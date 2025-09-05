Dólar hoy en vivo: la divisa abrió estable en la última rueda antes de unas elecciones bonaerenses clave

Fue una rueda netamente electoral. El resultado, a pesar del desfavorable comportamiento del dólar y el rechazo al veto por la ley de discapacidad en el Senado, fue positivo. El mercado asumió riesgo en acciones y bonos, señal de que creen que en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires habrá un resultado favorable el domingo. El presidente Javier Milei, asumió una “paridad técnica”, algo que sabe a triunfo porque en estas elecciones se chequea cuán fuerte es el peronismo porque no tiene otro efecto a nivel nacional.

Los analistas remarcaron que el movimiento de ayer respondió al “empate técnico” planteado por el presidente Javier Milei y a la expectativa de que un traspié del peronismo fortalecería al Gobierno hacia octubre.

En el segmento financiero, el MEP avanzó a $1.378,31, el contado con liquidación a $1.380,95 y el blue retrocedió a $1.365 tras la suba previa. Los bonos soberanos registraron alzas y el riesgo país bajó a 1.893 puntos básicos, impulsado por los títulos de más largo plazo bajo ley extranjera. En la Bolsa, el S&P Merval subió 2,1% en pesos y 2,2% en dólares, con desempeños destacados de Banco Supervielle (+5,1%), Galicia (+4,9%) e YPF (+4,6%).

La jornada financiera estuvo atravesada por el clima electoral. Los inversores asumieron riesgo en bonos y acciones, lo que fue interpretado como una señal de confianza en que el oficialismo tendrá un resultado favorable en las elecciones legislativas bonaerenses del domingo. El Tesoro intervino con unos USD 150 millones y en la semana ya lleva vendidos alrededor de USD 400 millones, equivalente al 25% de sus depósitos en moneda extranjera, aunque no logró frenar la suba del dólar mayorista, que cerró en $1.362,50.

El dólar mayorista abrió la rueda cambiaria de este viernes sin cambios en el nivel comprador respecto del cierre previo. Ayer terminó a $1.362,50 por unidad y las primeras posturas en el mercado se ubican en $1.362,50 para la compra y $1.365 para la venta.

En la jornada cambiaria de ayer, el dólar oficial finalizó en $1.375, mientras que el dólar tarjeta quedó en $1.787,50. El dólar blue cerró en $1.365, el MEP en $1.375,48 y el contado con liquidación en $1.379,96.

Las proyecciones de inflación para 2025 han experimentado un ajuste al alza, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central . Los analistas consultados anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto registrará un incremento del 2,1% , lo que representa una corrección de 0,4 puntos porcentuales respecto al informe anterior. Además, la inflación núcleo se estima en 2,0% , con una suba de 0,2 puntos porcentuales .

Últimas noticias

Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de los esperados en agosto y el desempleo fue del 4,3% Los datos publicados también revisaron a la baja los resultados de junio, el primer mes desde la pandemia en que el balance de contrataciones y despidos fue negativo

China anunció aranceles temporales de hasta un 62 por ciento a la carne de cerdo de la Unión Europea En un comunicado divulgado por el ministerio de Comercio del régimen de Beijing, se indica que la tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en una investigación “antidumping”

Más facilidad para cancelar impuestos: ARCA permitió que los contribuyentes puedan usar sus saldos a favor Una nueva resolución autoriza, por primera vez, que quienes actúan como responsables ante el Fisco puedan aplicar créditos propios para saldar impuestos generados en esa función

Tesla propone un plan de pago récord para Elon Musk: un billón de dólares El consejo de administración de la compañía presentó una propuesta para compensar a su director ejecutivo si cumple metas financieras y de innovación consideradas extremadamente ambiciosas