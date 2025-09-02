Economía

El CONICET investiga junto a una empresa privada un cultivo marino que podría generar millones en el Canal de Beagle

Se busca competir con la producción chilena y exportar la mayor parte. Cuál es el diferencial de Argentina

Guardar
La investigación está a cargo
La investigación está a cargo de un equipo de especialistas del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET)

El CONICET se unió a una empresa privada a fin de estudiar las condiciones ambientales donde se produce el cultivo natural de mejillones y otras zonas de posible desarrollo de esta incipiente industria. La especie es autóctona del canal Beagle y ofrece un gran potencial en la producción acuícola para la región.

La investigación está a cargo de un equipo de especialistas del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) de la ciudad de Ushuaia, liderado por la científica del Consejo Irene Schloss, experta en oceanografía biológica.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN) pedido por la empresa Newsan Food, que desde hace 15 años se dedica a la producción pesquera en la provincia de Tierra del Fuego y en los últimos cinco años comenzó con la industria acuícola orientada al abastecimiento del mercado interno.

En los últimos cinco años
En los últimos cinco años Newsan Food comenzó con la industria acuícola orientada al abastecimiento del mercado interno (CADIC, CONICET)

Vale recordar que en febrero pasado la firma puso en marcha la primera producción nacional de mejillones a escala industrial, inicialmente destinada al mercado interno. La operación inaugural incluyó el envío de 10 toneladas a Buenos Aires. En total, el plan de inversiones prevé un desembolso de USD 17 millones para consolidar el proyecto.

“Este paso marca el comienzo de una expansión productiva que posicionará a la empresa en el mercado internacional de moluscos, consolidando su presencia en la industria pesquera”, habían afirmado desde la compañía. La iniciativa se inscribe en la ampliación de la matriz productiva, iniciada a partir de la comercialización de truchas y langostinos.

En el país, el consumo anual de mejillones se ubica entre 300 y 400 toneladas, abastecidas en su totalidad con importaciones desde Chile. Frente a este escenario, Newsan Food planteó como primer objetivo reemplazar ese volumen con producción local.

Luego, la idea es principalmente exportar a Estados Unidos, Comunidad Económica Europea y Rusia. Se planean enviar al exterior unas 7.500 toneladas y comercializar otras 500 en el mercado interno. Explican que por sus características más salvajes, el mejillón argentino es de mejor calidad. Además, al no haber salmoneras, el ambiente es más natural.

“Los mejillones son organismos marinos sensibles que requieren condiciones ambientales óptimas para crecer y prosperar. Por lo tanto, comprender y evaluar el entorno en el que se planea realizar su cultivo es fundamental para el éxito a largo plazo de la actividad productiva”, señaló Schloss.

El estudio se realiza a través de la medición y análisis de variables ambientales y biológicas clave, como la temperatura del agua, salinidad, concentración de oxígeno, de amonio, de clorofila y presencia y caracterización del fitoplancton, que constituye el alimento de los mejillones, con énfasis en la presencia de especies productoras de toxinas (marea roja) para determinar condiciones que puedan ser favorables para el cultivo de estos organismos.

El estudio se realiza a
El estudio se realiza a través de la medición y análisis de variables ambientales y biológicas clave (CADIC, CONICET)

Al respecto, Schloss consideró que “estudiar el ambiente marino del canal Beagle es importante por muchas razones, pero además es bueno ver que esos estudios puedan tener un impacto real en las actividades productivas de la región más austral del continente”.

La bióloga destacó las capacidades técnicas y científicas para generar información útil tanto para el sector público como para las empresas: “Cuando se trabaja en conjunto, todos ganamos, se toman mejores decisiones y la ciencia vuelve a la sociedad de manera concreta”, señala. El proyecto está diseñado en un plazo total de doce campañas, que finalizarán en octubre.

(CADIC, CONICET).
(CADIC, CONICET).

