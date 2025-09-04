JP Morgan calificó las elecciones de Buenos Aires como “evento de riesgo clave” y recomendó tres estrategias para inversores

El informe de la firma financiera analizó los riesgos asociados a los comicios legislativos de Buenos Aires (REUTERS)

JP Morgan analizó la coyuntura de los mercados financieros de la Argentina en un informe reciente, resaltando que las elecciones legislativas del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires representan un “evento de riesgo clave”. El banco estadounidense subrayó que la proximidad electoral y el reciente endurecimiento de la política monetaria generaron ajustes bruscos en la valoración de bonos y en el dólar.

El reporte, al que accedió Infobae, especificó que la semana pasada los spreads de riesgo país se ampliaron cerca de 140 puntos básicos, mientras que el peso argentino llegó a depreciarse hasta un cinco por ciento antes de recuperar parte del terreno perdido. Paralelamente, los rendimientos de los Lecaps con vencimiento posterior a los comicios pasaron del 49% nominal a más del 60%, para luego estabilizarse cerca del 50 por ciento.

Entre los elementos que motivaron estos movimientos, el documento mencionó denuncias de corrupción vinculadas a figuras del entorno presidencial, tras el escándalo de los audios que involucraron a Diego Spagnuolo, ex titular de Andis. Además, identificó la incertidumbre en torno a posibles reversiones de vetos emitidos por el presidente Javier Milei respecto de nuevas leyes que implicarían mayor gasto fiscal.

JP Morgan posicionó a los bonos con tasa variable como opción prioritaria frente a la volatilidad electoral

“Solo el veto sobre la ley de emergencia por discapacidad, con un costo estimado del 0,3% del Producto Bruto Interno, podría cambiar si así lo decide el Senado. En contraste, el veto a la ley previsional —de impacto fiscal equivalente al 1,2% del PBI— recibió el respaldo parlamentario necesario para permanecer vigente", repasaron. La entidad valoró ese apoyo como positivo en el escenario actual.

La volatilidad elevada persistirá en los días previos a la votación, anticipó JP Morgan. Según el banco: “Nuestra visión se mantiene constructiva y observamos oportunidades de riesgo-retorno atractivas”. Advirtió, sin embargo, que la baja liquidez característica de los meses de verano podría amplificar los movimientos de corto plazo, sobre todo porque las elecciones de Buenos Aires suelen anticipar tendencias nacionales, aunque no exista vínculo directo entre ambos procesos. El informe destacó que el 40% del electorado nacional elige legisladores en ese distrito, motivo por el cual las miradas de los inversores apuntan a los resultados del 7 de septiembre.

El análisis incluyó las actuales condiciones exigentes de financiamiento local. Desde el fin de los principales controles de capital en abril, los distintos tipos de dólar respondieron a los cambios en la liquidez del sistema financiero. La eliminación de las Lefis en julio y la adopción de nuevas regulaciones para evitar aumentos abruptos de la base monetaria marcaron el proceso: las autoridades incrementaron los encajes, realizaron pases y reforzaron su intervención en derivados. Los bancos ajustaron su posición neta en moneda extranjera, mientras que el último remate del Tesoro logró un rollover del 115 por ciento.

En cuanto a inversiones, JP Morgan discutió tres estrategias principales:

Bonos Bontam: Estos ofrecen al inversor el mayor pago entre dos componentes: una tasa fija o una variable ajustada por el promedio mensual de la TAMAR. Brinda un piso de retorno y permite capturar mayores beneficios si suben las tasas. Según las simulaciones, la TAMAR debería promediar un 17% (bono de marzo), 19% (junio) y 21% (diciembre) para que aplique la tasa fija, niveles improbables dadas las condiciones actuales y las proyecciones de inflación. “Estimar pagos futuros implica proyectar trayectorias de la TAMAR, lo que se torna complejo frente a la volatilidad de las tasas cortas y el ruido preelectoral”, explicó JP Morgan. Combinación de renta fija y futuros de dólar estadounidense: El banco propuso estrategias que integran LECAPs y BONCAPs con coberturas vía futuros, para aprovechar el diferencial de tasas sin tomar exposición cambiaria directa. Los retornos con cobertura lucen atractivos, ya que los precios de futuros no acompañaron la reciente suba de tasas en pesos. No obstante, advirtió sobre la diferente liquidez y la posible exposición normativa que conllevan los instrumentos on shore. Carry trade de cortísimo plazo: Enfatizó el uso del mercado de futuros, donde los rendimientos implícitos a tres meses crecieron cerca de veinte puntos porcentuales desde finales de julio, reflejando la política de restricción de liquidez. Estos niveles superan a la mayoría de los mercados emergentes y fronterizos tanto en parámetros nominales como reales. El informe remarcó que la banda superior del tipo de cambio —hoy un 11% por encima del dólar oficial—, ajustada a una tasa mensual del uno por ciento, actúa como contención ante posibles devaluaciones abruptas.

JP Morgan concluyó que las alternativas continuarán mostrando atractivo aun bajo volatilidad, ya que cada estrategia responde a distintas hipótesis sobre tasas, inflación y desenlace político. El análisis del riesgo y retorno se centra en la observación detallada de la liquidez, los cambios normativos y la dinámica que imprime el calendario electoral. Por último, la entidad reiteró que el comportamiento inmediato de los activos financieros argentinos dependerá, en buena medida, de las decisiones de política monetaria y estímulos que adopte el Gobierno hasta la finalización del proceso electoral de octubre.