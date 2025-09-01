Economía

Iniciaron el proceso de privatización de Corredores Viales, la empresa pública que administra 6.000 kilómetros de rutas

Una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial establece el plazo en el que se debe transferir la gestión de la red vial nacional a operadores privados

El Gobierno avanza en el
El Gobierno avanza en el cierre de Corredores Viales

El Ministerio de Economía dispuso el inicio formal del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA. La decisión, plasmada en la Resolución 1284/2025 que se publicó este 1 de septiembre en el Boletín Oficial, afecta directamente a la gestión y operación de la red vial nacional bajo control estatal y marca un nuevo avance en la política de privatizaciones impulsada por el Gobierno nacional.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley 27.742, conocida como la Ley Bases, que declaró sujeta a privatización a Corredores Viales SA, y en la reglamentación establecida por los decretos 695/2024 y 97/2025.

El proceso se llevará adelante bajo la órbita del Ministerio de Economía, con la intervención de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

El objetivo central es la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes, la concesión de los corredores viales a nuevos operadores privados y la posterior disolución y liquidación de la empresa estatal.

La resolución instruye a la Secretaría de Transporte a realizar el inventario de los bienes que la empresa debe reintegrar al Ministerio de Economía y a elaborar los documentos necesarios para la extinción de los contratos de concesión.

Además, se le encomienda proponer la nueva conformación de los tramos de la red vial nacional, efectuar relevamientos sobre el estado de los tramos y de las obras de infraestructura, y solicitar la rescisión de contratos que no se consideren prioritarios.

Todo el procedimiento de licitación y adjudicación de los nuevos contratos de concesión se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, según lo dispuesto en el decreto 416/2025.

El Ministerio de Economía de
El Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por Luis Andrés Caputo, dispuso el inicio formal del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA (REUTERS)

La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” tendrá a su cargo la coordinación de las medidas necesarias para cumplir con el cronograma de privatización.

Entre sus tareas se encuentra la solicitud de la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación de la concesión de obra pública por peaje, así como la tasación de los bienes de Corredores Viales SA, que deberá realizar el Tribunal de Tasaciones de la Nación o un organismo del sector público nacional.

La resolución establece un plazo de doce meses desde la entrada en vigencia de la medida para la concesión de los tramos de la red vial nacional y la posterior disolución y liquidación de la empresa.

Además, precisaron que la Secretaría de Transporte “deberá elaborar y tramitar la documentación licitatoria, técnica y contractual, la que deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Agencia de Transformación de Empresas Públicas’, pudiendo solicitar la colaboración técnica y operativa de Corredores Viales SA”.

El procedimiento de privatización de Corredores Viales SA se inscribe en el marco de una política más amplia de transformación y reducción del sector público nacional, que incluye la intervención, liquidación, cierre, venta total o parcial de paquetes accionarios, fusión, escisión, disolución y disposición estratégica de empresas estatales, según los objetivos asignados a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

El proceso impacta en la gestión de la red vial nacional y en la estructura del sector público, y abre la puerta a la participación de operadores privados nacionales e internacionales en la concesión de rutas y autopistas bajo el régimen de obra pública por peaje.

El procedimiento de privatización de
El procedimiento de privatización de Corredores Viales SA se inscribe en el marco de una política más amplia de transformación y reducción del sector público nacional (AP)

Según datos oficiales recogidos por Infobae, Corredores Viales contaba con 3.307 empleados al cierre de junio. Cerró el primer semestre con un superávit financiero de $5.200 millones, lo que implicó que no requiriera transferencias del Tesoro nacional.

