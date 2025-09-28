Economía

El impacto de la volatilidad cambiaria sobre los precios: qué podría pasar con la inflación

La suba de los alimentos en septiembre impulsó el índice en los relevamientos privados. La estabilización del dólar será clave en las próximas semanas

Ludmila Di Grande

Por Ludmila Di Grande

Guardar
En septiembre, el rubro Alimentos
En septiembre, el rubro Alimentos y bebidas tuvo un repunte en precios e impactó en el índice general (Imagen ilustrativa Infobae)

La inflación de septiembre muestra señales de aceleración en comparación con el mes anterior, en un contexto de marcada volatilidad cambiaria. En el corto plazo, el índice de precios se mantendría en torno al 2 por ciento.

De cara a octubre, la variación del dólar será el principal factor que marque la tendencia del costo de vida, aunque los recientes anuncios sobre un respaldo financiero por parte de EE.UU. contribuyen a moderar expectativas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue del 1,9%, manteniendo la cifra de julio. Los rubros con mayores aumentos el mes fueron Transporte (3,6%) por la suba en el precio de los vehículos y de los combustibles, Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%) y Restaurantes y Hoteles (3,4%). Sin embargo, tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el precio del dólar comenzó un sendero alcista y en algunas ruedas llegó a superar los $1.500.

En septiembre, el rubro Alimentos y bebidas, el que mayor peso tiene en la medición del Indec, tuvo un repunte en precios e impactó en el índice general, según distintos relevamientos de consultoras privadas.

La Cámara Argentina de Supermercados apuntó contra los aumentos especulativos de sus proveedores como mecanismo de cobertura y pidió que se retrotraigan las subas

La Cámara Argentina de Supermercados apuntó contra los aumentos especulativos de sus proveedores como mecanismo de cobertura y pidió que se retrotraigan las subas. El mensaje estuvo focalizado en yerbateras, aceiteras y algunos molinos harineros, que hicieron remarcaciones de hasta 7 por ciento.

En los mayoristas detallaron que recibieron listas con incrementos del 7% en aceites, galletitas, hasta 8%; yerba, entre 2,7% y 7% dependiendo la marca; alcohol etílico, 5,5%; y golosinas, 6%. Por el contrario, una empresa de cuidado personal bajó 2,5% sus precios.

infografia

Otras fuentes del sector supermercadista aseguran que las ventas deprimidas impiden el traslado a góndolas de las variaciones del tipo de cambio, pero debieron quitar promociones y ofertas. Al mismo tiempo, destacan que los consumidores se están inclinando por hacer sus compras en comercios de cercanía, lo que reduce aún más su mercado.

La consultora LCG registró en la tercera semana de septiembre una inflación en alimentos de 1,6%, presentando un alza de 1,5 puntos porcentuales respecto a los 7 días previos. Los principales ajustes se observaron en productos de panificación, cereales y pastas (5,2%) y en lácteos y huevos (5,1%). Compensó la baja en verduras del 3,4 por ciento.

La proyección mensual de EcoGo asciende a 2,9% en septiembre, con incrementos relevantes en frutas y verduras (2,4 por ciento).

El aumento en el tipo de cambio impactó en frutas importadas (EcoGo)

“El aumento en el tipo de cambio impactó en frutas importadas, como la banana, traccionando la categoría ‘otras frutas’ al alza (4,5%). Los cítricos también incrementaron su precio, y anotaron una suba promedio del 1,5 por ciento. Las verduras se vieron impulsadas por el aumento en el precio de la papa, que trepó 1,7% en la semana, y elevó la variación promedio del mes a 7,9%”, destacó el informe de EcoGo.

"Observamos una ligera aceleración en
"Observamos una ligera aceleración en la inflación para septiembre, con una proyección actual del 2,2%", estimaron en la consultora Equilibra (Foto: Reuters)

Respecto a otros sectores que mostraron avances importantes en septiembre, Transporte y Comunicaciones y Educación subieron en cada caso 2,3%. Así, la consultora estima una inflación del 2,4 por ciento.

En términos generales, desde Equilibra, el economista Lorenzo Sigaut Gravina dijo: “Observamos una ligera aceleración en la inflación para septiembre, con una proyección actual del 2,2%. Más allá del respaldo del Tesoro de Estados Unidos, que sobre todo contribuye en el plano financiero, este apoyo, junto con la eliminación temporal de las retenciones a los productos agropecuarios, permitió reducir el riesgo país y ayudó a estabilizar el dólar, incluso con una leve baja”.

Todo parece indicar que la inflación de octubre estaría en torno al 2% (Sigaut Gravina)

Respecto a octubre, “en principio, las tarifas no registrarían ajustes significativos y si el dólar se estabiliza, las naftas no muestran subas y se limita el impacto de los aumentos estacionales de precios, como los asociados al cambio de temporada en indumentaria o a un feriado largo, junto con salarios que crecen cerca del 1,5%, todo parece indicar que la inflación de octubre estaría en torno al 2%. No obstante, cualquier presión adicional sobre el tipo de cambio podría acelerar ese ritmo”, explicó.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, dijo: “Creo que puede estar un poco por encima del 2% el IPC de septiembre. Después de las elecciones bonaerenses, hubo aumentos en varios rubros muy generalizados. En la tercera semana se vio algo de moderación”.

