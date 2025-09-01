Economía

Fin del boom de las cafeterías de especialidad: el consumo cayó más de 15% y empezaron los cierres

El sector se encuentra ante un escenario de inestabilidad que frena el crecimiento exponencial registrado en los últimos años

Ludmila Di Grande

Ludmila Di Grande

La crisis se profundizó a partir de marzo y desde ese momento, el consumo no logra repuntar

El mapa gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una profunda reconfiguración en medio de la caída del consumo, el exceso de oferta y el cambio de tendencias. Las cafeterías de especialidad no escapan de esa dinámica y ya se comienzan a registrar cierres.

En lo que va del año, las ventas en este tipo de establecimientos bajaron entre un 15% y 17% respecto a los últimos meses de 2024, según precisaron a Infobae desde la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (AHRCC).

La crisis se profundizó en marzo y, desde ese momento, el consumo no logra repuntar. Un menor poder adquisitivo que obliga a las familias a recortar gastos no esenciales y el rojo en los números del turismo receptivo explican en gran medida la situación.

Empresas de café detallan que bajaron sus ventas a locales gastronómicos (Maximiliano Luna)

Aunque la retracción no es tan marcada como en restaurantes (-30%), intervienen otros factores que complican la viabilidad del negocio. Hace aproximadamente dos años, las calles porteñas fueron testigo del auge de las cafeterías de especialidad. En muchos barrios, hay al menos una por cuadra y el mercado muestra señales de saturación.

En AHRCC explicaron que sobre todo al final del gobierno de Alberto Fernández, en medio de la espiral inflacionaria, la rentabilidad en este segmento era muy alta. Quienes habían apostado por invertir en el sector recuperaron el capital inicial en menos de un año. Para tomar dimensión, en restaurantes y bares tradicionales el plazo es de entre 3 y 5 años. Por ello, empresarios que no pertenecían al rubro vieron una oportunidad importante.

Además del exceso de oferta, el cambio en las condiciones macroeconómicas redujo ganancias, mientras que se incrementaron fuertemente los costos laborales y de servicios públicos. Así, el fenómeno mostró sus primeros signos de declive. Es un escenario parecido al que ocurrió con las cervecerías artesanales años atrás. Por ahora, los bares tradicionales logran sostenerse mejor.

El exceso de oferta fue un factor importante de la crisis (Freepik)

Igualmente, fuentes de reconocidas compañías de café precisaron que sus ventas a locales gastronómicos marcaron un descenso interanual del 10% y que, en ese marco, hace rato que no suben sus precios.

Por otro lado, en los restaurantes la crisis es más aguda y los consumidores se inclinan por opciones más económicas, como bodegones y pizzerías. Cabe mencionar en ese sentido que, según resaltó el economista Néstor Magariños, el costo de comer afuera alcanza máximos históricos y la categoría lleva 15 meses consecutivos avanzando por encima de la inflación.

Caída generalizada

No obstante, la baja del consumo es generalizada. Por caso, en 18 meses cerraron sus puertas 14.000 panaderías. El presidente del centro de panaderos de Merlo y referente de CIPAN, Martín Pinto, explicó que la situación actual obliga a operar muy por debajo de su capacidad instalada, motivo por el cual la variedad de productos quedó relegada a unos pocos básicos.

Asimismo, en el último año cerraron 16.000 kioscos y por primera vez, el número total de comercios se ubicó por debajo de los 100.000.

“El kiosco es como la postal de una ciudad, de un pueblo, pero están cerrando por varias razones. La principal es la recesión que se está viviendo desde hace tiempo“, señaló Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) en diálogo con Radio Rivadavia.

En perspectiva, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes registraron en julio una caída interanual del 2% y retrocedieron 5,7% frente a junio. Ni el cobro del aguinaldo ni el movimiento asociado a las vacaciones de invierno lograron frenar el retroceso que enfrentan los comercios en los últimos meses.

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) indicó: “Las últimas semanas estuvieron signadas por una volatilidad significativa tanto en el mercado cambiario, como en las tasas de interés de la economía. La mayor incertidumbre, en consecuencia, tiende a moderar el dinamismo del consumo, dado que los hogares postergan decisiones de gasto discrecional y elevan su propensión al ahorro precautorio”.

