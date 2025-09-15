El Gobierno presentará hoy el proyecto de Presupuesto 2026: qué números se esperan

Se espera que la hoja de ruta que presente el Ejecutivo vaya en línea con lo plasmado en el reciente informe técnico del FMI

El presidente Javier Milei presentará este lunes el proyecto de Presupuesto 2026, en medio de la incertidumbre por los comicios de octubre y tras la derrota en las elecciones de medio término bonaerenses. Se suman las tensiones por los vetos a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la ley de financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría, impulsada por la crisis presupuestaria del Hospital Garrahan.

De momento, se espera que la hoja de ruta que presente el Ejecutivo vaya en línea con lo plasmado en el reciente informe técnico del FMI, que contiene los números fiscales del gobierno nacional para el año 2025 y 2026.

Al mismo tiempo, la vocera del Fondo, Julie Kozack, afirmó en su última conferencia que esperan “con interés” el presupuesto del año próximo a fin de “sentar las bases de las reformas fiscales necesarias y consolidar lo que se ha logrado hasta ahora”.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indica que del documento del organismo se desprende que el gasto primario se mantendría prácticamente constante en términos del PBI durante 2024, 2025 y 2026, es decir, la baja de 4,5% puntos porcentuales del PBI respecto del gasto de 2023 se mantendría constante.

Por el lado de los ingresos, se mantendrían estables entre 2023 y 2025 en torno al 16,7% del PBI, con una suba prevista al 17,3% en 2026.

Este aumento, con un gasto primario estable, llevaría el superávit primario del 1,6% del PBI en 2025 al 2,2% en 2026. Sin embargo, como el gasto en intereses crecería más que la mejora del resultado primario, el resultado fiscal de 2026 sería menor al de 2025: pasaría de un superávit de 0,37% del producto a un equilibrio.

En ese contexto, Nadin Argañaraz, titular del IARAF, señaló que “es clave considerar el marco macroeconómico que el Gobierno espera para 2026, es decir situación del PBI, de la inflación, consumo, exportaciones, importaciones, entre otros”.

“Dado el marco económico esperado, por el lado de los ingresos es preciso identificar qué política tributaria se espera llevar adelante en 2026. En esto la expectativa está puesta en qué impuestos el gobierno espera continuar bajando, luego de la del impuesto PAIS de este año”, dijo el especialista.

“En el Staff Report con el FMI se planteó un aumento de la presión tributaria efectiva neta de seguridad social. En el proyecto de presupuesto se podrá apreciar tanto las acciones de política tributaria como de administración tributaria esperadas para 2026″, indicó.

El Gobierno continúa utilizando la prórroga del Presupuesto 2023. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Por el lado del gasto, dados los recientes vetos del Poder ejecutivo y rechazo de veto por parte del Congreso, resulta importante analizar la política de gasto propuesta por el Poder ejecutivo nacional para 2026. Concretamente, si hay cambios que reflejen otras alternativas de encarar la búsqueda de resultados similares a los de las leyes vetadas, la acción en materia de inversiones públicas y de relaciones fiscales con las provincias.

En el Staff Report se incluyó un gasto primario en términos de PBI similar al ratio con el que finalizaría 2025, esto es del 15% del producto.

Otro punto relevante es el gasto tributario. En particular, si se impulsan cambios que eliminen exenciones o beneficios sectoriales, podrían generar un aumento en la recaudación. Este aspecto se vincula con la posibilidad de que el proyecto de ley de Presupuesto incorpore reformas legales con impacto fiscal o se complemente con iniciativas en materia tributaria y de relaciones fiscales con las provincias.

“Es esperable que se de una intensa discusión en el Congreso, el punto es que en diciembre ingresan nuevos legisladores, lo que hace factible que se dilate el debate concreto hasta esa fecha”, consideró Argañaraz.

Dos caras de la realidad

En el mientras tanto, precisa Invecq, la dinámica económica muestra dos caras de una misma realidad: por un lado, la inflación se mantiene contenida en torno al 2% mensual, con un traslado acotado de la depreciación reciente a precios; por el otro, la actividad permanece estancada desde fines de 2024 y acumula señales crecientes de contracción, especialmente en sectores urbanos generadores de empleo.

Evolución de la inflación y la actividad (Invecq)

Según LCG, para reiniciar la recuperación económica en los siguientes dos años de gestión, el gobierno deberá intentar recomponer las tres patas sobre las que se asentó en sus inicios: 1) legitimidad popular, 2) articulación política, 3) expectativas en lo económico.

En cuanto a la articulación, necesaria para encarar el tratamiento del proyecto de Presupuesto, la consultora notó que hubo señales de querer cambiar de estrategia política luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires no sólo con mensajes públicos de distintos funcionarios, y del propio presidente, de que habían cometido errores en ese frente, sino también con el intento de vigorizar el área oficial de carpintería con el armado de distintas mesas ejecutivas para intentar coordinar soluciones a problemas puntuales.

De todos modos, consideran que habrá que ver cuánto queda de concreto en su proceso y ejecución.

Una articulación política renovada y necesaria enfrenta dos obstáculos: en primer lugar que no forma parte de la esencia del gobierno, por lo que no está claro que se considere seriamente entre las alternativas, y en segundo orden, tras una estrategia basada en insultos y confrontación permanente, tampoco es seguro que encuentre una recepción favorable.

“La reacción inmediata de un conjunto de gobernadores invitados a la mesa fue más bien desconfiada y cautelosa, cautela que mostró estar justificada por los posteriores vetos presidenciales a la emergencia pediátrica, al financiamiento universitario y, fundamentalmente, a la distribución automática de los ATN. A diferencia a lo ocurrido en otros vetos presidenciales, esta vez la reacción del mercado fue negativa, lo que muestra que hoy se está privilegiando el consenso y la sustentabilidad de las medidas tomadas, por sobre la vehemencia en la defensa de la reducción del gasto público”, concluyó LCG.