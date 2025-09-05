Economía

Dólar hoy en vivo: la divisa abrió estable en la última rueda antes de unas elecciones bonaerenses clave

El mercado cambiario comenzó la jornada con el dólar mayorista estable, en una rueda que concentra la atención de operadores e inversores a dos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Guardar
13:50 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación después de las elecciones según los analistas

Los pronósticos para los próximos meses del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA fueron modificados por la reciente volatilidad financiera

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones de inflación para 2025 han experimentado un ajuste al alza, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central. Los analistas consultados anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto registrará un incremento del 2,1%, lo que representa una corrección de 0,4 puntos porcentuales respecto al informe anterior. Además, la inflación núcleo se estima en 2,0%, con una suba de 0,2 puntos porcentuales.

Leer la nota completa
13:40 hsHoy

Cierre de las cotizaciones del jueves

En la jornada cambiaria de ayer, el dólar oficial finalizó en $1.375, mientras que el dólar tarjeta quedó en $1.787,50. El dólar blue cerró en $1.365, el MEP en $1.375,48 y el contado con liquidación en $1.379,96.

13:40 hsHoy

Apertura del dólar mayorista

El dólar mayorista abrió la rueda cambiaria de este viernes sin cambios en el nivel comprador respecto del cierre previo. Ayer terminó a $1.362,50 por unidad y las primeras posturas en el mercado se ubican en $1.362,50 para la compra y $1.365 para la venta.

13:37 hsHoy

Resumen de la rueda del jueves

La jornada financiera estuvo atravesada por el clima electoral. Los inversores asumieron riesgo en bonos y acciones, lo que fue interpretado como una señal de confianza en que el oficialismo tendrá un resultado favorable en las elecciones legislativas bonaerenses del domingo. El Tesoro intervino con unos USD 150 millones y en la semana ya lleva vendidos alrededor de USD 400 millones, equivalente al 25% de sus depósitos en moneda extranjera, aunque no logró frenar la suba del dólar mayorista, que cerró en $1.362,50.

En el segmento financiero, el MEP avanzó a $1.378,31, el contado con liquidación a $1.380,95 y el blue retrocedió a $1.365 tras la suba previa. Los bonos soberanos registraron alzas y el riesgo país bajó a 1.893 puntos básicos, impulsado por los títulos de más largo plazo bajo ley extranjera. En la Bolsa, el S&P Merval subió 2,1% en pesos y 2,2% en dólares, con desempeños destacados de Banco Supervielle (+5,1%), Galicia (+4,9%) e YPF (+4,6%).

Los analistas remarcaron que el movimiento de ayer respondió al “empate técnico” planteado por el presidente Javier Milei y a la expectativa de que un traspié del peronismo fortalecería al Gobierno hacia octubre.

13:37 hsHoy

El mercado asumió riesgos en acciones y bonos, señal de que no espera un resultado electoral malo para el Gobierno

Fue una rueda electoral. Los inversores con sus apuestas dieron su voto positivo al Gobierno El Tesoro gastó 25% de sus depósitos en 3 días

Luis Beldi

Por Luis Beldi

(Photo by RONALDO SCHEMIDT /
(Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Fue una rueda netamente electoral. El resultado, a pesar del desfavorable comportamiento del dólar y el rechazo al veto por la ley de discapacidad en el Senado, fue positivo. El mercado asumió riesgo en acciones y bonos, señal de que creen que en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires habrá un resultado favorable el domingo. El presidente Javier Milei, asumió una “paridad técnica”, algo que sabe a triunfo porque en estas elecciones se chequea cuán fuerte es el peronismo porque no tiene otro efecto a nivel nacional.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyDolarMercados

Últimas noticias

Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de los esperados en agosto y el desempleo fue del 4,3%

Los datos publicados también revisaron a la baja los resultados de junio, el primer mes desde la pandemia en que el balance de contrataciones y despidos fue negativo

Estados Unidos creó menos puestos

China anunció aranceles temporales de hasta un 62 por ciento a la carne de cerdo de la Unión Europea

En un comunicado divulgado por el ministerio de Comercio del régimen de Beijing, se indica que la tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en una investigación “antidumping”

China anunció aranceles temporales de

Más facilidad para cancelar impuestos: ARCA permitió que los contribuyentes puedan usar sus saldos a favor

Una nueva resolución autoriza, por primera vez, que quienes actúan como responsables ante el Fisco puedan aplicar créditos propios para saldar impuestos generados en esa función

Más facilidad para cancelar impuestos:

Tesla propone un plan de pago récord para Elon Musk: un billón de dólares

El consejo de administración de la compañía presentó una propuesta para compensar a su director ejecutivo si cumple metas financieras y de innovación consideradas extremadamente ambiciosas

Tesla propone un plan de

Putin quiere desarrollar la industria de tierras raras en Rusia y sueña con tener apoyo de Estados Unidos

Los funcionarios que buscan inversionistas no descartan que se sumen norteamericanos pese a las barreras geopolíticas

Putin quiere desarrollar la industria

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos creó menos puestos

Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de los esperados en agosto y el desempleo fue del 4,3%

¿Se escribe a a contrapié o contra pie? La RAE aclara la polémica

Elisa Carrió y la Coalición Cívica pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina Milei

La historia del joven faraón que con una jugada militar inesperada convirtió a Egipto en superpotencia

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos creó menos puestos

Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de los esperados en agosto y el desempleo fue del 4,3%

La historia del joven faraón que con una jugada militar inesperada convirtió a Egipto en superpotencia

Charlize Theron reveló las secuelas físicas que le dejó el cine de acción

China anunció aranceles temporales de hasta un 62 por ciento a la carne de cerdo de la Unión Europea

Los 10 K-dramas más exitosos del momento en Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

DEPORTES

Los emotivos mensajes dedicados a

Los emotivos mensajes dedicados a Messi de sus compañeros de Selección: “Te voy a disfrutar hasta el último día como el primero”

Tras ceder su Alpine a Paul Aron, Franco Colapinto correrá la segunda práctica del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza

El trompo de Paul Aron, el piloto que manejó el Alpine de Franco Colapinto, en la primera práctica del Gran Premio de Italia

Björn Borg reveló en su autobiografía que padece cáncer de próstata: “Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon”

Nicolás Otamendi anunció que jugó su último partido por Eliminatorias en Argentina tras la victoria sobre Venezuela