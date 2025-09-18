Dólar y commodities: cómo impactará en la Argentina el recorte de tasas de la FED

Aumentaron los riesgos de desaceleración en la actividad económica y el mercado laboral en EEUU

La Reserva Federal de Estados Unidos informó este miércoles una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés, que pasó a ubicarse en un rango de 4% a 4,25%. La decisión impactaría positivamente en la Argentina, pero existen limitaciones en un contexto local de incertidumbre política, volatilidad y alza del riesgo país. Por regla general, el recorte debería traducirse en un menor costo de financiamiento, debilidad del dólar e impulso en los precios de las materias primas.

En un comunicado, la entidad estadounidense, a cargo de Jerome Powell, argumentó que aumentaron los riesgos de desaceleración en la actividad económica y el mercado laboral, aunque advirtió que la inflación permanece por encima de la meta del 2%. La FED anticipó que las futuras decisiones estarán sujetas a la evolución de los indicadores.

En cuanto a los posibles efectos en los mercados emergentes, desde LBX aseguraron que “el accionar del banco central norteamericano ayuda, pero no reemplaza la necesidad de disciplina macroeconómica local”.

Jerome Powell, titular de la FED. REUTERS/Elizabeth Frantz

Desde Adcap Finanzas, el analista Jorge Harker señaló: “Para los mercados emergentes, se viene un momento donde el dólar se va a seguir debilitando y va a ser más difícil ser competitivos en nuestros productos debido a la fortaleza de las monedas en términos generales. Podemos también estar cerca de un súper ciclo de commodities. Ello podría funcionar como protección de un eventual escenario de estanflación”.

“Por ahora, la baja de tasas de la FED ayudará a los mercados emergentes a refinanciar o emitir deuda mucho más barata. Esto lo estuvimos viendo las últimas semanas: las primas de riesgo de los emisores emergentes latinoamericanos fueron mejorando y se vio un rally de los bonos en general, lo cual significa que volvió el apetito por los bonos y tendríamos mejores tasas para invertir. No sería este el escenario para el caso argentino”, indicó.

El economista Gustavo Ber, de Estudio Ber, sostuvo: “En el actual contexto local, donde los ruidos políticos se encuentran al mando en este prolongado calendario electoral, creo que los beneficios de la baja podrían ser limitados. El riesgo país por encima de los 1.200 puntos demoraría el horizonte para poder recuperar capacidad de ‘roll-over’ de los vencimientos en dólares”.

El recorte de tasas de la FED ayuda al ingreso de capitales a mercados emergentes en la búsqueda de rendimientos más amplios REUTERS/Ralph Orlowski

A ello se suman las ventas de divisas del BCRA a partir de que el dólar mayorista alcanzó el techo de la banda. “Dicha dinámica presionaría en el nivel de reservas, a contramano del objetivo de acumulación necesario para poder reducir con decisión el costo de financiamiento”, dijo el especialista.

“El único beneficio externo que podría aprovecharse sería una posible revalorización de los commodities a partir de un debilitamiento global del dólar”, añadió.

Por su parte, Piedad Ortiz, Chief Economist de Wise Capital, resaltó que la medida de la FED ayuda al debilitamiento del índice dólar al nivel global, al bajar los rendimientos del tesoro, contribuyendo de esta manera a que el peso argentino se sostenga y alivie un poco la presión local.

A su vez, explicó que ayuda al ingreso de capitales a mercados emergentes en la búsqueda de rendimientos más amplios. En ese sentido, los activos argentinos pudieran verse favorecidos. Sin embargo, hay que anotar la competencia con Brasil y otros países de la región por estos capitales y la volatilidad electoral no ayuda a que sea completo este efecto.

“Producto de esta baja, el costo del crédito global se reduce, impulsando los precios de los commodities. Argentina como país con un componente fuerte de agroexportaciones se vería beneficiado por este efecto, ya que no solo impulsaría los ingresos por ventas al exterior sino que también ayudaría al ingreso de divisas”, remarcó.

“Por el lado de los activos en el mercado local, este recorte ayuda a la compresión del riesgo país y el riesgo de los bonos soberanos impulsando su precio. El mercado de renta variable también captaría parte de estos capitales, entendiendo también que después de las bajas que hemos visto en los últimos días, los precios de los activos han quedado a precios de ganga vs. los comparables a nivel regional, con lo que la oportunidad de ganancias futuras podría incentivar a inversores a demandar activos locales pese a la inestabilidad electoral”, agregó Ortiz.

“Es un efecto positivo, pero depende mucho de la dinámica interna para que se pueda captar algún beneficio”, concluyó.

También respecto al mercado local, en LBX apuntaron: “El recorte por parte de la Fed podría interpretarse como una señal positiva para la deuda argentina en términos de costo de financiamiento y apetito inversor. Aunque la persistencia de un riesgo país elevado y la incertidumbre sobre el frente fiscal y monetario limitan la capacidad de trasladar esta mejora internacional a una baja significativa en las tasas”.

En cuanto a las posibles consecuencias en la economía argentina, tanto desde VT Markets como desde LBX coincidieron en que, si bien este tipo de medidas son positivas, los beneficios reales dependerán de la coyuntura interna del país. “La deuda argentina podría asimilar cierto alivio temporal”, afirmó Ross Maxwell, director de Operaciones de Estrategia Global de la consultora.

Hacia delante, el foco estará en la capacidad de la FED para lograr un “aterrizaje suave”: reducir la inflación sin provocar una recesión significativa. De confirmarse ese escenario, los activos de riesgo podrían sostener el rally actual; de lo contrario, el mercado podría enfrentar mayor volatilidad y revisiones en las expectativas de crecimiento.