Carga aérea: Argentina registró junto a Panamá el mayor volumen interanual en julio

En conjunto representan alrededor del 10% del volumen total en Latinoamérica y El Caribe

El tráfico de carga aérea
El tráfico de carga aérea desde y hacia América Latina y el Caribe, medido en toneladas métricas transportadas, aumentó en toda la región un 2,2%

Argentina y Panamá, que en conjunto representan alrededor del 10% del volumen total de carga aérea de Latinoamérica y El Caribe, registraron en el mes de julio los mayores incrementos interanuales de todos los países de la región, según los datos suministrados por la Asociación de Líneas Aéreas de América Latina y El Caribe (ALTA).

El tráfico de carga aérea desde y hacia América Latina y el Caribe, medido en toneladas métricas transportadas, aumentó en toda la región un 2,2% en julio de 2025 frente a julio de 2024.

La carga internacional representó aproximadamente el 85% del total movilizado en el mes, con Brasil como el mayor mercado, al transportar cerca de 75 mil toneladas, un 0,8% más interanual (gráfica 1). No obstante, el ritmo de crecimiento regional se desaceleró 0,4 puntos porcentuales respecto a junio de 2025.

Comportamiento estable en los tres mercados más grandes

Brasil, el principal mercado de carga aérea de la región, registró un incremento interanual de 0,8% en julio. El flujo de mercancías con Europa, que representa aproximadamente el 35% del volumen total de la carga aérea internacional en Brasil, creció 0,6% interanual en el mismo mes, siendo España el país europeo con mayor expansión porcentual (+26%), impulsada por las importaciones hacia Brasil, que aumentaron 47% interanual.

Entre los productos con mayor dinamismo en estas importaciones aéreas desde España se destacaron las manufacturas de hierro y acero (+679%), los productos químicos orgánicos (+175%), los plásticos (+414%) y los productos farmacéuticos (+93%).

Colombia mostró un comportamiento estable, con un crecimiento interanual de 0,5% en julio. El corredor bidireccional con Estados Unidos, el de mayor volumen en la región, cayó 2,3% interanual: las exportaciones vía aérea desde Colombia hacia EE. UU. disminuyeron 9,1% interanual, mientras que las importaciones desde EE. UU. crecieron 15,1% interanual.

Entre los productos con mayores caídas en volumen en las exportaciones aéreas desde Colombia a Estados Unidos destacaron las flores frescas para ramos y adornos (–24% interanual) y la tilapia fresca o refrigerada (–53% interanual).

México, el tercer mercado de carga más importante en LAC, movilizó 56,7 mil toneladas en julio, lo que representó un aumento interanual del 1,2%. El comercio aéreo con Estados Unidos creció 8,3% interanual, con mayor dinamismo en el flujo EE. UU.–México (+12,2%) frente a México–EE. UU. (+3,4%).

Crecimiento más alto en mercados secundarios

Argentina mostró un alza de 18,2% interanual en carga internacional, con un mayor dinamismo en las importaciones (+27% interanual) que en las exportaciones (+19% interanual).

Panamá movilizó 20,6 mil toneladas, con un crecimiento interanual del 21%, impulsado por el aumento del flujo de mercancías hacia Estados Unidos (+16,1% interanual).

“Los resultados de julio muestran que la carga aérea en América Latina y el Caribe mantiene crecimiento, aunque a un ritmo menor que en meses anteriores. La incertidumbre arancelaria seguirá siendo un factor clave en los próximos meses, y es fundamental que la región cuente con condiciones estables que permitan a las aerolíneas capitalizar plenamente la demanda global”, señaló Peter Cerdá, CEO de ALTA.

Chile, Ecuador y Perú mostraron desempeños heterogéneos en julio de 2025. En Chile, la carga aérea internacional retrocedió 8,4% interanual, con el flujo hacia Estados Unidos encadenando su séptimo mes de caída consecutiva (–10,5% interanual en julio). En contraste, Perú registró un crecimiento interanual de 13%, impulsado por mayores flujos desde Colombia (+32%) y Panamá (+96%). Ecuador, por su parte, se mantuvo prácticamente estable respecto a julio de 2024, con un incremento marginal de 0,03% interanual.

En julio, la capacidad operada en aeronaves cargueras hacia y desde LAC avanzó ligeramente comparada con junio, con poco más de 887 millones de toneladas-kilómetro (+0,3% interanual). El 37,1% se operó en B747F, mientras que el B767F registró el mayor aumento interanual (+64,3%).

Con información de NA

