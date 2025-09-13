Cumple años el billete de $100 con la cara de Evita: qué se podía comprar cuando salió y qué ahora

El billete de Evita entró en circulación el 20 de septiembre del 2012.

Este mes el billete de $100 con la cara de Evita cumple 13 años y si bien aún sigue en circulación, está muy lejos del poder adquisitivo que tenía cuando salió. Con años de inflación de dos y tres dígitos de por medio, el valor del papel se depreció estrepitosamente.

Para tener noción de cuánto cambió el panorama en estos 13 años, se puede hacer una comparación directa con el precio de algunos productos. Tomando como referencia la canasta de productos que mide el Indec mes a mes para la elaboración del IPC, se encuentra que hoy no hay ningún alimento que se pueda comprar con un billete de $100.

De hecho, en la mayoría de los casos no se puede adquirir ni la décima parte de una lata, kilo o paquete que se encuentra en las góndolas. Pero algunos años atrás la situación era justo la contraria. Con un sólo billete se podían comprar varios productos juntos.

Por ejemplo, según el Indec, en septiembre de 2012 un kilo de pan francés tipo flauta costaba $3,90. Por lo tanto, un solo billete de Evita alcanzaba para comprar 25,6 kilos de pan. En la actualidad, el mismo pan se vende a $3.759 por kilo en promedio, de donde se desprende que con un billete de $100 se puede comprar apenas 30 gramos. Esto es, 85 veces menos pan.

Es sorprendente también la comparación que surge del kilo de asado. De acuerdo con la medición oficial, el kilo de carne costaba $12,70 hace 13 años, por lo que se podían adquirir 7,87 con un solo billete. En la actualidad, el kilo se vende a $11.004, por lo que $100 equivalen a apenas un 1% del valor total.

En 13 años los precios se dispararon y no hay ningún producto en la canasta del Indec que se pueda comprar con $100.

Más testimonios básicos

Así mismo se pueden encontrar muchos otros ejemplos. Una botella de aceite mezcla de 1,5 litros tenía en septiembre de 2012 un valor de $5,80 y $100 alcanzaban para adquirir 17 unidades. El mismo producto hoy se encuentra en las góndolas a $4.527. Se necesitarían entonces 45 billetes de $100 para comprar la misma botella.

La diferencia es abismal también para el litro de leche. En 2012, un billete de Evita permitía adquirir 38,4 litros de una leche promedio (costaba $2,60). En agosto de este año (último precio relevado por el Indec), el litro de leche se vendía a $1.616 y $100 alcanzaban para comprar sólo 60 mililitros.

Un producto que no falta en la mesa de los argentinos es el paquete de fideos secos tipo guisero. En su presentación de 500 gramos, el precio saltó de $3,40 a $1.492 en el período analizado. Eso significa que antes un billete de $100 era suficiente para comprar 29 paquetes y hoy hacen falta 15 billetes para comprar uno sólo.

Finalmente, resulta interesante estudiar el caso de la yerba mate. El paquete de 500 gramos se comercializaba en septiembre de 2015 a un precio de $4,30. Es decir que $100 alcanzaban para llevar 23 paquetes. Hoy, en cambio, el mismo paquete figura a $2.322, de donde se desprende que el billete de $100 de Evita alcanza para apenas el 4% del medio kilo de yerba.

De igual manera se podrían comparar muchos otros productos. En 2012 costaban menos de $100 el litro de combustible, el pasaje de micro y hasta algunas salidas nocturnas. Hoy el billete es apenas un vuelto ajado y es una de las denominaciones más chicas que se encuentran en circulación.