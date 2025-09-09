Economía

Mercados: rebotan las acciones y los bonos argentinos después del traspié electoral del Gobierno

El S&P Merval sube 2,3%, mientras que los ADR en Wall Street avanzan hasta 6%. Los bonos en dólares ganan 1,5% en promedio, con un riesgo país todavía sobre los 1.000 puntos básicos

Guardar
En 2025 las acciones argentinas
En 2025 las acciones argentinas caen 40% en dólares.

Los negocios bursátiles de Argentina arrojaban un ajuste general alcista este martes, tras el fuerte desarme de carteras del lunes, como respuesta a la dura derrota del Gobierno en las elecciones legislativas en la importante provincia de Buenos Aires.

El resultado de las urnas avivó los temores sobre la capacidad del presidente libertario Javier Milei para implementar su agenda de reformas económicas, cuando los resultados de la macroeconomía no cubren las necesidades básicas de un sector de la población.

A las 12 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 2,3%, a 1.770.000 puntos, tras haberse hundido más de 13% en la rueda precedente. Entre los ADR y acciones argentina que son negociados en dólares en Wall Street predominan las subas. Encabeza el rebote YPF, con un 6,4%, en los 27,47 dólares.

Como para demostrar una reacción inmediata de cara a los comicios de medio término nacionales a finales de octubre, el mandatario conformó el lunes una mesa política para agilizar cambios y abrió el diálogo a los gobernadores.

El cimbronazo en los mercados, producto de la paliza electoral con unos 13,5 puntos de diferencia en los cómputos, hizo que el riesgo país se disparara por sobre la línea de los 1.100 puntos básicos, lo más alto desde mitad de octubre del año pasado.

“También rebotan los bonos luego de la caída de ayer, (pero) con cuidado, que la volatilidad puede no haber terminado”, aseguró el analista financiero Christian Buteler.

Con seguimiento de liquidez por parte del Tesoro, el dólar mayorista marcaba 1.420 pesos, tras un máximo nominal histórico de 1.450 pesos del lunes al mediodía, aún debajo del techo de la banda de flotación cambiaria.

“Los mercados esperaban una pérdida del oficialismo (en las elecciones), pero no tan grande como ocurrió. Lo bueno, es que por el momento el dólar no fue a testear esa banda superior” en la que también tendría que vendedor divisas el Banco Central, comentó el economista Santiago Bulat, socio y director de Invecq Consultora Económica.

“Lo complejo pasa por la firmeza en las tasas de interés como freno para la economía, en momentos donde el encaje bancario ronda un nivel del 53,5%, lo más alto desde inicios de 1990”, acotó Bulat.

Actualmente las tasas rondan entre 50% y 60% nominal anual en pesos de acuerdo a la clase de negocios, un día antes en la que el Gobierno afronta otra licitación por vencimiento de deuda interna por algo más de 7,5 billones de pesos.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina ganan un 1,5% en promedio, luego de descotar un 8% el lunes, con un riesgo país superior a los 1.000 puntos básicos. El indicador de JP Morgan, que mide el diferencial d ela tasa de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, tocó el lunes un máximo intradiario de 1.108 puntos básicos, mientras que en la presente sesión ajusta 33 unidades a 1.075 puntos básicos.

“Tras el sell-off, los activos domésticos intentan intercalar un respiro ya que algunos operadores se tientan con las castigadas valuaciones, más allá de que se reconoce que la reacción podría eventualmente resultar apenas táctica en la medida que no mejore el escenario político. De ahí que despiertan gran atención los movimientos del gobierno post comicios de Provincia de Buenos Aires, ya que los inversores ansían una rápida recalibración política que permita oxigenar y mejorar las expectativas camino a octubre. Ocurre que a la desaceleración de la economía se suma el reacomodamiento del dólar reciente a partir de una mayor búsqueda de cobertura, a la espera de un panorama político y económico más despejado luego de las elecciones legislativas", evaluó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold, comentó que los operadores están pendientes “de la licitación del miércoles sobre los vencimientos en pesos de fin de esta semana, de lo que es las Letras, que el Gobierno tiene que renovar el 12 de septiembre, ahora a fin de esta misma semana”.

Temas Relacionados

Wall Streetriesgo país Argentinadólar hoyúltimas noticias

Últimas Noticias

La Argentina, con la expectativa de empleo más baja del mundo: qué sectores muestran señales de repunte y cuáles no

El rubro tecnológico y la región de Cuyo muestran señales de dinamismo, mientras el resto del mercado laboral permanece rezagado. Qué se espera para el cuarto trimestre del año, según un informe privado

La Argentina, con la expectativa

YPF presentará ante inversores en Milán su plan para producir GNL argentino en la conferencia más importante del sector

Nuevas estrategias orientadas al crecimiento exportador, herramientas legales para inversiones internacionales y socios globales integran la propuesta argentina para desarrollar Vaca Muerta ante figuras clave del negocio energético mundial

YPF presentará ante inversores en

Cuál es la acción argentina que se desploma 20% en Wall Street después de un mal balance

Bioceres registró una pérdida de USD 55 millones por un derrumbe de las ventas. Los títulos de la compañía de biotecnología se derrumban un 56% en 2025

Cuál es la acción argentina

Quiénes son los bonaerenses que pagarán retenciones de Ingresos Brutos por sus movimientos con billeteras digitales

La nueva normativa alcanza a operaciones realizadas a través de cuentas de pago en aplicaciones financieras y regirá desde octubre en la provincia

Quiénes son los bonaerenses que

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.435 para la venta

La divisa al público es ofrecida con alza de diez pesos o 0,7% en el día. El dólar blue alcanza los $1.395 para la venta

Dólar hoy: en el Banco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entronizaron el mosaico de Nuestra

Entronizaron el mosaico de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos

Axel Kicillof: “El lío financiero que hay hace un tiempo en Argentina es todo de Milei”

YPF presentará ante inversores en Milán su plan para producir GNL argentino en la conferencia más importante del sector

Detuvieron a un hombre que viajaba armado en la línea C del subte: tenía una pistola, una navaja y “actitud nerviosa”

Encontraron un vínculo inesperado entre el aumento del consumo de alimentos con azúcar y el calentamiento global

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia por maniobras militares rusas que incluirán simulacros nucleares

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

La Unión Europea apuesta por sanciones coordinadas a escala internacional para ponerle límites a Putin

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

TELESHOW
Luisana Lopilato celebró los 50

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Patricia Sosa recordó el evento místico por el que dejó de comer carne: “De otro planeta”