El economista Claudio Caprarulo, de
El economista Claudio Caprarulo, de Analytica, espera una inflación para este mes de 2,1%, impulsada por alimentos y bebidas (Foto: Adobe Stock)

La posibilidad de un swap con EEUU, un crédito stand-by y la compra de bonos argentinos en dólares “ayudan a evitar más problemas porque mejora el futuro del tipo de cambio”, dijo el especialista de C&T Asesores Económicos.

El último reporte de JP Morgan apuntó: “Con la inflación de alimentos -un factor clave en el ánimo político- esperando moderarse, la cuestión central ahora es cuánto capital político será necesario para atravesar esta ventana de oportunidad y si el gobierno podrá capitalizarla plenamente”.

El economista Claudio Caprarulo, de Analytica, espera una inflación para este mes de 2,1%, impulsada por alimentos y bebidas. El promedio de cuatro semanas también es de 2,1%, con alzas relevantes en verduras (6,1%) y frutas (5,1%). Entre las categorías con menores aumentos, se encuentran café, té, yerba y cacao (0,8%) y los lácteos (0,5 por ciento).

Temas Relacionados

alimentosinflaciónpreciosdólarvolatilidad cambiariaincertidumbre políticaEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Todavía quedan el volante y dos pedales: la electrónica le dice adiós a la palanca de cambios

El avance tecnológico sigue transormando los autos modernos con soluciones que hacen más simple y segura la conducción. No sólo desaparece el pedal de embrague, también la selectora convencional

Todavía quedan el volante y

Fausto Spotorno: “La economía argentina salió de terapia intensiva, pero no del hospital”

El director de la consultora OJ Ferreres y del Instituto de Economía de UADE analizó en una entrevista con Infobae la expectativa sobre la acumulación de reservas, el impacto político y social de las medidas de Javier Milei y los desafíos a corto plazo

Fausto Spotorno: “La economía argentina

Los bonos argentinos registraron su mejor semana desde 2022 luego de la ayuda que anunció Estados Unidos

Scott Bessent salió al rescate al prometer un salvavidas financiero para el país que ayude al gobierno a defender el peso, garantizar los pagos de deuda y mantener en marcha su agenda de reformas de libre mercado

Los bonos argentinos registraron su

El Tesoro de EEUU haría un primer desembolso de USD 5.000 millones, mientras el Gobierno sondea a un banco clave de Wall Street como asesor financiero

Aún no está definido si el comienzo del swap concedido por Trump a Milei será antes de los comicios de octubre, en tanto los funcionarios de Caputo y Bessent debaten los aspectos técnicos de una operación de salvataje sin precedentes en la Argentina

El Tesoro de EEUU haría

Clima de Negocios: Varsavsky, el millonario que admira a Milei, se hizo de derecha a los 65 y se prepara en Mendoza para la guerra nuclear

En una entrevista con Infobae, el inversor argentino radicado en España, habló de la relación del país con EEUU, sus negocios, la inmigración en Europa, su campo-santuario antiatómico y su defensa de Israel. Volvió al país para participar del Foro Argentino de Inversiones 2025

Clima de Negocios: Varsavsky, el
ÚLTIMAS NOTICIAS
La rebeldía interna amenaza el

La rebeldía interna amenaza el liderazgo de Furlán en las elecciones de la UOM y ya precipitó la caída de Caló

Una audiencia en el Senado expuso la crítica situación por las más de 330 vacantes sin cubrir en la Justicia

Los bonos argentinos registraron su mejor semana desde 2022 luego de la ayuda que anunció Estados Unidos

Causa Cuadernos: para que el juicio no dure años, buscan reducir la lista de 626 testigos propuestos

A la par de la campaña, Kicillof inició negociaciones para aprobar el Presupuesto antes de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos elevó el nivel

Estados Unidos elevó el nivel de alerta de viaje a Madagascar por la ola de “delincuencia y disturbios”

La ONU condenó la escalada militar entre los rebeldes hutíes e Israel y solicitó que “los civiles sean respetados”

Rusia estaría ayudando al régimen de China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Lina Meruane: “Siempre quise ser vieja, cumplir años es ganarle tiempo a la muerte”

Mircea Cărtărescu contra la Inteligencia Artificial: “Un escritor no debería usarla nunca”

TELESHOW
Nicolás Pauls: “Hay que mirar

Nicolás Pauls: “Hay que mirar a los ojos cuando hablás, eso te hace encontrar con el otro”

El legado eterno de Romina Yan: 15 años sin su presencia física y una luz que sigue intacta

Rocío Pardo, su camino de artista y la boda que sueña con Cabré: “No estaba en mis planes salir con alguien del medio”

La preocupación de Mirtha Legrand al ver a Jimena Monteverde con anteojos: “¿Qué te pasó, querida?”

Zaira Nara cuestionó los mitos sobre su historia con Diego Forlán: “Nunca quise seguir a ningún hombre”