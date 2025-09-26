Cuáles son los tres planetas que se tienen que alinear para que la Argentina vuelva a los mercados, según JP Morgan

Según JP Morgan, incluso con tasas más bajas, el Tesoro podría iniciar pronto la reconstrucción de su posición en divisas. REUTERS/Mike Segar/File Photo

El anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos marcó un punto de inflexión, al anunciar que está negociando una línea de swap por USD 20.000 millones con el Banco Central y la compra de bonos argentinos en dólares, además de un posible préstamo stand by, en un esfuerzo por estabilizar el panorama financiero del país antes de las elecciones de octubre. De todos modos, el banco JP Morgan cree que hay tres estrellas que se deberían alinear para que el país vuelva a los mercados.

Según el análisis de la entidad, este respaldo no solo representa un apoyo financiero, sino que también actúa como un “cortocircuito” que otorga al gobierno de Javier Milei un margen de maniobra ampliado en un momento decisivo.

“Aunque los detalles permanecen en reserva, esta posible facilidad supera notablemente el acuerdo vigente con el banco central chino—equivalente a USD 18.000 millones, de los cuales el BCRA utilizó USD 5.000 millones—. La magnitud del compromiso de Estados Unidos señala un profundo fortalecimiento de los lazos financieros bilaterales y probablemente reemplace la línea swap con China", indicó el banco.

Además, el Tesoro estadounidense manifestó su disposición a adquirir deuda argentina tanto en los mercados primario como secundario, y adelantó que, después de las elecciones de octubre, comenzará a trabajar con el gobierno en los pagos de capital de la deuda.

“Interpretamos esto como un posible preludio de una reconfiguración más amplia del actual régimen cambiario tras las elecciones, en línea con los temas tratados en nuestra nota anterior”, señaló.

El impacto inmediato de este respaldo se ha reflejado en la apreciación del peso argentino, lo que permitió al BCRA reducir la tasa de recompra a un día al 25% y relajar las condiciones crediticias. JP Morgan señala que estas medidas han evitado un mayor deterioro económico y que, incluso con tasas más bajas, el Tesoro podría iniciar pronto la reconstrucción de su posición en divisas, debilitada durante el periodo electoral.

Se espera, además, que la inflación de alimentos, un factor clave en la percepción pública, tienda a moderarse en los próximos meses.

No obstante, el acceso pleno de Argentina a los mercados internacionales aún depende de varios factores. JP Morgan subraya que la restauración de dicho acceso requerirá que el escenario político tras las elecciones garantice la gobernabilidad y el capital político necesario para implementar reformas.

“En nuestra opinión, Argentina todavía necesita que se alineen tres estrellas para recuperar el acceso a los mercados, aunque está lejos de ser un escenario imposible. Ejemplos recientes en El Salvador y Egipto muestran que lo que parece una tarea casi inalcanzable a veces puede resolverse con relativa rapidez. La recuperación gradual de El Salvador, desde una situación de estrés hasta rendimientos del 10%, llevó más de un año, pero parecía muy improbable al inicio y se logró en gran medida sin apoyo externo. Egipto, en cambio, recibió un respaldo decisivo del FMI y del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), y diseñó un movimiento similar al que Argentina necesitará implementar en menos de un año”, afirmar JP Morgan.

Para el banco, que las estrellas se alineen implicaría tres condiciones:

que los resultados de las elecciones legislativas de octubre otorguen a la administración Milei al menos un mínimo de gobernabilidad y capital político para la segunda mitad de su mandato; que el Gobierno realice ajustes de política consistentes con los objetivos de acumulación de reservas en el programa del FMI; y que el contexto general del mercado se mantenga favorable para los soberanos de menor calificación.

“La declaración de Scott Bessent se lee como una garantía implícita sobre los vencimientos de corto plazo. Más allá de que esos factores se alineen por completo o no, creemos que la señal clara en las palabras de la secretaria Bessent hoy es que la administración Trump dará los pasos necesarios para asegurar que Argentina pueda cubrir sus amortizaciones de deuda externa durante el resto del mandato de Milei. Como se mencionó antes, Milei debería adoptar medidas de política que respalden la acumulación de reservas (en nuestra opinión, principalmente un régimen cambiario más flexible). Pero suponiendo que eso ocurra, consideramos que el mercado debería encontrar alivio en un riesgo de repago mucho menor durante los próximos dos años”, remarcaron.

“El secretario Bessent señala en su declaración que ‘inmediatamente después de las elecciones comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos de capital’. En el marco del tono general y contundente de ‘haremos lo que sea necesario’ de la declaración, creemos que esto equivale a una garantía implícita”, indicaron.

Por otra parte, precisó el reporte, el sector privado estadounidense observa con interés el desarrollo de la situación argentina. De acuerdo con JP Morgan, varias empresas de Estados Unidos estarían dispuestas a realizar inversiones directas significativas en diversos sectores, siempre y cuando el resultado electoral garantice estabilidad política y continuidad en las políticas económicas. Esta condicionalidad explícita refleja la importancia de un entorno previsible para la llegada de capitales extranjeros.

En otro orden, JP Morgan interpreta que, tras las elecciones, podría producirse una reconfiguración del régimen cambiario, en línea con la necesidad de acumular reservas y fortalecer la posición externa del país.

“Existen otros factores de riesgo para el mercado cambiario. Si bien los fundamentos se mantienen sólidos, el esquema cambiario ha mostrado sus vulnerabilidades y podrían persistir dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo después de las elecciones. Además, el adelantamiento de exportaciones agrícolas podría derivar en una menor liquidación de exportaciones en adelante. Aunque el apoyo de Estados Unidos ha sido fuerte y la urgencia por acumular reservas es algo menor, los últimos meses dejaron en claro que el gobierno todavía debería apuntar a fortalecer su posición de reservas, lo que podría sumar presiones alcistas sobre el tipo de cambio”, aseguran.

“Si bien podría ser necesario algún ajuste cambiario para reanudar la acumulación de reservas, Argentina está menos expuesta que en el pasado. Aunque las comparaciones con la administración Macri son inevitables —dado que ambas buscaron estabilizar las cuentas macroeconómicas tras gobiernos heterodoxos—, existen diferencias importantes entre ambos períodos", sostienen los analistas de la entidad.

A pesar de que persisten detalles por definir, JP Morgan sostiene que el respaldo estadounidense ha transformado el escenario financiero argentino, al reducir los riesgos de repago y ofrecer al gobierno de Milei un margen de acción ampliado en la antesala de los comicios de octubre.