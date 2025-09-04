Economía

Eliminaron el régimen que obligaba a informar sobre operaciones económicas entre residentes y extranjeros

La autoridad fiscal anunció la derogación de normativas clave para simplificar trámites y reducir cargas administrativas, en cumplimiento de directivas del Ejecutivo nacional y con vigencia a partir de septiembre

Guardar
La medida buscará simplificar el
La medida buscará simplificar el régimen tributario

El Gobierno nacional anuló un régimen de información, que obligaban a comunicar todo tipo de operaciones económicas —incluso aquellas gratuitas— que fueran celebradas entre residentes argentinos y extranjeros. Se tratan de dos normativas que habían sido impuestas durante el 2012.

En el marco de un proceso de simplificación normativa impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió derogar las Resoluciones Generales N° 3.285 y 3.364. La medida fue oficializada por medio de la publicación de la Resolución General N° 5752/2025 en el Boletín Oficial.

De igual forma, aclararon que las normativas se abrogan “sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante sus respectivas vigencias”. Asimismo, fijaron que la medida entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2025.

En el caso de la Resolución General N° 3.285, esta obligaba a informar “toda operación económica, cualquiera sea su naturaleza, aún a título gratuito, concertada entre residentes en el país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos o entes del exterior”.

Las medidas fueron fruto de
Las medidas fueron fruto de un proceso de revisión ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional

La misma iba a dirigida a todos los representantes en el país de todos los sujetos o entes del exterior, así como también los prestadores de servicios. En esta categoría estaban incluidos los escribanos, bancos, mercados de valores, compañías de seguro, casas de cambio, entre otras entidades.

Respecto a la Resolución General N° 3.364, contenía una serie de actualizaciones que aplicaban al régimen de información. En la misma se habían establecido nuevos plazos para brindar los datos y una serie de programas destinados a facilitar la carga virtual de la misma.

Según explicaron las autoridades, la eliminación de los regímenes responde a lo estipulado por el artículo 4° del Decreto N° 353 del 22 de mayo de 2025, que encomendó a este organismo la revisión y simplificación de los regímenes de información, fiscalización y otros procedimientos bajo su competencia.

El objetivo central de esta iniciativa es avanzar hacia una administración pública orientada al ciudadano, fundamentada en la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios, según lo dispuesto por el Estado Nacional. En este contexto, ARCA revisó los distintos registros y regímenes de información a su cargo, con el propósito de reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

Tras analizarse el impacto y la operatividad de este régimen impulsado a través de la Resolución General N° 3.285 y su modificatoria, la Agencia consideró conveniente su derogación, en línea con la meta de simplificar las obligaciones informativas.

“Dispónese la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”, resolvió el Poder Ejecutivo Nacional en esa oportunidad.

Sobre el rol de ARCA en este proceso, el Gobierno autorizó a su director a implementar una modalidad simplificada. La misma debía darse en etapas y de manera gradual a partir de principios de este año.

“Esto deberá elaborarse tanto sobre la base de la información con la que cuente el organismo recaudador como por la que suministren oportunamente los contribuyentes, responsables y/o terceros, y únicamente estará disponible para los contribuyentes que obtengan rentas de fuente argentina en forma exclusiva”, aclararon al iniciar el proceso.

Temas Relacionados

ARCARégimen de informaciónBoletín OficialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Implementaron cambios en el régimen de cancelación de compras online

Con la publicación de la Disposición 954/2025 en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía refuerza la protección al consumidor digital con modificaciones en la normativa vigentes

Implementaron cambios en el régimen

Las 10 SUV más vendidas en Argentina en lo que va 2025

El segmento es uno de los que más viene creciendo en el mercado automotor local

Las 10 SUV más vendidas

El mercado financiero perdió algo de confianza en el Gobierno, aún cuando no descarta que haga una buena elección

La intervención del Tesoro en tres ruedas fue de USD 150 millones. El dólar cerró estable, pero con tasas de interés en alza hasta fin de noviembre

El mercado financiero perdió algo

Boom minero: las exportaciones de San Juan, Jujuy y Catamarca crecieron más del 20% en el primer semestre

Las mejoras fueron impulsadas por la minería de oro, plata y litio. También se destacó Neuquén, que aumentó 17,6% sus ventas externas gracias al petróleo de Vaca Muerta

Boom minero: las exportaciones de

JP Morgan calificó las elecciones de Buenos Aires como “evento de riesgo clave” y recomendó tres estrategias para inversores

El último informe del gigante de Wall Street resaltó distintas alternativas de inversión con foco en activos de renta fija y operaciones de carry trade en moneda local. Denuncias de corrupción, la incertidumbre electoral y proyectos de la oposición explicaron la volatilidad de las últimas semanas

JP Morgan calificó las elecciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dictaron prisión preventiva para los

Dictaron prisión preventiva para los detenidos por el doble crimen de los adolescentes en Neuquén

Comenzó el juicio contra la mujer acusada de matar a su hija de 8 años con un cóctel de éxtasis y alcohol

Formosa eliminó la reelección indefinida pero Gildo Insfrán podrá volver a ser candidato

Detuvieron a una empleada doméstica que entregó a un jubilado de 84 años para que le roben en Junín

El Gobierno definió cuánto dinero aportará a la campaña para las Elecciones Legislativas

INFOBAE AMÉRICA
La “Casa de los Muertos”:

La “Casa de los Muertos”: un asombroso hallazgo arqueológico da nuevas pistas sobre las prácticas funerarias de hace 7.500 años

Bokty, la impactante montaña de colores que esconde secretos de un océano milenario

Líderes europeos definen en París las garantías de seguridad para Ucrania ante la negativa de Rusia de frenar su ofensiva

Marco Rubio llegó a Ecuador para reforzar la cooperación con Noboa en la lucha contra bandas criminales y el narcotráfico

Persecución en Nicaragua: denuncian que el régimen de Ortega y Murillo encarcela familias enteras para acallar disidencia

TELESHOW
Flavio Azzaro: “Mi abuelo se

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”

Cuáles son las bandas que cantarán en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en la Argentina

#VivaLaFamilia con Chiara Mancuso y su papá Alejandro: “Si no te hubieras desbordado, podías llegar a la final”

Eugenia Rodríguez maravilló La Voz Argentina con una balada inolvidable de Céline Dion en una noche de doble eliminación

Arturo Puig recordó a Selva Alemán con un profundo video a un año de su muerte