Argentina es uno de los países de la OCDE con menor costo laboral promedio, según un informe privado

La carga nula del impuesto a las ganancias sobre personas físicas genera una cuña fiscal total más baja. Photographer: Erica Canepa/Bloomberg

La Argentina se ubicó en 2024 entre los países con mayor carga tributaria sobre el trabajo, teniendo en cuenta la carga tributaria conjunta de aportes y contribuciones a la seguridad social. Con un 34,6%, solo fue superada por Austria (35,7%) y Francia (35%). Como referencia, el promedio de los países de la OCDE fue del 21,6%. No obstante, en términos absolutos, el costo laboral total de Argentina, que incluye el sueldo bruto, figura entre los más reducidos.

Así surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el cual comparó la presión fiscal sobre el trabajo en 39 países, incluidos los miembros de la OCDE.

Al considerar la cuña fiscal completa, es decir la integrada por los aportes personales, las contribuciones patronales y el impuesto a las ganancias, Argentina ocupa el puesto número 26 de carga tributaria de la muestra de 39 países, por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE.

Argentina ocupa el puesto número 26 de carga tributaria de la muestra de 39 países (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto refleja que, si bien el país presenta niveles elevados de carga tributaria en los componentes de seguridad social, la carga nula del impuesto a las ganancias sobre personas físicas genera una cuña fiscal total más baja.

En los países miembros de la OCDE, la cuña fiscal promedio se mantuvo estable entre 2013 y 2024, en torno al 35,8% del costo laboral total de un trabajador formal promedio. En el caso de Argentina, la cuña también permaneció en 34,6%, aunque el país descendió del puesto 23 al 24 en el ranking de mayor carga.

En la comparación internacional, Suiza encabeza el ranking de mayor costo laboral promedio en 2024 (USD 10.013), mientras que Colombia (USD 618) se ubica en el extremo opuesto. Argentina ocupa el puesto 35 de 39 países analizados, lo que la posiciona en el segmento inferior en términos de costo laboral total expresado en dólares.

El sueldo bruto en el país alcanzó los USD 1.366 dólares en promedio. Al añadir la carga tributaria, el costo laboral total asciende a USD 1.734. Son cifras que se ubican por debajo del promedio de la OCDE (USD 3.856 y USD 4.446, respectivamente).

El informe detalla la estructura de las cargas asociadas al trabajo en Argentina. Los trabajadores en relación de dependencia enfrentan un aporte personal al sistema jubilatorio del 11% sobre el sueldo bruto, un 3% al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y otro 3% al sistema de obras sociales.

Por su parte, los empleadores deben abonar contribuciones equivalentes al 27% del sueldo bruto imponible, distribuidas entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el INSSJP, el subsistema de Asignaciones Familiares, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen Nacional de Obras Sociales.

En cuanto al impuesto a las ganancias, el informe señala que para el salario promedio considerado en 2024, la carga de este tributo fue nula. El sueldo promedio se ubicó por debajo del umbral mínimo de aplicación, tanto antes como después de la reforma introducida por la ley BASES a mediados de ese año. El documento enfatiza: “La carga del tributo fue nula, ya que el sueldo estuvo por debajo de la escala mínima de aplicación del tributo.”

El año pasado los países con mayor carga de este impuesto sobre un trabajador con salario promedio fueron: Dinamarca (35,4%), Islandia (25,5%) y Australia (23,9%). En el extremo opuesto, Colombia, Costa Rica y Argentina registraron una carga nula por este concepto.

En el caso de las contribuciones patronales, Argentina ocupa el décimo puesto, con una carga del 21,2% sobre el costo laboral total. Francia, República Checa y Estonia lideran este segmento, mientras que Nueva Zelanda, Chile y Colombia no imponen este tipo de contribuciones obligatorias. El promedio de la OCDE para este componente es del 13,4%.