Economía

Cómo son los barcos por los que negocia YPF para producir GNL en las costas de la Argentina

La Gastech 2025 de Milán reunió a referentes del sector energético global en una cumbre que tuvo al megaproyecto argentino entre los ejes del debate internacional

Agustín Maza

Agustín Maza

Buque de licuefacción “Hilli Episeyo”
Buque de licuefacción “Hilli Episeyo” con el que PAE y Golar producirán GNL para exportar desde 2027

Enviado a Milán, Italia - La industria del gas natural licuado (GNL) sigue con atención cada nuevo paso de YPF. La compañía impulsa un ambicioso plan de exportación a gran escala a través de buques licuefactores ubicados en las costas de Río Negro, una iniciativa destinada a transformar el panorama energético del país y abrir oportunidades de negocio a nivel global. El proyecto traza una cadena que conecta Vaca Muerta, infraestructuras específicas y la operación internacional de barcos cuya adquisición ya se negocia con proveedores de Asia y Europa.

Durante la reciente convención Gastech 2025 en Milán, el stand argentino atrajo a empresas como Shell, ENI, Golar, Samsung y la china Wison, según informó Infobae. La presencia del presidente de YPF, Horacio Marín, generó un flujo constante de ejecutivos interesados en asociarse o proveer tecnología. Además de las negociaciones energéticas, los visitantes compitieron por recuerdos de la camiseta de Lionel Messi y participaron en una actividad interactiva ofrecida por la delegación argentina.

El protagonismo de Wison y la tecnología licuefactora

Wison ocupa un lugar central en la discusión gracias a su liderazgo en buques licuefactores flotantes. Xiaogang Liu, gerente general de la empresa, detalló en una entrevista con Infobae que poseen tres modelos en su portafolio actual: Tango, Congo y Genting. Según Liu: “Tenemos uno en operación, uno terminado y otro en construcción en nuestro astillero. En total, suman tres”.

El proyecto Argentina LNG se
El proyecto Argentina LNG se organizará en tres etapas. En la primera, consorcios liderados por Pan American Energy, Golar, YPF, Pampa Energía y Harbour Energy planean iniciar exportaciones en 2027

La tecnología de Wison ya operó en Sudamérica. Liu recordó: “Asthma Tango operó en Argentina en 2019. Luego comenzó la pandemia y se interrumpió el contrato. En ese momento iniciaron los primeros diálogos entre YPF y Wison. Al principio, YPF buscó un barco con la misma capacidad que el Tango, pero luego requirió uno de mayor escala. Recibimos la licitación en 2024 y este año vamos a presentar la quinta propuesta. Esperamos iniciar el proyecto al comienzo del año próximo”.

Características técnicas y logísticas de los buques

Los equipos técnicos de YPF y sus socios confirmaron en Gastech que la primera fase del plan prevé barcos licuefactores con capacidad para seis millones de toneladas anuales. En el caso de Wison, la colaboración incluye un diseño modular. Para alcanzar esa cifra, Liu explicó: “Estamos evaluando tres líneas de licuefacción, cada una de dos millones. Usamos la tecnología patentada IPSMR de Chart, una empresa estadounidense, para maximizar la eficiencia y la escala”.

Las soluciones integran procesamiento previo en tierra, lo que optimiza el espacio disponible a bordo. Estas tareas incluyen la remoción de gases ácidos, deshidratación, extracción de mercurio y metales pesados. Según Liu, el traslado de estos módulos a tierra permite que el barco se dedique exclusivamente a la licuefacción, reduciendo peso y complejidad flotante.

Estructura del proyecto y plazos de entrega

El proyecto Argentina LNG se organizará en tres etapas. En la primera, consorcios liderados por Pan American Energy, Golar, YPF, Pampa Energía y Harbour Energy planean iniciar exportaciones en 2027. Las siguientes fases prevén la incorporación de nuevos socios y la consolidación de una cadena integral que abarca la extracción, el transporte y la exportación por vía marítima. Se estima que toda la infraestructura podrá enviar gas seco a través de un gasoducto de hasta 100 millones de metros cúbicos a los buques, que posteriormente lo transformarán en GNL.

Desde la perspectiva técnica, Wison sugiere barcos como el Congo (capacidad de 2,4 millones de toneladas anuales), Genting (1,2 millones) y un prototipo para Argentina que aspira a procesar seis millones. El tiempo de construcción de una embarcación de estas dimensiones asciende a 33 meses, según especificó Liu, y el traslado desde China hasta Río Negro, sumado al montaje y la puesta en marcha, requiere cerca de cuatro meses adicionales.

Xiaogang Liu, gerente general de
Xiaogang Liu, gerente general de Wison

El costo estimado para unidades como la Congo (2,4 millones de toneladas) se sitúa en torno a USD 2.000 millones. Las cifras varían según el tamaño, el equipamiento y los términos logísticos acordados, aclararon desde la empresa. Liu precisó que aún están definiendo el valor exacto y las condiciones con YPF, aunque este medio supo que ronda los USD 3.000 millones.

La tripulación prevista para estos buques sería de unas 50 personas a bordo, aunque este número depende del diseño y la proximidad a la costa. Si la unidad permanece amarrada en un muelle, muchos puestos podrían trasladarse a tierra, lo que reduciría la dotación embarcada.

Financiación y proyección económica

Uno de los desafíos centrales del proyecto es el financiamiento. Liu señaló que la empresa fortalece relaciones con bancos en China para facilitar líneas de crédito a clientes internacionales y que, a futuro, podrían ofrecer modelos integrales de financiamiento EPCIC para contratos como el de YPF.

La hoja de ruta de Argentina LNG contempla operar tres barcos de seis millones de toneladas anuales cada uno, conformando la estructura global proyectada por YPF y sus socios. El esquema apunta a exportaciones de USD 40.000 a 50.000 millones anuales a partir de 2031 y un monto acumulado potencial de USD 350.000 millones en dos décadas, según Infobae.

Wison New Energies subraya su liderazgo en tecnologías flotantes para licuefacción de gas y soluciones limpias de energía. La empresa opera dos plantas avanzadas en China y cuenta con filiales en Singapur, Londres, Moscú, Houston y Río de Janeiro. Su portafolio incluye plantas modulares, energía eólica flotante y servicios completos de ingeniería, montaje y operación bajo estándares internacionales de calidad. La Argentina se posiciona para ingresar al selecto club de exportadores de GNL con tecnología de punta, operaciones multinacionales y un esquema pensado para consolidar su rol estratégico en el mercado energético global.

