite superior del Tramo A ($8.992.597). El universo es de 79.590 contribuyentes que pueden acceder a este beneficio del 100% de Ingresos Brutos”, precisa la iniciativa.

“La reducción del impuesto será de entre el 25 y 75%, de acuerdo la categoría de aquellos trabajadores que facturen anualmente entre $8.992.597 y el límite superior del Tramo F ($33.809.379)“, añade.

El tributarista Sebastián Domínguez aseguró que en la actualidad la actividad profesional está exenta con determinadas condiciones (profesión liberal universitaria que dure por lo menos 4 años, no organizado en forma de empresa y estar matriculado en el consejo o colegio si corresponde) y los no profesionales están gravados. Con la nueva medida, esto último se vería modificado.

El beneficio ya había sido presentado a principios de año pero debido a desacuerdos en la legislatura no se terminó aprobando. En ese marco, en el gobierno de la Ciudad creen que el proyecto puede sufrir modificaciones durante el debate junto con el presupuesto.

Impuesto a los sellos

Por otra parte, el presupuesto indica que con el fin de incentivar el acceso a la vivienda, en 2026 continuará vigente la exención del 100% del impuesto a los sellos para las operaciones de compraventa de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente cuyo valor sea inferior a $226.100.000.

Beneficios para contribuyentes

En tanto, hay una serie de quitas impositivas para contribuyentes incluidos en el presupuesto porteño 2026, que en su mayoría ya estaban vigentes y se extenderán:

ABL/impuesto inmobiliario

Pago anticipado: descuento del 10%.

Buen cumplimiento de pago: 10% de bonificación

Débito Automático: bonificación del 10% anual. El descuento se aplicará en la última cuota (Cuota 12) a quienes hayan adherido su pago a esta modalidad antes del 30 de junio 2026. Rige sólo para aquellos que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y partidas correctamente titularizadas.

Exención de ABL para jubilados, pensionados y personas con discapacidad

Para el próximo año se propone continuar con el sistema aplicado durante el 2025, el cual permitió que 84.774 jubilados y pensionados ya estén beneficiados con el 100% de la exención del impuesto.

Los requisitos para acceder al beneficio serán: que la propiedad tenga una Valuación Fiscal Homogénea igual o menor a $44 millones, que la propiedad en cuestión sea vivienda única y permanente, y percibir un haber igual o menor a cuatro (4) veces la jubilación mínima.

En cambio, para las personas con discapacidad, los requisitos serán sólo los dos primeros.

Patentes

Pago anticipado: descuento del 10%.

Buen cumplimiento de pago: 10% de bonificación por buen cumplimiento en 2025. Se aplicará sobre cada una de las cuotas bimestrales del año 2026 pagando a término cada una de ellas. Sólo para personas humanas, dominios correctamente titularizados y que no registren deuda vencida.

Débito automático: bonificación del 10% anual. El descuento se aplicará en la última cuota bimestral (Cuota 6) a quienes hayan adherido su pago antes del 30 de abril de 2026. Se necesita haber recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y dominios correctamente titularizados.

En el caso de las personas con discapacidad, la exención de la patente se otorga únicamente cuando el vehículo está destinado a su uso o traslado. El beneficio alcanza a un solo automotor por persona y se mantiene mientras el beneficiario conserve la titularidad del dominio.

Si la exención se solicita para un vehículo cuyo titular no es la persona beneficiaria, la valuación no podrá superar el límite establecido por la Ley Tarifaria.

Continúa el conflicto por la coparticipación

Los ingresos por Coparticipación que integran el coeficiente del 2,95 suman $3 billones 399 mil millones y se distribuyen de la siguiente forma: : $1 billón 594 mil millones corresponden al 1.40 que la Ciudad recibe de manera diaria, mediante transferencia del Banco Nación, en tanto que $1 billón 805 mil millones refieren al equivalente del coeficiente del 1.55 que es transferido de manera semanal por la administración nacional.

Sobre este conflicto, la Ciudad mantiene su reclamo ante el Estado nacional para que cancele el pago de USD 6.000 millones acumulados desde septiembre de 2020 hasta la fecha. Además, le continúa pidiendo a la Corte Suprema tanto la automaticidad del coeficiente del 1,55 como la restitución del coeficiente del 3,5.

Fuentes del gobierno porteño afirman que aún no hay avances en las conversaciones con el Ejecutivo.