Cerró sus puertas una reconocida fábrica de motos en Campana y despidió a la mayoría de sus operarios

La planta de Campana quedó sin actividad luego de la reestructuración del grupo empresarial (simpa.com.ar)

La planta de ensamblaje de motos KTM del Grupo Simpa en Campana, provincia de Buenos Aires, cerró de manera definitiva y dejó sin empleo a decenas de trabajadores. La decisión fue confirmada por la compañía en un comunicado, luego de que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciara el cierre sin previo aviso y calificara la situación de “bochornosa”.

Según trascendió, la versión inicial sobre el cierre surgió a partir de la denuncia sindical. La UOM señaló que los operarios no recibieron explicaciones hasta que la empresa oficializó la medida. El gremio sostuvo: “Con esa excusa se desprenden de 50 familias, dejando en la calle a 50 trabajadores de manera bochornosa”.

En su comunicado, Grupo Simpa explicó: “Centralizamos nuestra operación productiva en la planta ubicada en el partido de Pilar, discontinuando la actividad de Campana. De esta forma, aseguramos la continuidad de los procesos productivos, la competitividad y la atención a los clientes para todas las marcas que representamos”.

La compañía argumentó que la decisión responde a un cambio en la estrategia global de uno de sus socios internacionales, que determinó que algunos modelos solo saldrán de la planta de origen y no se fabricarán en Argentina ni en otras filiales. Esta modificación impactó en el ritmo de trabajo y dejó sin actividad la estructura de Campana.

Los trabajadores organizaron manifestaciones en las inmediaciones de la planta para reclamar la reincorporación y visibilizar el impacto social del cierre. Las banderas y cánticos acompañaron las protestas, que reflejaron el malestar por el sorpresivo recorte.

Grupo Simpa confirmó que concentrará toda su producción en la planta de Pilar (simpa.com.ar)

Grupo Simpa mantiene la representación local de marcas como Royal Enfield, CFMoto, Aprilia, CanAm, Harley-Davidson, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa, MotoMorini, Super Soco, Segway, QJMoto, MV Agusta, Husqvarna, GasGas, Felt y Raymon. Con la reestructuración, toda la producción nacional se concentrará en el centro industrial de Pilar, que la firma considera estratégico para la distribución y el cumplimiento de estándares internacionales.

El cierre de Campana también repercutió en proveedores y circuitos logísticos de la región. Cada puesto perdido arrastró incertidumbre para las familias de los trabajadores y puso en cuestión el modelo productivo de plantas dedicadas al ensamblaje de unidades importadas.

La UOM advirtió que el resultado dejó a 50 familias “sin su principal sustento” e insistió en la necesidad de reabrir el diálogo con la empresa para analizar alternativas a los despidos. El sindicato lamentó la falta de comunicación previa y pidió la intervención de las autoridades laborales.

El caso se enmarca en un contexto más amplio de retroceso del empleo industrial en Argentina. Según los últimos datos revelados por el Ministerio de Capital Humano, en junio se perdieron 12.000 empleos privados registrados, mientras que el sector público sumó 7.000 nuevos puestos. El contraste expuso la fragilidad del mercado laboral privado, especialmente en la industria manufacturera.

Los informes oficiales mostraron que gran parte de la destrucción de empleo se concentró en las manufacturas, lo que dimensiona el impacto de cierres y reestructuraciones como la de Simpa. Para los sindicatos, la tendencia refleja la urgencia de políticas que preserven el trabajo en sectores sensibles a los cambios en la demanda y a las decisiones de las multinacionales.

El cierre de la planta de Campana dejó a 50 operarios sin trabajo y hay reclamos por parte de la UOM (simpa.com.ar)

Analistas coinciden en que la transferencia de operaciones al exterior y la importación de bienes terminados condicionan a los polos fabriles y complican la recuperación del empleo privado.

La empresa defendió la eficacia de la medida al sostener que concentrar la producción en Pilar mejorará la eficiencia, facilitará la coordinación con proveedores y potenciará las exportaciones. Sin embargo, estos argumentos no convencieron a los trabajadores despedidos, que continuaron con sus protestas frente a la planta cerrada.

El episodio de Campana se suma a otros casos recientes de relocalización industrial, que reflejan la vulnerabilidad de la producción local frente a los costos internos y las decisiones globales de las multinacionales. El impacto alcanzó también a pymes y talleres vinculados al sector automotriz, aunque en menor escala.

La dinámica del mercado laboral muestra un deterioro sostenido de los puestos privados en la industria. El empleo asalariado privado se ubicó en junio en 6,2 millones de personas en la serie mensual desestacionalizada, lo que implicó la baja de 12.000 puestos en comparación con mayo. En la comparación interanual, el saldo fue positivo, pero las caídas más fuertes se dieron en minas y canteras (-6,9%), servicios comunitarios (-2%) e industrias manufactureras (-0,9%).