Por su parte, Fabio Delamata, gerente de Newsan Food, dijo que “el objetivo de la empresa es realizar un estudio del ambiente marino para consolidar la creación de un polo de desarrollo acuícola, con base sostenible, cuidado del medio ambiente y proyección industrial. Trabajar junto al CONICET es ir acompañando trabajo con datos e información, para así llegar a un resultado sólido, certero y a largo plazo”.

“Los resultados proyectan oportunidades económicas para la comunidad local mediante la generación de empleo, fortaleciendo la conciencia ambiental, como una alternativa para la diversificación de la matriz productiva y promoviendo la sostenibilidad del desarrollo mitícola en Almanza, una localidad situada sobre la costa del Canal Beagle a 75 km de Ushuaia”, aseguraron desde el CONICET.

Temas Relacionados

mejillonesconicetúltimas noticiascanal del beagleproducciónindustriapesca

Últimas Noticias

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe: “El kirchnerismo no vuelve nunca más”

El mandatario provincial habló en el Santa Fe Business Forum, que se hace esta semana en Rosario. Los audios sobre la presunta corrupción en las altas esferas del Gobierno, la liga de gobernadores y su visión sobre la actualidad económica, la inversión y el futuro político argentino

Infobae

Estados Unidos sancionó a una red acusada de contrabandear petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

La red liderada por el empresario Waleed al-Samarra’i generaba unos 300 millones de dólares anuales mezclando crudo de los países vecinos y vendiéndolo como exclusivamente iraquí. Las sanciones forman parte de la campaña de “máxima presión” contra Teherán

Estados Unidos sancionó a una

Tras los aumentos de septiembre, cuáles son los 10 autos más baratos del mercado y cuánto cuestan

El techo de los 20 millones de pesos ya se superó y el auto más barato está un 10% sobre ese precio. En la franja superior del segmento están los referentes del mercado

Tras los aumentos de septiembre,

Las nuevas medidas económicas: el análisis de Cecilia Boufflet en Infobae en Vivo

La periodista que integra el programa que se emite todas las mañanas se refirió al anuncio del equipo económico, que a partir de la rueda de este martes intervendrá en el mercado de cambios

Las nuevas medidas económicas: el

Dólar hoy: la cotización oficial reacciona con bajas tras el anuncio de que el Gobierno intervendrá en el mercado

Tras una nueva suba del dólar en el día de ayer, el Tesoro reveló que empezará a participar de la rueda cambiaria. Esto contradice el esquema de bandas de flotación y desinfla los precios

Dólar hoy: la cotización oficial
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Mendoza: viajaba con

Tragedia en Mendoza: viajaba con un amigo que manejaba alcoholizado y terminó con muerte cerebral

Los hisopos de algodón pueden dañar los oídos: cómo limpiarlos sin afectar el canal auditivo y el tímpano

La neurociencia del cáncer: descubren cómo crece el tumor cerebral más frecuente en niños

Receta de croquetas de arroz al horno sin harina rápida y fácil

Qué piezas artísticas encontraron en la casa de la heredera del cuadro robado por los nazis

INFOBAE AMÉRICA
El dólar paralelo baja en

El dólar paralelo baja en Bolivia en medio de incertidumbre política de cara al balotaje

Ascendieron a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

Estados Unidos sancionó a una red acusada de contrabandear petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

Aquí y ahora, el Festival de Venecia habla de Putin, “The Rock”, Gaza y Yorgos Lanthimos

Ecuador renovó la cúpula militar para una “nueva fase” del combate contra los grupos criminales

TELESHOW
Pampita sorprendió a Evangelina Anderson:

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”

La furia de la supuesta amante de Martín Demichelis tras el escándalo de infidelidad: “Cansada de la hipocresía”

Carmen Barbieri volvió a hablar en medio del escándalo: “Tengo mucho para decir de Ayelén Paleo”

¿Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor? La foto con una exmodelo que despertó rumores de romance

El emotivo agradecimiento de Gimena Accardi a Nico Vázquez por su trabajo juntos: “El mejor director de mi vida”