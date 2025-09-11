Economía

Caputo habló con Georgieva: el FMI ratificó el apoyo al Gobierno y rescató “el importante progreso en la reducción de la inflación”

La posición del Fondo fue reconfirmada hoy por la portavoz Julie Kozack, quien no habló del resultado de las elecciones bonaerenses. El ministro y la titular del Fondo dialogaron sobre las metas del acuerdo

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI

(Desde Washington, Estados Unidos) Tras la derrota del gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Luis Caputo y Kristalina Georgieva dialogaron para analizar la marcha del programa económico.

“La directora gerente (por Kristalina Georgieva) habló con el ministro (de Economía, Luis) Caputo a principios de esta semana para tratar el progreso de la implementación del programa”, reveló Julie Kozack, portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante una conferencia de prensa que ofreció este jueves.

Los gobiernos de Argentina están acostumbrados a defraudar al FMI después de una derrota electoral -sucedió con Mauricio Macri y Alberto Fernández-, y en el FMI querían saber cómo iba a actuar la administración Milei después de perder los comicios frente al kirchnerismo.

Caputo explicó a Georgieva que el presidente Milei no se movería de su agenda económica y que Argentina cumpliría sin dudar con el programa acordado con el FMI.

De hecho, así sucedió: en las últimas horas Milei vetó las leyes que establecían nuevas partidas para las Universidades Nacionales y el Hospital Garrahan.

El presidente de Argentina, Javier Milei, posa con los pulgares en alto en una foto con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

En este contexto, con las explicaciones de Caputo a Georgieva y las decisiones políticas asumidas por Milei, el FMI ratificó su apoyo al programa económico de La Libertad Avanza.

Durante la conferencia de prensa que protagonizó en la sede del FMI en DC, Kozack señaló:

-“Apoyamos la continua adhesión de las autoridades al ancla fiscal y a su programa integral de desregulación, así como su compromiso de salvaguardar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa”.

-“Celebramos los superávits primarios logrados hasta agosto en el ámbito fiscal, lo cual es coherente con los objetivos del programa”.

-“Reconocemos mucho el importante progreso en la reducción de la inflación, y esto ha resultado en una inflación mensual por debajo del 2% durante cuatro meses consecutivos".

-“Reconocemos el papel que ha desempeñado la política monetaria restrictiva para limitar las trayectorias del tipo de cambio a través de la inflación”.

La portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, habla con la prensa en la sede del FMI, en Washington

Al margen de las definiciones económicas, Kozack no hizo referencia a la derrota del Gobierno frente al peronismo bonaerense.

Pero la vocera del FMI dejó dos comentarios en la conferencia de prensa que plantearon un explicito desafío para la administración Milei.

“Esperamos con interés el presupuesto de 2026 para continuar con este progreso y también para sentar las bases de las reformas fiscales necesarias y para consolidar los logros necesarios para lograr esto”, dijo Kozack.

El gobierno se maneja sin presupuesto aprobado en el Congreso, y nadie piensa en la Casa Rosada modificar esta decisión política de Milei.

En la actual situación económica, es poco probable que la administración libertaría proponga una reforma fiscal, y menos todavía, un cambio en las leyes labores como se comprometió con el FMI.

Javier Milei y Luis Caputo

Asimismo, la vocera Kozack presentó un asunto financiero que preocupa al staff del FMI: la suba abrupta de las tasas para contener la escala del dólar.

“Como se destaca en el informe del Staff, para la primera revisión del programa, las mejoras en el marco de gestión monetaria y de liquidez deberían continuar mitigando la volatilidad de las tasas de interés y los efectos negativos asociados en la actividad económica”.

En este escenario, Infobae preguntó a Kozack si ante la imposibilidad de cumplir la meta de reservas, el FMI podía evaluar la posibilidad de desembolsar los 6.000 millones de dólares que aún quedan pendientes del acuerdo de Facilidades Extendidas.

Kozack no contestó la pregunta.

La vocera del FMI dijo lo siguiente: “También puedo mencionar que, con respecto a algunas preguntas sobre las reservas, hemos alentado a las autoridades a continuar sus esfuerzos para reconstruir las reservas, fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y asegurar el acceso oportuno a los mercados de capital internacionales”.

En octubre, Caputo y Georgieva se encontrarán durante la reunión del FMI y el Banco Mundial.

